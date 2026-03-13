Cultura

‘Pecadores’ y ‘Una batalla tras otra’, favoritas para la edición de los Oscar más impredecible en muchos años

La gala de los Premios de la Academia, este domingo en Los Ángeles, promete una competencia histórica entre las dos películas con mayoría de nominaciones

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La gala de los Premios
La gala de los Premios Oscar 2026 se anticipa como la más impredecible en años, con 'Pecadores' y 'Una batalla tras otra' compitiendo por mejor película (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Con Pecadores y Una batalla tras otra compitiendo por el premio a la mejor película y varias categorías actorales demasiado reñidas para hacer algún pronóstico, la gala de los Oscar de este domingo se perfila como la más impredecible en años. Una ceremonia en Hollywood que contará con música de Las guerreras KPop y Conan O’Brien como presentador incluirá varias revelaciones de infarto, y culminará con el anuncio de la mejor película del año, que sigue siendo una incógnita. Hasta que “se abra el sobre final para mejor película, no vamos a saber quién va a ganar”, dice Clayton Davis, columnista de premios de Variety. “Ambas películas tienen una gran oportunidad de romper múltiples récords de los Oscar”, afirma.

Pecadores, un éxito de taquilla de terror gótico sobre vampiros dirigido por Ryan Coogler, ya hizo historia en los Premios de la Academia con sus impresionantes 16 nominaciones. La alegoría racial con ritmo de blues tiene la oportunidad de igualar el mayor número de victorias en los Oscar obtenidas por una sola película, actualmente compartido (con 11 estatuillas) por Ben-Hur, Titanic y El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey.

'Pecadores', dirigida por Ryan Coogler,
'Pecadores', dirigida por Ryan Coogler, hace historia en los Oscar con 16 nominaciones

Ryan Coogler, conocido previamente por Black Panther, podría convertirse en el primer afroamericano en ganar el premio a mejor director en los 98 años de historia de los Oscar. “Es apenas el séptimo en ser nominado”, señala Davis, quien habló con muchos votantes y asegura que “el aprecio por Coogler es innegable”.

Sin embargo, la favorita de la temporada de premios ha sido desde hace tiempo Una batalla tras otra, un extravagante thriller sobre un revolucionario retirado que busca a su hija adolescente. Ambientada en medio de una oleada de violencia radical, redadas migratorias y supremacistas blancos que sintonizan con el presente de Estados Unidos (aunque nunca lo hace explícito), obtuvo 13 nominaciones y también podría romper el récord de victorias totales. Su director, Paul Thomas Anderson, es uno de los mayores autores del cine estadounidense del siglo XXI, pero nunca ha ganado en ninguna de sus 11 nominaciones previas por cintas como Petróleo Sangriento y Boogie Nights.

Aunque Pecadores fue mayor éxito comercial, la emocionante competencia entre dos “películas populares que la gente conoce en casa” debería ser buena para los índices de audiencia, predice Davis.

'Una batalla tras otra', de
'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson, suma 13 nominaciones (Foto: Warner Bros. Pictures via AP)

Mientras que el suspenso por la mejor película no ocurre todos los años, lo realmente inusual esta vez es la cantidad de incertidumbre que rodea a los premios de actuación. Un año después de perder por poco el galardón a mejor actor con su asombrosa interpretación de Bob Dylan en Un completo desconocido, Timothée Chalamet parecía tener asegurado el premio por su papel como un implacable jugador de ping-pong en Marty Supremo.

Pero una serie de comentarios desafortunados, el más reciente menospreciando el ballet y la ópera como formas de arte que “a nadie le importan”, han hecho que las posibilidades del joven actor de 30 años caigan en picado. Michael B. Jordan, protagonista de Pecadores, quien interpreta a dos hermanos gemelos, ganó el importante premio del Sindicato de Actores este mes, apenas antes de que cerraran las votaciones al Oscar. “Es una actuación de estrella de cine que no vemos muy a menudo... realmente está a dos pasos de la línea de meta”, dice Davis, quien tampoco descarta a Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra) o Ethan Hawke (Blue Moon).

Los premios de interpretación secundaria también están al alcance de cualquiera. Sean Penn podría ganar su tercer Oscar por actor por el papel de soldado cómico pero aterrador en Una batalla tras otra. Pero compite contra el favorito internacional del cine de autor Stellan Skarsgard (Valor sentimental) y el veterano Delroy Lindo, quien a sus 73 años recibe su primera nominación al Oscar por Pecadores.

Un enorme cartel promociona la
Un enorme cartel promociona la ceremonia de entrega de los Oscar, el domingo 15 de marzo en Los Ángeles (Foto: REUTERS/Daniel Cole)

En la categoría de mejor actriz de reparto podría premiarse a Amy Madigan por un raro papel de villana en el género de terror en La hora de la desaparición, o recaer en la revolucionaria de Una batalla..., Teyana Taylor, o la curandera de Pecadores, interpretada por Wunmi Mosaku.

La única apuesta segura parece ser Jessie Buckley, quien interpreta a la esposa de William Shakespeare en Hamnet. “Ha sido la aplanadora toda la temporada. Es lo único por lo que puedes apostar”, dijo Davis.

KPop y Robert Redford

La mejor película internacional es posiblemente la más difícil de prever de todas, con el drama familiar noruego Valor sentimental compitiendo contra el surrealista thriller político brasileño El agente secreto.

Conan O’Brien regresa como anfitrión de los Oscar por segundo año consecutivo, mientras que se rumorea que Barbra Streisand cantará un homenaje a su coprotagonista de Nuestros años felices, Robert Redford, quien falleció en septiembre de 2025. Por su parte, Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, las voces detrás del ficticio grupo de chicas HUNTR/X de Las guerreras KPop, interpretarán “Golden”, la canción nominada al Oscar de la exitosa película de Netflix.

Fuente: AFP

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