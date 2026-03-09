Entretenimiento

Premios Oscar 2026: cuándo y dónde ver la gala más importante del cine

Te contamos cómo y dónde seguir en vivo la ceremonia que convoca a los amantes del cine en todo el mundo

La edición 98 de los Oscar se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles (REUTERS/Mario Anzuoni)

Las estrellas más reconocidas del cine internacional se preparan para desfilar por la alfombra roja durante la 98ª edición de los Oscar, programada para el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Conan O’Brien asumirá nuevamente la conducción, en su segunda experiencia como anfitrión, en una noche que reunirá a referentes destacados de la industria audiovisual.

La gala podrá verse en América Latina a través de HBO Max, que permitirá seguir el evento en tiempo real.

En Estados Unidos, la cobertura estará disponible en el canal ABC y, por primera vez, en la plataforma Hulu, lo que amplía el acceso internacional a la premiación.

Entre las principales candidatas a Mejor Película figuran Pecadores, Hamnet, Marty Supremo y Una batalla tras otra, que destacan por sus múltiples nominaciones.

Intentando dejar atrás sus vidas problemáticas, los hermanos gemelos (Jordan) regresan a su ciudad natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor los está esperando para darles la bienvenida.

Horario por país para ver los Oscar 2026

La transmisión podrá seguirse por la plataforma de streaming HBO Max en los siguientes horarios para cada país de América Latina:

  • México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua: 16:00
  • Colombia, Ecuador, Panamá, Perú: 17:00
  • Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 18:00
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 19:00

Paralelamente, en España la transmisión comenzará a las 12:00 am del 16 de marzo de manera exclusiva por Movistar plus.

La previa y la alfombra roja comenzarán a la hora indicada en cada país, permitiendo a los espectadores presenciar el arribo de los nominados y celebridades frente al Dolby Theatre antes del inicio de la premiación.

En Estados Unidos, la transmisión oficial estará a cargo del canal ABC, con acceso en línea a través de la aplicación de la cadena.

Por primera vez, Hulu emitirá la ceremonia en directo, sumándose a opciones como FuboTV.

El pre-show, conducido por Amelia Dimoldenberg, dará inicio 90 minutos antes de la gala y podrá seguirse en ABC News Live.

La gala de los Premios Oscar 2026 transmitirá en vivo a través de HBO Max para América Latina y por ABC y Hulu en Estados Unidos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los nominados a los Oscar 2026

La competencia por el Oscar a la Mejor Película está encabezada por Pecadores, con 16 nominaciones.

También figuran entre las más reconocidas Una batalla tras otra, Marty Supremo, Frankenstein y Valor sentimental, que han recibido elogios por distintos sectores de la crítica.

Del escritor/director Paul Thomas Anderson, llega Una Batalla Tras Otra.

En la categoría de Mejor Dirección, sobresalen Chloe Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Marty Supremo) y Ryan Coogler (Pecadores).

Para Mejor Actor Protagonista, los nominados incluyen a Timothée Chalamet (Marty Supremo), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra) y Michael B. Jordan (Pecadores).

Entre las actrices, destacan Jesse Buckley (Hamnet) y Emma Stone (Bugonia).

La lista de nominados abarca además títulos como F1, El agente secreto, Sueños de trenes y Blue Moon, junto con cortometrajes, largometrajes animados, documentales y producciones internacionales.

Entre las principales candidatas a
Entre las principales candidatas a Mejor Película en los Oscar 2026 figuran "Hamnet", "Marty Supremo", "Pecadores" y "Una batalla tras otra" (Composición)

¿Quiénes serán los presentadores?

Con la conducción de Conan O’Brien, la edición 98 de los Oscar reunirá a grandes estrellas del cine, y distinguirá a los talentos más destacados de la pantalla grande.

O’Brien oficializó su regreso a la ceremonia en mayo de 2025 mediante un comunicado, donde bromeó sobre su experiencia pasada: “La única razón por la que voy a presentar los Oscar el año que viene es porque quiero escuchar a Adrien Brody terminar su discurso”, sostuvo en referencia a la victoria del actor por El brutalista y su extenso discurso de agradecimiento.

Los presentadores confirmados para anunciar a los ganadores son Gwyneth Paltrow, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Paul Mescal, Chris Evans, Javier Bardem, Maya Rudolph, Chase Infiniti, Demi Moore y Kumail Nanjiani.

Conan O'Brien será presentador de
Conan O'Brien será presentador de los premios Oscar por segundo año consecutivo (REUTERS/Carlos Barria)

Los shows musicales confirmados

La transmisión de los Oscar 2026 incluirá las presentaciones musicales de “Golden”, de Las guerreras K-Pop, interpretada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami; y “I Lied to You” de Pecadores, con la voz de Miles Caton.

Por el momento, queda por confirmarse si otras producciones nominadas sumarán sus temas originales para ser interpretados en vivo durante la ceremonia.

Audrey Nuna, Ejae y Rei
Audrey Nuna, Ejae y Rei Ami cantarán "Golden", de "Las guerreras K-Pop", durante la gala (REUTERS/Mario Anzuoni)

