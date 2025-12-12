Álvaro Villacorta: ¿Quién es el chico que fue captado besando a Alessia Rovegno?

Alessia Rovegno se luce con nuevo galán: expareja de Hugo García fue captada en besos con nueva pareja. Willax Tv : Amor y Fuego

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ pusieron nuevamente en el centro de la atención a Alessia Rovegno, quien fue captada en tiernos besos y caricias con un misterioso joven.

Las imágenes, grabadas frente a su condominio en Lima, confirmaron—sin necesidad de palabras—que la exMiss Perú había dejado atrás su relación anterior con Hugo García y se animaba a abrir su corazón a un nuevo romance.

Lo que más llamó la atención fue la naturalidad y complicidad entre la pareja: Alessia apareció descalza, sonriente y visiblemente entusiasmada, corriendo a abrazar y besar al joven que la esperaba en una camioneta Porsche. Este detalle, que humaniza y brinda cercanía a la modelo, ha sido uno de los más comentados entre sus seguidores y la prensa.

Alessia Rovegno sorprende con nuevo romance: es captada besándose con empresario fuera de su residencia. . Captura de TV - 'Amor y Fuego'.

Álvaro Villacorta: el perfil del nuevo galán de Alessia

El misterioso acompañante que dejó huella en las redes fue identificado poco después como Álvaro Villacorta Canessa. Aunque su nombre era desconocido para el mundo del espectáculo, ahora resuena como el hombre que habría robado el corazón de la reconocida modelo.

Álvaro tiene 37 años y es ampliamente reconocido en el mundo empresarial. Egresado del Markham College, su formación y experiencia lo han posicionado como gerente general de cuatro empresas de comercio exterior, y socio en otras dos compañías adicionales. Además, es miembro activo del directorio de una importante firma dedicada a la gestión de recursos humanos, donde comparte responsabilidades junto a su padre y su hermano.

El empresario, nacido un 22 de enero bajo el signo Acuario y con una imponente altura de 1,90 metros, siempre ha mantenido un bajo perfil, alejado completamente del espectáculo y la farándula peruana.

Álvaro Villacorta, el nuevo galán de Alessia Rovegno. IG

Un romance discreto y lejos del escándalo

A diferencia de la relación que Alessia mantuvo con Hugo García, mediática y bajo constante escrutinio, esta vez la modelo parece haber optado por una pareja ajena a los reflectores y abocada a los negocios. Distinta no solo por el carácter reservado de Álvaro, sino también por la madurez y el ambiente en el que ambos se desenvuelven.

Según fuentes cercanas, Álvaro Villacorta es soltero y ha demostrado ser un compañero atento, dedicado y discreto. Sus frecuentes viajes por Estados Unidos, España, Argentina y Colombia, de acuerdo a su registro migratorio, evidencian su dinamismo profesional y un estilo de vida internacional.

Álvaro Villacorta: ¿Quién es el chico que fue captado besando a Alessia Rovegno?. IG

El romance entre Alessia Rovegno y Álvaro Villacorta trascendió las fronteras peruanas. Días antes de que los captaran en Lima, seguidores del programa presenciaron a la pareja caminando tomada de la mano y paseando a un perrito por las calles de Miami. Un detalle que confirma la cercanía y complicidad que existe entre ellos, incluso fuera del país.

El reporte migratorio resultó clave para afianzar los rumores: la pareja regresó junta al Perú el pasado 8 de diciembre, hecho que convierte esta historia en mucho más que un simple ampay y resalta la seriedad de esta nueva relación.

El frío reencuentro con Hugo García

Este inesperado romance se da justo cuando la expareja de Alessia, Hugo García, también inició un nuevo capítulo en su vida sentimental con Isabella Ladera. El reciente reencuentro público entre García y Rovegno, ocurrido en un evento de la firma Carolina Herrera, fue observado con atención por medios y fans peruanos.

Ambos exnovios mantuvieron un trato cordial pero distante, ubicándose lejos el uno del otro en las fotos grupales y evitando cualquier tipo de interacción directa.

Mientras tanto, los comentarios en redes sociales no tardaron en multiplicarse, evidenciando la expectativa que aún despierta la expareja. Sin embargo, Alessia y Hugo han demostrado que, tras una ruptura madura y sin polémicas, ambos priorizan el respeto mutuo y continúan con sus vidas personales y profesionales por caminos separados.

Alessia Rovegno y Hugo García: Así fue el tenso, pero elegante encuentro de la expareja, en el evento de Carolina Herrera. Video: OHLUX Magazine