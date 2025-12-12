Perú

Alessia Rovegno se luce con nuevo galán: modelo fue captada en besos con nueva pareja

La exMiss Perú fue ampayada en cálidos gestos con Álvaro Villacorta, empresario de 37 años, confirmando el inicio de una relación.

Alessia Rovegno se luce con nuevo galán: expareja de Hugo García fue captada en besos con nueva pareja.

Alessia Rovegno fue captada un nuevo galán por las cámaras de ‘Amor y Fuego’, dejando atrás la relación que tuvo con Hugo García. La exreina de belleza fue vista compartiendo cómplices gestos y besos con un misterioso joven frente a su edificio en Lima, lo que confirmaría que ha iniciado un nuevo capítulo amoroso.

Las cámaras de Willax TV captaron este momento: Alessia Rovegno apareció sonriente y visiblemente emocionada tras la llegada de su acompañante, quien la aguardaba en una camioneta Porsche frente al condominio donde reside en Lima.

La modelo, incluso descalza, salió a recibirlo, recibiendo al instante un cálido beso y un abrazo que sellaron el encuentro.

La secuencia mostró también cómo el joven, identificado horas después como Álvaro Villacorta Canessa, entregó algunas pertenencias a Alessia antes de retirarse.

No faltaron caricias y muestras de afecto durante la corta visita, lo que no pasó desapercibido para los televidentes del popular programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

¿Quién es Álvaro Villacorta?

El misterioso galán que fue protagonista de estas imágenes responde al nombre de Álvaro Villacorta Canessa, un empresario de 37 años especializado en comercio exterior y gestión empresarial.

Según trascendió, Villacorta actualmente gerencia cuatro empresas y figura como socio adicional en dos compañías más, además de integrar el directorio de una importante firma de recursos humanos junto a su padre y su hermano.

Con una diferencia de edad de diez años respecto a Alessia, el perfil empresarial y reservado de Álvaro contrasta totalmente con la exposición mediática de anteriores parejas de la modelo. En esta nueva etapa, la hija de Bárbara Cayo parece haber apostado por un romance discreto y ajeno al mundo del espectáculo.

El vínculo entre Alessia Rovegno y Álvaro Villacorta no se limita solo a Lima. Días antes del ampay, seguidores del programa grabaron a la pareja paseando de la mano por las calles de Miami y caminando junto a un perrito, confirmando la cercanía y complicidad que ambos comparten fuera del país.

El dato contundente lo ofrecieron los registros migratorios presentados por ‘Amor y fuego’: Alessia y Álvaro regresaron juntos de Miami al Perú el pasado 8 de diciembre, reforzando las especulaciones sobre la seriedad de esta nueva relación que ya traspasa continentes.

Alessia Rovegno sorprende con nuevo
Alessia Rovegno sorprende con nuevo romance Álvaro Villacorta. Captura de TV - 'Amor y Fuego'.

Amor lejos de la farándula: diferencias con el pasado

La relación de Alessia Rovegno con Álvaro Villacorta refleja una clara preferencia por un entorno más privado y alejado del espectáculo, a diferencia de su pasado amoroso con Hugo García, conocido integrante de realities y figura constante de los tabloides.

En entrevistas previas, la hija de Bárbara Cayo sostuvo su respeto y buenos deseos hacia Hugo, quien se encuentra en una relación con la modelo e influencer venezolana, Isabella Ladera.

Además, la cantante peruana dejó en claro que lo ocurrido con el chico reality pertenece al pasado y que ahora prioriza su felicidad personal.

Con esta nueva relación, Alessia opta por darse una oportunidad junto a una persona enfocada en los negocios, alejada de cámaras y escenarios de televisión. La discreción de Villacorta y su perfil bajo parecen cumplir el ideal que la modelo buscaba para construir una vida sentimental alejada de escándalos y reflectores.

Alessia Rovegno sorprende con nuevo
Alessia Rovegno sorprende con nuevo romance: es captada besándose con empresario fuera de su residencia. . Captura de TV - 'Amor y Fuego'.

