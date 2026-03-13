Todos los nominados a los Premios Oscar 2026: la lista completa de candidatos al mayor premio del cine

La cuenta regresiva para la mayor celebración de la industria cinematográfica ya está en marcha. La edición 98 de los Premios Oscar se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre at Ovation Hollywood, en Los Ángeles. La gala concentrará a las mayores estrellas del cine para premiar a las mejores producciones del último año.
La ceremonia comenzará a las 7:00 p.m. (hora del Este) y el público podrá disfrutarla en directo por televisión y streaming. El comediante y presentador Conan O’Brien repetirá como anfitrión por segundo año consecutivo.
Como cada año, los premios organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reconocerán los mejores logros cinematográficos en más de 20 categorías, desde interpretaciones actorales hasta aspectos técnicos y creativos de la producción.
Entre los títulos que compiten por el máximo galardón de Mejor película se encuentran Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental, Pecadores y Sueños de trenes.
Este año, Pecadores obtuvo 16 nominaciones, lo que lo convirtió en el filme más nominado en la historia de los Oscar.
En las categorías actorales también aparecen algunas de las figuras más reconocidas del cine contemporáneo. En Mejor Actor, por ejemplo, compiten intérpretes como Michael B. Jordan, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke y Wagner Moura.
Con esta candidatura a la estatuilla dorada, el protagonista de Marty Supreme marcó un hito al convertirse en el actor más joven con tres nominaciones a Mejor Actor desde 1954, cuando lo logró Marlon Brando.
Cómo se eligen los nominados y ganadores
La selección de nominados y ganadores está a cargo de los miembros de la Academia, una organización que actualmente cuenta con 11.120 integrantes, de los cuales 10.136 están habilitados para votar, según explicó el portal Digital Spy.
El proceso de votación se divide en dos etapas. Primero, las nominaciones se determinan dentro de 17 ramas profesionales que conforman la Academia. Así, los actores nominan a los candidatos en las categorías de interpretación, los directores seleccionan a los aspirantes a Mejor Dirección y así sucesivamente.
Una vez definidas las nominaciones, todos los miembros de la Academia pueden votar para elegir a los ganadores en la mayoría de categorías. Los resultados son contabilizados por la firma auditora PricewaterhouseCoopers (PwC).
La categoría de Mejor Película utiliza un sistema diferente conocido como voto preferencial. En este modelo, los votantes ordenan las películas según su preferencia y, si ninguna obtiene más del 50% de los votos en primera posición, la que tiene menos apoyos se elimina y sus votos se redistribuyen entre las siguientes opciones hasta que una producción supere la mayoría necesaria.
Este mecanismo busca identificar la película con mayor consenso entre los votantes, lo que a menudo favorece a títulos ampliamente apreciados por distintos sectores de la industria.
Lista completa de nominados a los Oscar 2026
Mejor Película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor Dirección
- Chloe Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supremo
- Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
- Joachim Trier, Valor sentimental
- Ryan Coogler, Pecadores
Mejor Actor Protagonista
- Timothée Chalamet, Marty Supremo
- Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Pecadores
- Wagner Moura, El agente secreto
Mejor Actriz Protagonista
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Renate Reinsve, Valor sentimental
- Emma Stone, Bugonia
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro, Una batalla tras otra
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Delroy Lindo, Pecadores
- Sean Penn, Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgård, Valor sentimental
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning, Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
- Amy Madigan, La hora de la desaparición
- Wunmi Mosaku, Pecadores
- Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor Guion Adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueños de trenes
Mejor Guion Original
- Blue Moon
- Fue solo un accidente
- Marty Supremo
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor Cortometraje Animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor Diseño de Vestuario
- Avatar: Fuego y cenizas
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Pecadores
Mejor Dirección de Casting
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Pecadores
Mejor Cortometraje de Ficción
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein
- La hermanastra fea
- Pecadores
- La máquina
- Kokuho
Mejor Banda Sonora Original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor Película Animada
- Arco
- Elio
- Las guerreras K-Pop
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor Largometraje Documental
- Alabama: presos del sistema
- Abrázame en la luz
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody contra Putin
- La vecina perfecta
Mejor Cortometraje Documental
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor Montaje
- F1
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor Película Internacional
- El agente secreto
- Fue solo un accidente
- Valor sentimental
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab
Mejor Canción Original
- “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
- “Golden” de Las guerreras K-Pop
- “I Lied to You” de Pecadores
- “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
- “Train Dreams” de Sueños de trenes
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor Sonido
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirat
Mejores Efectos Visuales
- Avatar: Fuego y cenizas
- F1
- Jurassic World: Renace
- The Lost Bus
- Pecadores