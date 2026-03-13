Entretenimiento

Todos los nominados a los Premios Oscar 2026: la lista completa de candidatos al mayor premio del cine

La industria cinematográfica se prepara para su gran noche mientras actores, directores y películas luchan por llevarse la estatuilla dorada

Guardar
El comediante Conan O’Brien regresará
El comediante Conan O’Brien regresará como anfitrión de los Premios Oscar por segundo año consecutivo en la gala de 2026 (REUTERS/Mike Blake)

La cuenta regresiva para la mayor celebración de la industria cinematográfica ya está en marcha. La edición 98 de los Premios Oscar se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre at Ovation Hollywood, en Los Ángeles. La gala concentrará a las mayores estrellas del cine para premiar a las mejores producciones del último año.

La ceremonia comenzará a las 7:00 p.m. (hora del Este) y el público podrá disfrutarla en directo por televisión y streaming. El comediante y presentador Conan O’Brien repetirá como anfitrión por segundo año consecutivo.

Como cada año, los premios organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reconocerán los mejores logros cinematográficos en más de 20 categorías, desde interpretaciones actorales hasta aspectos técnicos y creativos de la producción.

Entre los títulos que compiten por el máximo galardón de Mejor película se encuentran Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental, Pecadores y Sueños de trenes.

La película Sinners lidera las
La película Sinners lidera las nominaciones a los Oscar 2026 con 16 candidaturas, un récord histórico. (Warner Bros.)

Este año, Pecadores obtuvo 16 nominaciones, lo que lo convirtió en el filme más nominado en la historia de los Oscar.

En las categorías actorales también aparecen algunas de las figuras más reconocidas del cine contemporáneo. En Mejor Actor, por ejemplo, compiten intérpretes como Michael B. Jordan, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke y Wagner Moura.

Con esta candidatura a la estatuilla dorada, el protagonista de Marty Supreme marcó un hito al convertirse en el actor más joven con tres nominaciones a Mejor Actor desde 1954, cuando lo logró Marlon Brando.

Cómo se eligen los nominados y ganadores

La selección de nominados y ganadores está a cargo de los miembros de la Academia, una organización que actualmente cuenta con 11.120 integrantes, de los cuales 10.136 están habilitados para votar, según explicó el portal Digital Spy.

El proceso de votación se divide en dos etapas. Primero, las nominaciones se determinan dentro de 17 ramas profesionales que conforman la Academia. Así, los actores nominan a los candidatos en las categorías de interpretación, los directores seleccionan a los aspirantes a Mejor Dirección y así sucesivamente.

Diez películas competirán por el
Diez películas competirán por el premio a Mejor Película en la edición 98 de los premios de la Academia (REUTERS/Mario Anzuoni)

Una vez definidas las nominaciones, todos los miembros de la Academia pueden votar para elegir a los ganadores en la mayoría de categorías. Los resultados son contabilizados por la firma auditora PricewaterhouseCoopers (PwC).

La categoría de Mejor Película utiliza un sistema diferente conocido como voto preferencial. En este modelo, los votantes ordenan las películas según su preferencia y, si ninguna obtiene más del 50% de los votos en primera posición, la que tiene menos apoyos se elimina y sus votos se redistribuyen entre las siguientes opciones hasta que una producción supere la mayoría necesaria.

Este mecanismo busca identificar la película con mayor consenso entre los votantes, lo que a menudo favorece a títulos ampliamente apreciados por distintos sectores de la industria.

Lista completa de nominados a los Oscar 2026

Mejor Película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor Dirección

  • Chloe Zhao, Hamnet
  • Josh Safdie, Marty Supremo
  • Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
  • Joachim Trier, Valor sentimental
  • Ryan Coogler, Pecadores
Entre los nominados a Mejor
Entre los nominados a Mejor Película destacan títulos como Frankenstein, Hamnet y One Battle After Another (Warner Bros.)

Mejor Actor Protagonista

  • Timothée Chalamet, Marty Supremo
  • Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Michael B. Jordan, Pecadores
  • Wagner Moura, El agente secreto

Mejor Actriz Protagonista

  • Jessie Buckley, Hamnet
  • Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Renate Reinsve, Valor sentimental
  • Emma Stone, Bugonia

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro, Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Delroy Lindo, Pecadores
  • Sean Penn, Una batalla tras otra
  • Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

  • Elle Fanning, Valor sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
  • Amy Madigan, La hora de la desaparición
  • Wunmi Mosaku, Pecadores
  • Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Las dos intérpretes de "Valor
Las dos intérpretes de "Valor sentimental" compiten por el Oscar a Mejor actriz de reparto (Mubi)

Mejor Guion Adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Sueños de trenes

Mejor Guion Original

  • Blue Moon
  • Fue solo un accidente
  • Marty Supremo
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor Cortometraje Animado

