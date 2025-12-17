Alessia Rovegno rompe su silencio tras ser captada en besos con su nuevo novio

Alessia Rovegno rompe su silencio tras ser captada besando a Álvaro Villacorta: “Prefiero no dar detalles". TikTok: Amor y Fuego.

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ sorprendieron a todos al captar a Alessia Rovegno besándose con el empresario Álvaro Villacorta, luego de casi un año de haber terminado su relación con Hugo García.

La noticia recorrió rápidamente las redes, alimentando la curiosidad de fans y seguidores que esperaban una reacción de la modelo ante este nuevo capítulo sentimental. Cuando fue abordada en un evento, Alessia decidió hablar, aunque sin ahondar en detalles sobre su floreciente relación.

Un reencuentro inesperado con Hugo García

Antes de pronunciarse sobre su nuevo romance, Alessia fue consultada acerca de su reciente y comentado encuentro con Hugo García, su expareja. La modelo aseguró que el ambiente fue cordial y que no existe ningún problema entre ellos:

“Sí nos saludamos, siempre hubo una super relación con Hugo. Todo muy bien con él, la verdad. Creo que no nos esperábamos (en el evento), pero todo bien con Hugo. Simplemente, fue una foto grupal, todos los embajadores de la marca, estábamos trabajando. Él es una persona hermosa y extraordinaria, todo está muy bien con él”, afirmó, disipando rumores de posibles tensiones.

Alessia Rovegno y Hugo García: Así fue el tenso, pero elegante encuentro de la expareja, en el evento de Carolina Herrera. Video: OHLUX Magazine

Alessia y su vínculo con Álvaro Villacorta

Las interrogantes sobre la nueva relación fueron inevitables tras el viral ampay. Una reportera de ‘Amor y Fuego’ no dudó en preguntarle a la modelo por su vínculo con Álvaro Villacorta, especialmente después de haber sido vistos juntos y compartiendo gestos de afecto públicamente.

Sin embargo, Alessia Rovegno eligió apostar por la cautela y dedicar solo unas breves palabras al respecto:

“Con todo respeto, me gustaría no dar muchos detalles sobre ese tema, seguramente más adelante sí compartiré más. Por ahora quisiera guardármelo”, declaró con tranquilidad, evitando confirmar si ya existe una relación formal ni precisar cuánto tiempo llevan saliendo.

Antes de retirarse, cerró la breve conversación esquivando el asedio mediático: “Me tengo que ir, chicos, tengo que grabar”.

Alessia Rovegno rompe su silencio tras ser captada en besos con su nuevo novio. CAPTURA DE TV: AMOR Y FUEGO

¿Quién es Álvaro Villacorta, el nuevo galán de Alessia?

La identidad de Álvaro Villacorta Canessa ha despertado aún más interés, ya que el empresario de 37 años se mantiene alejado del circuito mediático local y resguarda su vida privada en redes sociales cerradas. Lo poco que se conoce de él es que es egresado del Markham College, su formación y experiencia lo han posicionado como gerente general de cuatro empresas de comercio exterior, y socio en otras dos compañías adicionales.

El empresario, nacido un 22 de enero bajo el signo Acuario y con una imponente altura de 1,90 metros, siempre ha mantenido un bajo perfil, alejado completamente del espectáculo y la farándula peruana.

Este giro representa un contraste en el historial amoroso de Alessia, quien anteriormente sostuvo romances con figuras visibles de la farándula. Fuentes cercanas aseguran que la modelo valora la discreción y la estabilidad de Villacorta, y que solo hará pública la relación cuando ambos se sientan preparados.

Alessia Rovegno sorprende con nuevo romance Álvaro Villacorta. Captura de TV - 'Amor y Fuego'.

Fans y medios pendientes del romance

El ‘chape’ capturado por ‘Amor y Fuego’ a la salida de su edificio no solo confirmó lo que venían especulando varios seguidores, sino que abrió una nueva etapa de expectativa sobre la vida personal de Alessia Rovegno.

Pese a la insistencia de la prensa, la modelo ha optado por la reserva, priorizando su tranquilidad y la construcción genuina de su historia sentimental lejos de los reflectores, al menos por ahora.

Muchos usuarios en redes felicitaron la actitud madura de Alessia y su capacidad para separar su vida privada de la exposición mediática. Otros, en cambio, esperan ansiosos el día en que la propia exMiss Perú comparta detalles y fotografías en sus propias plataformas digitales.