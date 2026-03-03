Más del 51% de peruanos sufre inseguridad alimentaria mientras el país pierde hasta 12 millones de toneladas de comida al año

Perú registra la mayor prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o severa en Sudamérica (51,7% en 2023). | Crédito: Infobae Perú.

En Perú, el contraste entre la abundancia y la carencia convive en silencio. Mientras toneladas de alimentos quedan fuera del circuito comercial por razones logísticas o económicas, millones de personas no logran cubrir una dieta suficiente. Esa brecha, que atraviesa campos, mercados y barrios urbanos, concentra hoy la atención de organismos internacionales y autoridades nacionales.

Las cifras trazan una dimensión concreta del problema. En América Latina, el acceso irregular a alimentos seguros y nutritivos afecta a una parte considerable de la población. En territorio peruano, el escenario resulta más crítico. Frente a esta realidad, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas plantea una estrategia que apunta al punto más frágil de la cadena: el traslado de productos que podrían consumirse, pero no llegan a destino.

En entrevista con Infobae Perú, Sarah Laughton, la directora país del organismo explicó el enfoque. “El Programa Mundial de Alimentos (PMA) busca abordar la inseguridad alimentaria y el alto nivel de pérdida de alimentos en Perú, estimado en 40-47% de la producción anual, utilizando la plataforma digital KUNCA para solucionar el principal obstáculo del rescate de alimentos: la logística y la falta de financiamiento para el transporte”, señaló.

Inseguridad alimentaria y desperdicio: dos caras de una misma crisis

El éxito de Maido y de la cocina nikkei emociona al país y al mundo. Pero más allá de los aplausos, la realidad golpea: el hambre no se ha ido. Perú tiene talento, insumos y creatividad. Pero también tiene desigualdad. (Composición: Infobae)

La región atraviesa un escenario complejo. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, entre 2021 y 2023 la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o severa en América Latina alcanzó el 29%, lo que equivale a cerca de 126 millones de personas.

En Perú, la situación resulta más grave. El informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo” ubica al país con la mayor prevalencia en América del Sur durante 2023: 51,7% de la población enfrenta inseguridad alimentaria moderada o severa. El dato representa alrededor de 17,6 millones de personas que no acceden de forma regular a alimentos suficientes y nutritivos.

En paralelo, el desperdicio avanza en sentido contrario. Según la estimación citada por el PMA, hasta el 40% o 47% de los alimentos producidos en el país se pierde o desperdicia a lo largo de la cadena de suministro. Esa proporción equivale a cerca de 12 millones de toneladas anuales. “Aunque no todo lo que se pierde es apto para el consumo humano, una gran parte sí lo sería y podría complementar la dieta de muchas personas”, indicó la directora país.

Las causas que profundizan este escenario son diversas. La desaceleración económica redujo el poder adquisitivo de millones de familias. La inflación elevó el precio de productos básicos. A ello se suman los efectos del cambio climático, con sequías, inundaciones y tormentas que afectaron cultivos y disponibilidad. La pandemia de COVID-19 interrumpió cadenas de suministro y provocó pérdida de empleos, lo que limitó aún más el acceso a alimentos.

En el análisis del Programa Mundial de Alimentos, el principal obstáculo no radica en la falta de intención de donar o recibir productos aptos para el consumo. El problema central es el traslado. “El principal obstáculo para el rescate de alimentos en el país es la logística, debido a la falta de financiamiento para el transporte, a pesar de que existe interés en donar y recibir alimentos de buena calidad que de otro modo se desperdiciarían”, afirmó.

El transporte de alimentos implica costos elevados. Los productos son pesados y requieren desplazamientos extensos, en muchos casos desde mercados mayoristas o zonas agroindustriales hacia comedores populares y ollas comunes ubicadas en distritos alejados. Sin recursos para cubrir ese trayecto, la donación queda truncada.

