Ollas comunes en Lima vuelven a cocinar con leña: balón de gas cuesta hasta S/90 en medio de crisis energética

El alza del balón de gas en Lima y los problemas de abastecimiento que se registran tras la crisis energética vinculada al sistema de transporte de gas de Camisea ya empiezan a sentirse en los sectores más vulnerables de la capital peruana. En varios distritos de Lima Norte, ollas comunes y comedores populares han tenido que cambiar su forma de cocinar debido al incremento del precio del combustible, una situación que complica aún más la preparación diaria de alimentos para cientos de familias.

Uno de los casos se registra en el distrito de Carabayllo, donde la olla común Corazones Unidos volvió a utilizar leña para cocinar, ante la imposibilidad de comprar nuevos balones de gas. Dirigentes de estas organizaciones sociales advierten que el encarecimiento del GLP, sumado al aumento de los alimentos de la canasta básica, está generando mayores dificultades para sostener las raciones diarias destinadas a personas de bajos recursos.

En la olla común Corazones Unidos, la presidenta de la organización, Elizabeth, explicó que el precio del balón de gas de 10 kilos se ha incrementado de manera considerable en las últimas semanas. “Acá el balón de gas está costando ochenta, noventa soles por balón, que antes nos costaba cuarenta y cinco o cuarenta y ocho soles”, relató durante una entrevista con Exitosa.

El incremento representa casi el doble del precio habitual que pagaban las organizaciones comunitarias para preparar alimentos. En este comedor popular, cada balón de gas permite cocinar solo durante un periodo limitado.

La situación obligó a las dirigentes a buscar alternativas para continuar preparando los alimentos que se reparten diariamente entre vecinos en situación de vulnerabilidad. Ante la imposibilidad de comprar nuevos balones, la organización decidió volver a utilizar leña para cocinar, una práctica que se había reducido en los últimos años en zonas urbanas de Lima.

El problema no se limita únicamente al combustible. Según las dirigentes, la preparación diaria de alimentos también se ha visto afectada por el aumento de precios en otros productos básicos utilizados para las raciones. “Ha subido bastante el pollo, las verduras. Nosotros como olla común pasamos mucha escasez”, añadió Elizabeth.

Incremento del gas y alimentos complica la preparación de raciones en Lima

La situación descrita en Carabayllo se repite en diversas ollas comunes de Lima, donde el incremento del precio del gas doméstico se suma al alza de los alimentos y del transporte. Abilia, representante de una organización de ollas comunes, señaló que las familias que dependen de estos espacios comunitarios ya venían enfrentando dificultades desde la pandemia y que la actual situación vuelve a poner en riesgo la continuidad de las raciones diarias.

El encarecimiento del combustible también tiene un efecto indirecto en el precio de los productos de primera necesidad, debido al costo del transporte. “Los alimentos han subido porque al trasladar los productos también se incrementa el costo del gas y de los pasajes”, indicó.

Las organizaciones comunitarias advierten que el escenario podría agravarse si el problema de abastecimiento se prolonga. Según las dirigentes, algunas ollas comunes ya han tenido que reducir la frecuencia de preparación de alimentos o buscar combustibles alternativos como la leña.

Además del costo del combustible, las dirigentes también mencionan que el presupuesto que manejan las ollas comunes se ha visto presionado por el incremento de los insumos utilizados en la cocina diaria.

Antes de la subida de precios, la organización de Carabayllo destinaba entre S/100 y S/120 para comprar productos básicos. Sin embargo, el gasto actual supera los S/150, según las responsables del comedor.

Las organizaciones sociales también han señalado que los recursos entregados por el Estado resultan insuficientes para cubrir los costos actuales de preparación de alimentos. De acuerdo con las dirigentes, el apoyo económico destinado por ración bordea S/1.60, monto que consideran insuficiente frente al incremento de precios en el mercado.

Ante este escenario, representantes de las ollas comunes han solicitado reuniones con autoridades del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para trasladar la situación que atraviesan estos espacios comunitarios.

Las dirigentes señalaron que se encuentran recogiendo información de diferentes organizaciones sociales para exponer cómo el alza del balón de gas, el incremento de los alimentos y los costos de transporte están afectando la continuidad de las ollas comunes en Lima, que diariamente brindan alimentos a miles de personas en situación de vulnerabilidad.