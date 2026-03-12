Premios Oscar 2026: fecha, hora y canal TV para ver la transmisión en Perú

A lo largo de las 97 ediciones de los Premios Oscar no todos han quedado satisfechos con los resultados. (AP)

La edición 98 de los Premios Oscar reunirá a las máximas figuras del cine el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La premiación, que reconoce a las mejores películas estrenadas durante 2025, marca el cierre oficial de la temporada de premios y podrá verse en Perú a través de HBO Max y TNT.

La ceremonia de los Oscar 2026 se transmitirá en vivo para el público peruano el domingo 15 de marzo. La cobertura inicia con la tradicional alfombra roja desde las 17:00 (hora de Perú), mientras que la ceremonia principal comenzará a las 18:00 y se extenderá aproximadamente hasta las 21:30. La señal estará disponible por HBO Max en streaming y por TNT en televisión paga, con opción de doblaje al español y, en TNT Series, con la transmisión en inglés.

El evento, producido por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, también podrá seguirse en tiempo real a través de los perfiles oficiales de la institución en redes sociales, donde se publicarán clips y momentos destacados de la gala.

¿Dónde y cómo ver los Premios Oscar 2026 en Perú?

Los Premios Oscar 2026 estarán disponibles en Perú a través de diferentes plataformas. HBO Max será la opción oficial de streaming para América Latina, permitiendo a los suscriptores seguir la gala completa desde cualquier dispositivo. Por televisión, la señal de TNT transmitirá la ceremonia con comentarios y traducción al español, mientras que TNT Series permitirá verla en idioma original para quienes prefieran la versión en inglés.

Adicionalmente, la cobertura oficial de la Academia de Hollywood se complementará con actualizaciones en tiempo real en las principales redes sociales, donde se compartirán los discursos, reacciones y presentaciones musicales más relevantes de la noche.

La edición 2026 de los Oscar destaca por ampliar su acceso internacional: en Estados Unidos, además de la tradicional señal de ABC, la ceremonia podrá verse en Hulu y en plataformas digitales como FuboTV. En España, la transmisión estará a cargo de Movistar Plus desde las 00:00 del 16 de marzo.

Los premios Oscar se celebran el 15 de marzo. HBO Max

Horarios de la ceremonia en Perú y Latinoamérica

El inicio de la gala en Perú está programado para las 17:00 con la alfombra roja y desde las 18:00 con la entrega de premios. En el resto de Latinoamérica, los horarios de la transmisión en vivo serán los siguientes:

Estados Unidos (hora del Pacífico): 16:00

México (hora del centro), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:00

Perú, Colombia, Cuba, Ecuador y Panamá: 18:00

Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 19:00

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 20:00

En todos los casos, la señal de HBO Max y de TNT estará disponible para quienes cuenten con acceso a esos servicios en su país

Una réplica de una estatuilla de los Premios de la Academia se muestra antes del anuncio de las nominaciones a la 98.ª edición de los Premios Oscar el jueves 22 de enero de 2026, en el Teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills, California.(Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Películas favoritas y principales nominados en los Oscar 2026

Pecadores (Sinners), dirigida por Ryan Coogler, encabeza la lista de candidatas con 16 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actor Protagonista para Michael B. Jordan. Este registro supera marcas históricas de la Academia y posiciona a la película como la más mencionada de la temporada.

"Sinners" es una de las cintas más nominadas en los Premios Oscar con 16 menciones. (Warner Bros. Pictures via AP)

Entre las producciones destacadas figuran Una batalla tras otra, con 13 nominaciones y dos menciones para Mejor Actor de Reparto, Frankenstein de Guillermo del Toro, Marty Supremo y Valor sentimental, con nueve y once nominaciones respectivamente. En la categoría de Mejor Película Internacional destaca El agente secreto, una producción brasileña ambientada en los años setenta.

El actor Wagner Moura posa junto a un vehículo amarillo en una escena de "El Agente Secreto", la aclamada película que formó parte de la selección del Festival de Cannes. (MUBI)

La diversidad de títulos nominados, como Bugonia, F1, Hamnet y Sueños de trenes, evidencia la variedad temática de esta edición, que incluye desde thrillers góticos y dramas familiares hasta deportes y suspense político. Pecadores y Una batalla tras otra están disponibles en HBO Max, Frankenstein y Sueños de trenes en Netflix, Valor sentimental y Marty Supremo en cines, y Bugonia y F1 pueden alquilarse en Prime Video y Apple TV.