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor Diseño de Vestuario

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Pecadores
El vestuario de "Frankenstein" es
El vestuario de "Frankenstein" es finalista por los Premios Oscar 2026 (Netflix)

Mejor Dirección de Casting

  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Pecadores

Mejor Cortometraje de Ficción

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Mejor Maquillaje y Peinado

  • Frankenstein
  • La hermanastra fea
  • Pecadores
  • La máquina
  • Kokuho

Mejor Banda Sonora Original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
La película "Las guerreras Kpop"
La película "Las guerreras Kpop" es una de las favoritas en la categoría animada (Netflix)

Mejor Película Animada

  • Arco
  • Elio
  • Las guerreras K-Pop
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Mejor Fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor Largometraje Documental

  • Alabama: presos del sistema
  • Abrázame en la luz
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody contra Putin
  • La vecina perfecta

Mejor Cortometraje Documental

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Mejor Montaje

  • F1
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor Película Internacional

  • El agente secreto
  • Fue solo un accidente
  • Valor sentimental
  • Sirat
  • The Voice of Hind Rajab

Mejor Canción Original

  • “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
  • “Golden” de Las guerreras K-Pop
  • “I Lied to You” de Pecadores
  • “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
  • “Train Dreams” de Sueños de trenes

Mejor Diseño de Producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor Sonido

  • F1
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sirat

Mejores Efectos Visuales

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • F1
  • Jurassic World: Renace
  • The Lost Bus
  • Pecadores

Temas Relacionados

Premios OscarOscar 2026HollywoodPelículasEntretenimiento

Últimas Noticias

La artista Doja Cat se retractó tras cuestionar a Timothée Chalamet por sus dichos sobre ópera y el ballet

En un video difundido en redes sociales, la cantante explicó que su reacción inicial fue motivada por la necesidad de sentirse parte de una conversación en línea, sin conocer realmente las expresiones artísticas

La artista Doja Cat se

La envidiable rutina matutina de Cindy Crawford: terapia de luz roja, ejercicio y jacuzzi desde las 6 de la mañana

La icónica top model de los 90 compartió en TikTok qué es lo que hace después de despertarse cada mañana

La envidiable rutina matutina de

Ed Sheeran habló sobre el cáncer de su esposa: el diagnóstico durante el embarazo y cómo sigue su salud tras la cirugía

El músico británico compartió cómo enfrentaron en familia el momento más difícil y cuál es la situación actual de Cherry Seaborn tras el tratamiento

Ed Sheeran habló sobre el

La esposa de Bruce Willis crea un fondo solidario para investigar la demencia: “Él estaría orgulloso”

La nueva iniciativa filantrópica de Emma Heming Willis busca aumentar la conciencia pública sobre la enfermedad neurodegenerativa

La esposa de Bruce Willis

“El testimonio de Ann Lee”: cuatro hijos perdidos, la formación de los shakers y ópera en un biopic con sello europeo

La actriz asumió un exigente proceso de preparación para personificar a la líder shaker en una apuesta innovadora del género

“El testimonio de Ann Lee”:
DEPORTES
Las llamativas declaraciones del DT

Las llamativas declaraciones del DT del Tottenham luego del polémico cambio del arquero: “Ocurren cosas inusuales”

El Seis Naciones 2026 se define entre tres: cómo llegan Francia, Escocia e Irlanda a la última fecha

Franco Colapinto correrá la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1: largará desde la 16ª posición

Polémica por el punto clave que ganó tras un reclamo Medvedev en su pase a semifinales de Indian Wells: “No creo haber hecho trampa

La pregunta sobre el futuro de Julián Álvarez en Atlético Madrid que fastidió a Simeone: “No le hablo a los periodistas, le hablo a nuestra gente”

TELESHOW
Ian Lucas habló por primera

Ian Lucas habló por primera vez tras el escándalo con Evangelina Anderson: “Venía a casa y subía fotos”

Se casa el hermano de Mauro Icardi en una boda llena de incógnitas que alimenta el misterio familiar

El tenso cara a cara entre Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio: ironías, chicanas y una promesa conjunta

Arena, palmeras y mar turquesa: las vacaciones de Fede Hoppe, Maca Rinaldi y su hija Amanda en Miami

Cómo es y cuánto cuesta el paradisíaco hotel de Maldivas en el que se hospedan Wanda Nara y Martín Migueles

INFOBAE AMÉRICA

La NASA prepara el primer

La NASA prepara el primer viaje de astronautas alrededor de la Luna en más de cinco décadas: esta es la fecha del lanzamiento

El narcotraficante Sebastián Marset está camino a Estados Unidos: Rodrigo Paz habló con Yamandú Orsi

El narco uruguayo Sebastián Marset fue extraditado desde Bolivia a Estados Unidos: la DEA se encarga del traslado

Copa Airlines reactiva vuelo nocturno entre Panamá y Caracas

Las Vegas se prepara para romper varios récords de temperatura durante una ola de calor inusual en marzo