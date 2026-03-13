Todos los nominados a los Premios Oscar 2026: la lista completa de candidatos al mayor premio del cine

El comediante Conan O’Brien regresará como anfitrión de los Premios Oscar por segundo año consecutivo en la gala de 2026 (REUTERS/Mike Blake)

La cuenta regresiva para la mayor celebración de la industria cinematográfica ya está en marcha. La edición 98 de los Premios Oscar se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre at Ovation Hollywood, en Los Ángeles. La gala concentrará a las mayores estrellas del cine para premiar a las mejores producciones del último año.

La ceremonia comenzará a las 7:00 p.m. (hora del Este) y el público podrá disfrutarla en directo por televisión y streaming. El comediante y presentador Conan O’Brien repetirá como anfitrión por segundo año consecutivo.

Como cada año, los premios organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reconocerán los mejores logros cinematográficos en más de 20 categorías, desde interpretaciones actorales hasta aspectos técnicos y creativos de la producción.

Entre los títulos que compiten por el máximo galardón de Mejor película se encuentran Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental, Pecadores y Sueños de trenes.

La película Sinners lidera las nominaciones a los Oscar 2026 con 16 candidaturas, un récord histórico. (Warner Bros.)

Este año, Pecadores obtuvo 16 nominaciones, lo que lo convirtió en el filme más nominado en la historia de los Oscar.

En las categorías actorales también aparecen algunas de las figuras más reconocidas del cine contemporáneo. En Mejor Actor, por ejemplo, compiten intérpretes como Michael B. Jordan, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke y Wagner Moura.

Con esta candidatura a la estatuilla dorada, el protagonista de Marty Supreme marcó un hito al convertirse en el actor más joven con tres nominaciones a Mejor Actor desde 1954, cuando lo logró Marlon Brando.

Cómo se eligen los nominados y ganadores

La selección de nominados y ganadores está a cargo de los miembros de la Academia, una organización que actualmente cuenta con 11.120 integrantes, de los cuales 10.136 están habilitados para votar, según explicó el portal Digital Spy.

El proceso de votación se divide en dos etapas. Primero, las nominaciones se determinan dentro de 17 ramas profesionales que conforman la Academia. Así, los actores nominan a los candidatos en las categorías de interpretación, los directores seleccionan a los aspirantes a Mejor Dirección y así sucesivamente.

Diez películas competirán por el premio a Mejor Película en la edición 98 de los premios de la Academia (REUTERS/Mario Anzuoni)

Una vez definidas las nominaciones, todos los miembros de la Academia pueden votar para elegir a los ganadores en la mayoría de categorías. Los resultados son contabilizados por la firma auditora PricewaterhouseCoopers (PwC).

La categoría de Mejor Película utiliza un sistema diferente conocido como voto preferencial. En este modelo, los votantes ordenan las películas según su preferencia y, si ninguna obtiene más del 50% de los votos en primera posición, la que tiene menos apoyos se elimina y sus votos se redistribuyen entre las siguientes opciones hasta que una producción supere la mayoría necesaria.

Este mecanismo busca identificar la película con mayor consenso entre los votantes, lo que a menudo favorece a títulos ampliamente apreciados por distintos sectores de la industria.

Lista completa de nominados a los Oscar 2026

Mejor Película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor Dirección

Chloe Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supremo

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Joachim Trier, Valor sentimental

Ryan Coogler, Pecadores

Entre los nominados a Mejor Película destacan títulos como Frankenstein, Hamnet y One Battle After Another (Warner Bros.)

Mejor Actor Protagonista

Timothée Chalamet, Marty Supremo

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Pecadores

Wagner Moura, El agente secreto

Mejor Actriz Protagonista

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renate Reinsve, Valor sentimental

Emma Stone, Bugonia

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Pecadores

Sean Penn, Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning, Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku, Pecadores

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Las dos intérpretes de "Valor sentimental" compiten por el Oscar a Mejor actriz de reparto (Mubi)

Mejor Guion Adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueños de trenes

Mejor Guion Original

Blue Moon

Fue solo un accidente

Marty Supremo

Valor sentimental

Pecadores

Mejor Cortometraje Animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor Diseño de Vestuario

Avatar: Fuego y cenizas

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Pecadores

El vestuario de "Frankenstein" es finalista por los Premios Oscar 2026 (Netflix)

Mejor Dirección de Casting

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Pecadores

Mejor Cortometraje de Ficción

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor Maquillaje y Peinado

Frankenstein

La hermanastra fea

Pecadores

La máquina

Kokuho

Mejor Banda Sonora Original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

La película "Las guerreras Kpop" es una de las favoritas en la categoría animada (Netflix)

Mejor Película Animada

Arco

Elio

Las guerreras K-Pop

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor Fotografía

Frankenstein

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor Largometraje Documental

Alabama: presos del sistema

Abrázame en la luz

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody contra Putin

La vecina perfecta

Mejor Cortometraje Documental

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Mejor Montaje

F1

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Mejor Película Internacional

El agente secreto

Fue solo un accidente

Valor sentimental

Sirat

The Voice of Hind Rajab

Mejor Canción Original

“Dear Me” de Diane Warren: Relentless

“Golden” de Las guerreras K-Pop

“I Lied to You” de Pecadores

“Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi

“Train Dreams” de Sueños de trenes

Mejor Diseño de Producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor Sonido

F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirat

Mejores Efectos Visuales

Avatar: Fuego y cenizas

F1

Jurassic World: Renace

The Lost Bus

Pecadores