Esta combinación de imágenes muestra el arte promocional de las películas nominadas al Oscar a mejor película. Fila superior de izquierda a derecha: "Bugonia", "F1 The Movie", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme". Fila inferior de izquierda a derecha: "One Battle After Another", "The Secret Agent", "Sentimental Value", "Sinners" y "Train Dreams".(Focus Features/Warner Bros. Pictures/Netflix/Focus Features/A24/Warner Bros. Pictures/Neon/Neon/Warner Bros. Pictures/Netflix via AP)

Presentador, invitados y actuaciones musicales confirmadas

El comediante y conductor estadounidense Conan O’Brien será el anfitrión de la ceremonia por segundo año consecutivo. O’Brien, reconocido por su trayectoria en la televisión nocturna, fue confirmado en mayo de 2025 para liderar la gala. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anticipó que la edición número 98 incluirá la entrega de 24 categorías, abarcando rubros actorales, técnicos, cortometrajes, animación, documentales y producciones internacionales.

La lista de presentadores incluye a figuras como Gwyneth Paltrow, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Paul Mescal, Chris Evans, Javier Bardem, Maya Rudolph, Chase Infiniti, Demi Moore y Kumail Nanjiani.

En el segmento musical se presentarán dos de las cinco canciones nominadas a Mejor Canción Original. “I Lied to You”, de Pecadores, será interpretada por Miles Caton y Raphael Saadiq junto a Misty Copeland, Eric Gales, Buddy Guy, Brittany Howard, Christone “Kingfish” Ingram, Jayme Lawson, Li Jun Li, Bobby Rush, Shaboozey y Alice Smith. Por su parte, “Golden”, de Las guerreras K-Pop (K-Pop Demon Hunters), contará con las voces de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami.

Conan O'Brien posa elegantemente en la portada de la edición de los Oscar de The Hollywood Reporter, con una estatuilla de los Premios de la Academia brillando al fondo. (Portada The Hollywood Reporter/Guy Aroch)

Cobertura especial y voces expertas en la transmisión

En la cobertura internacional de la alfombra roja estarán Tamron Hall y Jesse Palmer. Para América Latina, la señal de TNT contará con el análisis de Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún, reconocidos por su experiencia en la industria audiovisual.

La ceremonia será retransmitida en directo desde Los Ángeles y estará disponible en streaming y televisión en simultáneo, facilitando el acceso a la audiencia global. Para quienes deseen seguir los momentos más destacados, la Academia compartirá en sus redes los discursos, reconocimientos y presentaciones en tiempo real.

Dónde ver y cómo acceder a las películas nominadas

La mayoría de las películas nominadas ya se encuentran disponibles en plataformas de streaming o en cartelera. Pecadores y Una batalla tras otra pueden verse en HBO Max, Frankenstein y Sueños de trenes están en Netflix, Valor sentimental y Marty Supremo se exhiben en cines, Bugonia y F1 están en alquiler digital en Prime Video y Apple TV. El agente secreto llegará a salas de cine en febrero de 2026.

A continuación, se presenta la lista principal de nominados en las categorías más relevantes:

Mejor Película: Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental, Pecadores, Sueños de trenes.

Mejor Dirección: Chloe Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Marty Supremo), Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Joachim Trier (Valor sentimental), Ryan Coogler (Pecadores).

Mejor Actor Protagonista : Timothée Chalamet (Marty Supremo), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Pecadores), Wagner Moura (El agente secreto). Timothée Chalamet (Marty Supremo), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Pecadores), Wagner Moura (El agente secreto).

Mejor Actriz Protagonista: Jesse Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renata Reinsve (Valor sentimental), Emma Stone (Bugonia).

Entre los elencos secundarios sobresalen Benicio del Toro, Jacob Elordi, Delroy Lindo, Sean Penn y Stellan Skarsgård en Mejor Actor de Reparto, así como Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Amy Madigan, Wunmi Mosaku y Teyana Taylor en Mejor Actriz de Reparto.