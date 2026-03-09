Entretenimiento

Premios Oscar 2026: los récords históricos que podrían superarse en la próxima edición

"Pecadores" de Ryan Coogler lidera la temporada de premios y podría romper la marca de mayor cantidad de estatuillas ganadas en una misma edición

La edición 98 de los
La edición 98 de los premios Oscar llega con más de cincuenta posibles récords que podrían alcanzarse durante su emisión

La ceremonia de los premios Oscar 2026 se perfila como una de las ediciones más abiertas a la posibilidad de nuevos récords.

El análisis del portal especializado en apuestas estadounidense VegasInsider.com revela que más de 50 récords podrían superarse este año, abarcando desde logros individuales hasta colectivos inéditos en distintas categorías.

La edición 98 de los premios de la Academia podría distinguirse por el largometraje Pecadores, que encabeza la temporada tras haber obtenido 16 nominaciones, cifra que ya constituye un récord absoluto para una sola edición.

Si la producción dirigida por Ryan Coogler obtiene la mayoría de los premios a los que aspira, podría superar el tope de 11 estatuillas en una noche, marca que comparten desde hace años tres clásicos del cine: Ben-Hur (1959), Titanic (1997) y El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (2003).

A su vez, Una batalla tras otra también se posiciona como candidata a establecer nuevas cifras con 13 nominaciones y posibilidades de múltiples premios.

"Pecadores", dirigida por Ryan Coogler,
"Pecadores", dirigida por Ryan Coogler, lidera con 16 nominaciones al Oscar y podría romper el récord histórico de galardones en una sola noche

Posibles récords en dirección y actuación

Por primera vez, un director afroamericano podría recibir la estatuilla a Mejor Dirección gracias a la nominación de Ryan Coogler por Pecadores.

En la misma categoría, Chloe Zhao (Hamnet) tiene la posibilidad de convertirse en la primera mujer en obtener dos veces el premio a Mejor Dirección y de igualar a Ang Lee entre los directores asiáticos con múltiples premios.

En el terreno actoral, Sean Penn aspira a integrarse en el reducido grupo de hombres con tres Oscar de interpretación.

Por su parte, Emma Stone (Bugonia) podría igualar la marca de Frances McDormand como triple ganadora en Mejor Actriz, quedando a un solo premio del récord absoluto de Katharine Hepburn.

Emma Stone, nominada por "Bugonia",
Emma Stone, nominada por "Bugonia", busca igualar el récord de Frances McDormand con tres premios Oscar en la categoría de Mejor Actriz

Primeras victorias para países y diversidad

La edición de 2026 abre posibilidades para que nuevas nacionalidades se incorporen al historial de los Oscar.

Wagner Moura (El agente secreto) podría convertirse en el primer actor brasileño en recibir el galardón principal en interpretación y en la primera persona de ese país en cualquier categoría actoral.

También podrían concretarse primeras victorias para Irlanda, Noruega y Nigeria a través de las candidaturas de Jesse Buckley (Hamnet), Renate Reinsve (Valor sentimental), Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental) y Wunmi Mosaku (Pecadores) en las categorías de actuación femenina.

En el apartado masculino de reparto, Stellan Skarsgård (Valor sentimental) aspira a ser el primer sueco y el primer hombre nórdico en ganar un Oscar de interpretación.

La lista de potenciales pioneros abarca también técnicos, guionistas y productores de Costa Rica, Polonia, Irán y España.

Récords en juego en los Oscar 2026

En la edición 98, películas como Pecadores y Una batalla tras otra podrían superar la marca histórica de mayor cantidad de victorias en una noche.

Además, existen oportunidades para que se registren primeras victorias para directores, actores y técnicos de países que nunca han obtenido el premio, así como para mujeres en categorías tradicionalmente dominadas por hombres, como Dirección y Fotografía.

Wagner Moura, candidato por "El
Wagner Moura, candidato por "El agente secreto", podría convertirse en el primer actor brasileño en obtener el Oscar a Mejor Actor Protagonista

Avances en categorías técnicas y producción

La presencia de mujeres y personas de comunidades tradicionalmente subrepresentadas se extiende a las áreas técnicas.

Autumn Durald Arkapaw (Pecadores) podría ser la primera mujer y la primera persona negra en recibir el Oscar a Mejor Fotografía.

En Diseño de Vestuario, Ruth E. Carter tiene la posibilidad de convertirse en la mujer negra con más premios en la historia de los Oscar al buscar su tercer galardón.

En producción, Dede Gardner podría convertirse en la primera mujer con tres premios en la categoría de Mejor Película.

Además, Timothée Chalamet (Marty Supremo) y Emma Stone aspiran a igualar el logro de Frances McDormand al obtener premios en producción y actuación en una misma ceremonia.

Logros potenciales en guion y música

En las categorías de guion, Chloe Zhao podría ser la primera mujer asiática en recibir Mejor Guion Adaptado por Hamnet y la primera escritora china en obtener un premio en alguna categoría de escritura.

En el área musical, Diane Warren podría dejar atrás el récord de nominaciones sin victoria si obtiene el premio por “Dear Me” de Relentless, o quedar como la persona con más nominaciones sin ganar en la historia de la categoría.

La música surcoreana también puede alcanzar una nueva etapa si la canción “Golden” de Las guerreras K-Pop es reconocida como la primera pieza de K-pop en obtener un Oscar, lo que ampliaría la variedad de expresiones presentes en la premiación.

Diane Warren busca su primer
Diane Warren busca su primer Oscar tras múltiples nominaciones en música, mientras el K-pop podría debutar como ganador con la canción "Golden"

Dimensión internacional y documental

En Mejor Película Internacional, tanto El agente secreto como Valor sentimental y The Voice of Hind Rajab intentan conseguir su primer Oscar.

En documental, Alysa Payne y Christalyn Hampton podrían convertirse en las primeras mujeres negras en obtener un premio en sus respectivas categorías, mientras que Juan Arredondo aspira a ser el primer colombiano en recibir una estatuilla.

