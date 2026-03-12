Premios Oscar 2026: Canales de TV en Perú para ver la transmisión EN VIVO de la ceremonia en Hollywood

Los premios Oscar se celebran el 15 de marzo. HBO Max

La edición 98 de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La gala será transmitida en Perú a través de los principales canales de televisión paga y plataformas de streaming, permitiendo que el público siga la ceremonia en tiempo real y en su idioma preferido.

La transmisión oficial para Perú estará a cargo de TNT en televisión por cable, con doblaje al español, y de TNT Series para quienes deseen ver la gala en su versión original en inglés. Además, HBO Max ofrecerá la ceremonia vía streaming para toda América Latina, facilitando el acceso desde cualquier dispositivo conectado.

La cobertura televisiva iniciará con la alfombra roja a las 17:00 (hora peruana), seguida de la premiación principal a partir de las 18:00. La duración estimada del evento es de tres horas y media, por lo que se prevé que finalice alrededor de las 21:30 del mismo día.

Una réplica de una estatuilla de los Premios de la Academia se muestra antes del anuncio de las nominaciones a la 98.ª edición de los Premios Oscar el jueves 22 de enero de 2026, en el Teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills, California.(Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Canales de TV y plataformas para ver los Premios Oscar 2026 en Perú

El público en Perú podrá seguir la transmisión en vivo de los Premios Oscar 2026 a través de:

TNT : canal de televisión por cable, con comentarios y doblaje al español.

TNT Series : canal alternativo para ver la gala en inglés.

HBO Max: plataforma oficial de streaming en América Latina, disponible para suscriptores.

Esta combinación de señales permite que los televidentes elijan entre la cobertura en español o en idioma original, además de la opción digital vía streaming. Durante la ceremonia, la Academia de Hollywood compartirá contenidos exclusivos y momentos destacados en sus redes sociales oficiales.

¿Cómo ver TNT en vivo los premios Oscar 2026 desde Perú?

La transmisión en vivo de los Premios Oscar 2026 a través de TNT estará disponible en Perú para los principales servicios de televisión por cable. Los suscriptores podrán sintonizar la gala en los siguientes canales:

DirecTV : canal 502 (SD) y canal 1052 (HD)

Movistar TV : canales 402 (SD), 595 (SD), 730 (HD) y 870 (HD)

Claro TV : canales 22 (SD), 590 (HD), 53 (SD) y 1504 (HD)

Star Globalcom: canal 21

De esta manera, el público peruano podrá seguir la ceremonia completa de los Oscar 2026 en tiempo real y con doblaje al español, eligiendo la opción que mejor se adapte a su servicio de cable.

Los premios Oscar están rumbo a seleccionar a las mejores cinta para la categoría de "Mejor película". (REUTERS)

¿Cómo ver HBO Max en vivo los premios Oscar 2026 desde Perú?

La transmisión en vivo de los Premios Oscar 2026 estará disponible en Perú a través de HBO Max, la plataforma oficial de streaming de la Academia para América Latina. Para acceder a la gala, es necesario contar con una suscripción activa a HBO Max; el evento podrá verse en cualquier dispositivo compatible, como smart TV, computadoras, tablets o teléfonos móviles.

A diferencia de los canales de cable tradicionales, HBO Max no se sintoniza por un número de canal, sino mediante la aplicación o el sitio web de la plataforma, utilizando el usuario y contraseña del servicio. Los clientes de DirecTV, Movistar o Claro que tengan contratado HBO Max pueden ingresar con sus credenciales vinculadas y disfrutar la transmisión en directo, sin costo adicional si el paquete ya incluye la plataforma.

Así, los usuarios podrán seguir la ceremonia completa de los Oscar 2026 en vivo, con la opción de elegir idioma y acceder a contenidos exclusivos antes, durante y después de la premiación.

¿Cuándo es la ceremonia y a qué hora comienza en Perú?

La gala de los Premios Oscar 2026 se realizará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La transmisión en Perú inicia a las 17:00 con la alfombra roja y continúa a las 18:00 con la ceremonia principal. El evento se extenderá aproximadamente hasta las 21:30, abarcando la entrega de 24 categorías, actuaciones musicales y la presencia de destacadas figuras de la industria cinematográfica internacional.

(REUTERS/Gary Hershorn)

Lista completa de nominados a los Premios Oscar 2026

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha anunciado a los candidatos en las principales categorías de la edición 98. A continuación, la lista completa de nominados:

Mejor Película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor Dirección

Chloe Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supremo

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Joachim Trier, Valor sentimental

Ryan Coogler, Pecadores

Mejor Actor Protagonista

Timothée Chalamet, Marty Supremo

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Pecadores

Wagner Moura, El agente secreto

Mejor Actriz Protagonista

Jesse Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renata Reinsve, Valor sentimental

Emma Stone, Bugonia

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Pecadores

Sean Penn, Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning, Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku, Pecadores

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor Guion Adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueños de trenes

Mejor Guion Original

Blue Moon

Fue solo un accidente

Marty Supremo

Valor sentimental

Pecadores

Mejor Cortometraje Animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor Diseño de Vestuario

Avatar: Fuego y cenizas

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Pecadores

Mejor Dirección de Casting

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Pecadores

Mejor Cortometraje de Ficción

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor Maquillaje y Peinado

Frankenstein

La hermanastra fea

Pecadores

La máquina

Kokuho

Mejor Banda Sonora Original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor Película Animada

Arco

Elio

Las guerreras K-Pop

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor Fotografía

Frankenstein

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor Largometraje Documental

Alabama: presos del sistema

Abrázame en la luz

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody contra Putin

La vecina perfecta

Mejor Cortometraje Documental

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Mejor Montaje

F1

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Mejor Película Internacional

El agente secreto

Fue solo un accidente

Valor sentimental

Sirat

The Voice of Hind Rajab

Mejor Canción Original

“Dear Me” de Diane Warren: Relentless

“Golden” de Las guerreras K-Pop

“I Lied to You” de Pecadores

“Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi

“Train Dreams” from Sueños de trenes

Mejor Diseño de Producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor Sonido

F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirat

Mejores Efectos Visuales

Avatar: Fuego y cenizas

F1

Jurassic World: Renace

The Lost Bus

Pecadores