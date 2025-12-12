Perú

Álvaro Villacorta: ¿Quién es el chico que fue captado besando a Alessia Rovegno?

Es un empresario limeño de 37 años y sorprendió al público tras ser captado besando a la modelo peruana que confirma el inicio de una nueva relación.

Guardar
Alessia Rovegno se luce con nuevo galán: expareja de Hugo García fue captada en besos con nueva pareja. Willax Tv : Amor y Fuego

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ pusieron nuevamente en el centro de la atención a Alessia Rovegno, quien fue captada en tiernos besos y caricias con un misterioso joven.

Las imágenes, grabadas frente a su condominio en Lima, confirmaron—sin necesidad de palabras—que la exMiss Perú había dejado atrás su relación anterior con Hugo García y se animaba a abrir su corazón a un nuevo romance.

Lo que más llamó la atención fue la naturalidad y complicidad entre la pareja: Alessia apareció descalza, sonriente y visiblemente entusiasmada, corriendo a abrazar y besar al joven que la esperaba en una camioneta Porsche. Este detalle, que humaniza y brinda cercanía a la modelo, ha sido uno de los más comentados entre sus seguidores y la prensa.

Alessia Rovegno sorprende con nuevo
Alessia Rovegno sorprende con nuevo romance: es captada besándose con empresario fuera de su residencia. . Captura de TV - 'Amor y Fuego'.

Álvaro Villacorta: el perfil del nuevo galán de Alessia

El misterioso acompañante que dejó huella en las redes fue identificado poco después como Álvaro Villacorta Canessa. Aunque su nombre era desconocido para el mundo del espectáculo, ahora resuena como el hombre que habría robado el corazón de la reconocida modelo.

Álvaro tiene 37 años y es ampliamente reconocido en el mundo empresarial. Egresado del Markham College, su formación y experiencia lo han posicionado como gerente general de cuatro empresas de comercio exterior, y socio en otras dos compañías adicionales. Además, es miembro activo del directorio de una importante firma dedicada a la gestión de recursos humanos, donde comparte responsabilidades junto a su padre y su hermano.

El empresario, nacido un 22 de enero bajo el signo Acuario y con una imponente altura de 1,90 metros, siempre ha mantenido un bajo perfil, alejado completamente del espectáculo y la farándula peruana.

Álvaro Villacorta, el nuevo galán
Álvaro Villacorta, el nuevo galán de Alessia Rovegno. IG

Un romance discreto y lejos del escándalo

A diferencia de la relación que Alessia mantuvo con Hugo García, mediática y bajo constante escrutinio, esta vez la modelo parece haber optado por una pareja ajena a los reflectores y abocada a los negocios. Distinta no solo por el carácter reservado de Álvaro, sino también por la madurez y el ambiente en el que ambos se desenvuelven.

Según fuentes cercanas, Álvaro Villacorta es soltero y ha demostrado ser un compañero atento, dedicado y discreto. Sus frecuentes viajes por Estados Unidos, España, Argentina y Colombia, de acuerdo a su registro migratorio, evidencian su dinamismo profesional y un estilo de vida internacional.

Álvaro Villacorta: ¿Quién es el
Álvaro Villacorta: ¿Quién es el chico que fue captado besando a Alessia Rovegno?. IG

El romance entre Alessia Rovegno y Álvaro Villacorta trascendió las fronteras peruanas. Días antes de que los captaran en Lima, seguidores del programa presenciaron a la pareja caminando tomada de la mano y paseando a un perrito por las calles de Miami. Un detalle que confirma la cercanía y complicidad que existe entre ellos, incluso fuera del país.

El reporte migratorio resultó clave para afianzar los rumores: la pareja regresó junta al Perú el pasado 8 de diciembre, hecho que convierte esta historia en mucho más que un simple ampay y resalta la seriedad de esta nueva relación.

El frío reencuentro con Hugo García

Este inesperado romance se da justo cuando la expareja de Alessia, Hugo García, también inició un nuevo capítulo en su vida sentimental con Isabella Ladera. El reciente reencuentro público entre García y Rovegno, ocurrido en un evento de la firma Carolina Herrera, fue observado con atención por medios y fans peruanos.

