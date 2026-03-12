Perú

Premios Oscar 2026: Canales de TV en Perú para ver la transmisión EN VIVO de la ceremonia en Hollywood

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se transmitirá en Perú el domingo 15 de marzo desde las 17:00. Conoce los canales y la lista completa de nominados

Los premios Oscar se celebran
Los premios Oscar se celebran el 15 de marzo. HBO Max

La edición 98 de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La gala será transmitida en Perú a través de los principales canales de televisión paga y plataformas de streaming, permitiendo que el público siga la ceremonia en tiempo real y en su idioma preferido.

La transmisión oficial para Perú estará a cargo de TNT en televisión por cable, con doblaje al español, y de TNT Series para quienes deseen ver la gala en su versión original en inglés. Además, HBO Max ofrecerá la ceremonia vía streaming para toda América Latina, facilitando el acceso desde cualquier dispositivo conectado.

La cobertura televisiva iniciará con la alfombra roja a las 17:00 (hora peruana), seguida de la premiación principal a partir de las 18:00. La duración estimada del evento es de tres horas y media, por lo que se prevé que finalice alrededor de las 21:30 del mismo día.

Una réplica de una estatuilla
Una réplica de una estatuilla de los Premios de la Academia se muestra antes del anuncio de las nominaciones a la 98.ª edición de los Premios Oscar el jueves 22 de enero de 2026, en el Teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills, California.(Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Canales de TV y plataformas para ver los Premios Oscar 2026 en Perú

El público en Perú podrá seguir la transmisión en vivo de los Premios Oscar 2026 a través de:

  • TNT: canal de televisión por cable, con comentarios y doblaje al español.
  • TNT Series: canal alternativo para ver la gala en inglés.
  • HBO Max: plataforma oficial de streaming en América Latina, disponible para suscriptores.

Esta combinación de señales permite que los televidentes elijan entre la cobertura en español o en idioma original, además de la opción digital vía streaming. Durante la ceremonia, la Academia de Hollywood compartirá contenidos exclusivos y momentos destacados en sus redes sociales oficiales.

¿Cómo ver TNT en vivo los premios Oscar 2026 desde Perú?

La transmisión en vivo de los Premios Oscar 2026 a través de TNT estará disponible en Perú para los principales servicios de televisión por cable. Los suscriptores podrán sintonizar la gala en los siguientes canales:

  • DirecTV: canal 502 (SD) y canal 1052 (HD)
  • Movistar TV: canales 402 (SD), 595 (SD), 730 (HD) y 870 (HD)
  • Claro TV: canales 22 (SD), 590 (HD), 53 (SD) y 1504 (HD)
  • Star Globalcom: canal 21

De esta manera, el público peruano podrá seguir la ceremonia completa de los Oscar 2026 en tiempo real y con doblaje al español, eligiendo la opción que mejor se adapte a su servicio de cable.

Los premios Oscar están rumbo
Los premios Oscar están rumbo a seleccionar a las mejores cinta para la categoría de "Mejor película". (REUTERS)

¿Cómo ver HBO Max en vivo los premios Oscar 2026 desde Perú?

La transmisión en vivo de los Premios Oscar 2026 estará disponible en Perú a través de HBO Max, la plataforma oficial de streaming de la Academia para América Latina. Para acceder a la gala, es necesario contar con una suscripción activa a HBO Max; el evento podrá verse en cualquier dispositivo compatible, como smart TV, computadoras, tablets o teléfonos móviles.

A diferencia de los canales de cable tradicionales, HBO Max no se sintoniza por un número de canal, sino mediante la aplicación o el sitio web de la plataforma, utilizando el usuario y contraseña del servicio. Los clientes de DirecTV, Movistar o Claro que tengan contratado HBO Max pueden ingresar con sus credenciales vinculadas y disfrutar la transmisión en directo, sin costo adicional si el paquete ya incluye la plataforma.

Así, los usuarios podrán seguir la ceremonia completa de los Oscar 2026 en vivo, con la opción de elegir idioma y acceder a contenidos exclusivos antes, durante y después de la premiación.

¿Cuándo es la ceremonia y a qué hora comienza en Perú?

La gala de los Premios Oscar 2026 se realizará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La transmisión en Perú inicia a las 17:00 con la alfombra roja y continúa a las 18:00 con la ceremonia principal. El evento se extenderá aproximadamente hasta las 21:30, abarcando la entrega de 24 categorías, actuaciones musicales y la presencia de destacadas figuras de la industria cinematográfica internacional.

(REUTERS/Gary Hershorn)
(REUTERS/Gary Hershorn)

Lista completa de nominados a los Premios Oscar 2026

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha anunciado a los candidatos en las principales categorías de la edición 98. A continuación, la lista completa de nominados:

Mejor Película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor Dirección

  • Chloe Zhao, Hamnet
  • Josh Safdie, Marty Supremo
  • Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
  • Joachim Trier, Valor sentimental
  • Ryan Coogler, Pecadores

Mejor Actor Protagonista

  • Timothée Chalamet, Marty Supremo
  • Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Michael B. Jordan, Pecadores
  • Wagner Moura, El agente secreto

Mejor Actriz Protagonista

  • Jesse Buckley, Hamnet
  • Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Renata Reinsve, Valor sentimental
  • Emma Stone, Bugonia

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro, Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Delroy Lindo, Pecadores
  • Sean Penn, Una batalla tras otra
  • Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

  • Elle Fanning, Valor sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
  • Amy Madigan, La hora de la desaparición
  • Wunmi Mosaku, Pecadores
  • Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor Guion Adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Sueños de trenes

Mejor Guion Original

  • Blue Moon
  • Fue solo un accidente
  • Marty Supremo
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor Cortometraje Animado

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor Diseño de Vestuario

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Pecadores

Mejor Dirección de Casting

  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Pecadores

Mejor Cortometraje de Ficción

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Mejor Maquillaje y Peinado

  • Frankenstein
  • La hermanastra fea
  • Pecadores
  • La máquina
  • Kokuho

Mejor Banda Sonora Original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor Película Animada

  • Arco
  • Elio
  • Las guerreras K-Pop
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Mejor Fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor Largometraje Documental

  • Alabama: presos del sistema
  • Abrázame en la luz
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody contra Putin
  • La vecina perfecta

Mejor Cortometraje Documental

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Mejor Montaje

  • F1
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor Película Internacional

  • El agente secreto
  • Fue solo un accidente
  • Valor sentimental
  • Sirat
  • The Voice of Hind Rajab

Mejor Canción Original

  • “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
  • “Golden” de Las guerreras K-Pop
  • “I Lied to You” de Pecadores
  • “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
  • “Train Dreams” from Sueños de trenes

Mejor Diseño de Producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor Sonido

  • F1
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sirat

Mejores Efectos Visuales

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • F1
  • Jurassic World: Renace
  • The Lost Bus
  • Pecadores