Frente a ese escenario, el PMA impulsa la plataforma digital KUNCA, palabra que en quechua significa “cuello”. El nombre alude al punto donde la cadena se estrecha. “Esta plataforma busca destrabar la falta de transporte al brindar un servicio de transporte y permitir que cualquier peruano contribuya a financiar el traslado de alimentos rescatados a ollas comunes y otras organizaciones sociales”, explicó.

El organismo ya moviliza entre 5.000 y 6.000 toneladas de alimentos por año, cifra que complementa la dieta de cientos de miles de personas. La meta a largo plazo apunta a triplicar ese volumen para 2026 mediante contribuciones canalizadas a través de CUNCA.

Cómo funciona la contribución ciudadana

Las ollas de comunes afirman que no el presupuesto no les alcanza - crédito Andina

El esquema propuesto busca ampliar la base de financiamiento. Según detalló la directora país, “un aporte de 10 soles a la plataforma permite transportar 50 kg de alimentos, complementando la dieta de 150 personas y evitando la producción de 50 kg de emisiones de CO2”.

La meta operativa consiste en lograr que 30.000 personas aporten 10 soles mensuales. Con ese flujo constante, el servicio de transporte podría triplicarse y asegurar un impacto periódico con mayor diversidad y frecuencia de alimentos disponibles en organizaciones sociales.

El componente ambiental también forma parte del argumento. La producción de alimentos que no se consumen utiliza recursos naturales sin retorno. Se estima que cerca del 25% del agua dulce empleada en agricultura se destina a productos que terminan en la basura. Reducir el desperdicio implica también disminuir esa presión.

Perú cuenta con un marco legislativo que regula la donación y recuperación de alimentos. Existen normas que promueven la donación y lineamientos específicos para mercados mayoristas. Las entidades que rescatan alimentos deben registrarse ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y cumplir estándares de inocuidad.

En el caso del PMA, su rol se concentra en el servicio de transporte. “Al brindar un servicio de transporte, son las organizaciones que realizan el rescate las responsables de asegurar la calidad de los alimentos al ser entregados para su traslado”, precisó.

No obstante, el organismo considera que se requiere mayor articulación entre entidades públicas para escalar el sistema. Se menciona la necesidad de coordinación entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y la autoridad tributaria.

Actualmente, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social finaliza su registro de receptores, que incluirá a las entidades habilitadas para recibir alimentos rescatados. A su vez, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego prepara lineamientos sobre los estándares que deben cumplir las organizaciones dedicadas al rescate. Estos instrumentos permitirán ampliar la recuperación bajo parámetros claros.

Donantes y sectores involucrados

Inseguridad alimentaria moderada alcanza al 50% en el Perú, reveló el ministro de Desarrollo e Inclusión Social|Andina

Una parte considerable de las 12 millones de toneladas perdidas se concentra en la etapa de venta en mercados mayoristas y minoristas, supermercados y restaurantes. El PMA enfoca su labor en el traslado de alimentos donados desde mercados y la agroindustria, y también puede brindar transporte para productos recuperados en supermercados. Por el momento, no participa en iniciativas con restaurantes.

El acceso regular a alimentos rescatados aporta una base nutricional diversa. Con frecuencia, los productos que más se desperdician incluyen frutas y verduras, fundamentales en una dieta equilibrada. Además del impacto alimentario, la directora país destacó el valor colectivo del proceso. “El esfuerzo colectivo de recuperación y redistribución, que involucra a donantes, rescatadores, receptores y cocineros, fortalece el tejido social a través del trabajo solidario y colaborativo”, expresó.

El llamado final apunta a la acción individual y colectiva. “Una de las cosas más importantes que cualquier persona puede hacer por el ambiente es evitar el desperdicio de alimentos”, señaló.

La invitación se dirige a la difusión y al aporte periódico. El objetivo consiste en convertir un obstáculo logístico en una red operativa capaz de trasladar alimentos aptos hacia quienes los necesitan, con reglas claras y participación ciudadana.