Ambos exnovios mantuvieron un trato cordial pero distante, ubicándose lejos el uno del otro en las fotos grupales y evitando cualquier tipo de interacción directa.

Mientras tanto, los comentarios en redes sociales no tardaron en multiplicarse, evidenciando la expectativa que aún despierta la expareja. Sin embargo, Alessia y Hugo han demostrado que, tras una ruptura madura y sin polémicas, ambos priorizan el respeto mutuo y continúan con sus vidas personales y profesionales por caminos separados.

Alessia Rovegno y Hugo García: Así fue el tenso, pero elegante encuentro de la expareja, en el evento de Carolina Herrera. Video: OHLUX Magazine

Temas Relacionados

Alessia RovegnoÁlvaro Villacortaperu-entretenimiento

Más Noticias

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer de vejiga

Cuando la vejiga no funciona correctamente, pueden surgir enfermedades que afectan la calidad de vida, desde infecciones urinarias hasta trastornos más graves como el cáncer

Estos son los 5 principales

Kábala del 11 de diciembre de 2025: descubre los números ganadores del último sorteo

Como cada jueves, La Tinka comparte los números resultados del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Kábala del 11 de diciembre

Gana Diario del 11 de diciembre: descubre los ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este jueves? Averigüe si resultó el afortunado ganador del premio mayor

Gana Diario del 11 de

Saskia Bernaola debuta como directora en ‘Mi Mejor Enemiga’ y marca el regreso de la actriz Nataniel Sánchez al cine peruano

La comedia, liderada por Bernaola, reúne a un elenco de lujo y trae de regreso a la pantalla grande a la recordada Fernanda de las Casas de 'Al Fondo Hay Sitio'

Saskia Bernaola debuta como directora

Mototaxista fallece tras choque con patrullero en Comas: adulto mayor apenas había comprado su vehículo para trabajar

El accidente ocurrió en el cruce de la Av. Metropolitana con El Maestro, en Comas, tras una aparente imprudencia que derivó en el violento choque entre un patrullero y una mototaxi

Mototaxista fallece tras choque con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Regidores de Chiclayo plantean suspensión

Regidores de Chiclayo plantean suspensión temporal contra alcaldesa Janet Cubas por árbol de Navidad esquelético

PPK afirma que fue extorsionado por la Fiscalía para delatar a Alejandro Toledo y ve posible su llegada al Senado

José Jerí irá a Ecuador con su asesora, quien lo acompañó a fiesta ilegal en pandemia: PCM le otorga USD 370 en viáticos

Atacan al alcalde de Los Órganos durante ceremonia: vecinos le arrojan huevos y lo expulsan entre gritos de “mentiroso”

Congreso: Difunden foto del fujimorista Fernando Rospigliosi junto al cabecilla terrorista Víctor Polay Campos

ENTRETENIMIENTO

Saskia Bernaola debuta como directora

Saskia Bernaola debuta como directora en ‘Mi Mejor Enemiga’ y marca el regreso de la actriz Nataniel Sánchez al cine peruano

Natalia Salas anuncia que suspendieron su operación de extirpación de ovarios y trompas por temas médicos

Alessia Rovegno y Hugo García: Así fue el tenso, pero elegante encuentro de la expareja, en el evento de Carolina Herrera

Dayanita se cruza con Miguel Rubio pero no se miran y le juega pesada broma: “El chico que está ahí no sirve”

Alessia Rovegno se luce con nuevo galán: modelo fue captada en besos con nueva pareja

DEPORTES

Futbolistas de Alianza Lima se

Futbolistas de Alianza Lima se reafirman como “familia” en medio de la emotiva despedida de Hernán Barcos

Programación de las semifinales del Mundial de Clubes de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

Jorge Fossati no seguirá en Universitario tras semanas de negociaciones: club tendrá que buscar nuevo DT para el 2026

Tabla de posiciones del Mundial de Clubes de Vóley 2025: así quedó Alianza Lima tras el cierre de la fase de grupos

Resultados del Mundial de Clubes de vóley 2025: con Alianza Lima, así quedaron todos los partidos de fase de grupos