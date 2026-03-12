Alessia Rovegno presume su felicidad junto a Álvaro Villacorta y apuesta por el perfil bajo: “Muy contenta y feliz”

La modelo y exMiss Perú Alessia Rovegno atraviesa una de las etapas más estables y serenas de su vida personal. Así lo ha dejado ver en recientes apariciones públicas, donde, aunque con cautela, no ha ocultado su satisfacción por su nueva pareja, el empresario Álvaro Villacorta. La joven, quien en los últimos años ha preferido mantener su vida privada al margen del espectáculo, se mostró radiante al ser consultada sobre el vínculo que la une con el exitoso gerente, con quien fue captada a finales de 2025 en situaciones de evidente cercanía.

En una entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’, Alessia fue abordada sobre el romance que desde hace meses se rumorea en redes sociales y portales de farándula. Aunque esquiva a los detalles, su respuesta deja poco margen a la especulación: “Muy contenta, muy feliz, tranquila. Enfocada en mi trabajo también, contenta”, señaló, mostrando una sonrisa y evitando confirmar explícitamente si está enamorada, pero sin ocultar su entusiasmo.

La modelo, que desde su etapa como reina de belleza y durante su relación con Hugo García se ha mantenido en el centro de la atención mediática, ha optado por no revelar detalles de la relación ni el tiempo que lleva junto a Villacorta. “No, no, prefiero no hablar de eso todavía. Más adelante seguramente”, respondió ante la insistencia de los reporteros. Cuando se le consultó si efectivamente mantiene una relación formal, fue clara: “Estoy contenta, es lo único que puedo decir”.

Un empresario discreto en el radar de la farándula

Álvaro Villacorta, de 37 años, ha permanecido hasta ahora ajeno al circuito mediático. El joven es un empresario vinculado al sector de comercio exterior, gerente de cuatro empresas y socio en dos compañías adicionales. Además, forma parte del directorio de una reconocida firma de recursos humanos junto a su padre y hermano. Su aparición en los medios se debe únicamente a su vínculo con Alessia, quien fue captada en imágenes junto a él cuando la visitaba en su residencia, gesto que la modelo correspondió con abrazos y besos sin advertir la presencia de las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Alessia Rovegno celebra una etapa de plenitud personal al confirmar su felicidad junto al empresario Álvaro Villacorta. (Instagram Alessia Rovegno / Captura de video)

A pesar de la reserva de la pareja, la relación ha generado un fuerte interés en el público, acostumbrado a seguir la vida sentimental de Alessia desde que saltó a la fama. Los seguidores de la exMiss Perú han destacado su actitud cauta y madura, valorando que, tras experiencias de relaciones expuestas, ahora prefiera proteger su intimidad.

La pareja ha optado por mantener un perfil bajo, sin publicaciones conjuntas ni demostraciones públicas en redes sociales, a diferencia de la etapa mediática que caracterizó el vínculo de Alessia con Hugo García. Esta decisión parece responder a las lecciones extraídas de su vida privada anterior y al deseo de preservar la tranquilidad en esta nueva etapa.

Reacciones ante la nueva paternidad de Hugo García y el respeto como consigna

El contexto personal de Alessia Rovegno se ha visto atravesado también por la reciente noticia de la paternidad de su expareja, Hugo García, quien espera su primer hijo con la influencer Isabella Ladera. Desde que la noticia se hizo pública, la reacción de Alessia ha sido prudente y respetuosa. Al ser consultada por el programa ‘Amor y Fuego’, evitó profundizar en los motivos de su ruptura con García y prefirió enviar un mensaje positivo: “Un hijo siempre va a ser una bendición y le deseo todo lo mejor”.

Rovegno marcó distancia de cualquier polémica o especulación, especialmente ante rumores que apuntaban a supuestas diferencias respecto a la maternidad como motivo de la ruptura. “Creo que no estaría bien hablar de eso si es que al final fue una relación de dos… prefiero no responderte esa pregunta”, sostuvo, dejando claro que no desea incomodar a las personas involucradas en la nueva vida de su expareja.

La modelo habló sobre el reciente anuncio de su pareja de que se convertirá en padre, sin embargo evitó entrar en detalles sobre el tema | Willax / Amor y Fuego

La modelo también se pronunció en defensa de Hugo García ante el “trend” de TikTok que ponía en duda la paternidad del exchico reality, enfatizando la importancia del respeto: “El respeto y la empatía tienen que estar antes del entretenimiento, no solo hablando de Hugo, sino de cualquier persona. Obviamente no me parece ver esas cosas, no estoy para nada de acuerdo”, declaró.

Alessia fue enfática en rechazar cualquier tipo de burla o señalamiento en redes sociales: “A nadie le gustaría tampoco ver esas cosas o que se burlen de uno”.

El entorno de Alessia también ha reaccionado de manera cordial. Fiorella Cayo, tía de la modelo, usó sus redes sociales para enviar buenos deseos a Hugo García e Isabella Ladera por la llegada de su hijo, gesto que fue bien recibido por los seguidores de ambas familias y considerado una muestra de madurez y cordialidad tras la ruptura.