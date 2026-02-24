Carabayllo, Comas, La Molina y San Borja marcaron picos de más de 30 °C en uno de los días más calurosos registrados en Lima

El centro de Lima experimenta una ola de calor intensa, con un termómetro marcando 33.5°C y personas buscando sombra y refrescándose con bebidas para combatir las altas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lima vivió uno de los días más calurosos del año, con temperaturas que superaron ampliamente los promedios históricos y pusieron en alerta a toda la ciudad. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) confirmó que la capital, como buena parte de la costa peruana, enfrenta una ola de calor sin precedentes: los termómetros en varios distritos metropolitanos marcaron máximas que rozaron o superaron los 33 °C, generando bochorno, incomodidad y preocupación por la salud pública.

Según el reporte oficial, Carabayllo y Comas lideraron el ránking de calor con 33.0 °C, seguidos de cerca por La Molina (32.4 °C), San Borja (31.7 °C), Ancón (31.6 °C) y San Juan de Lurigancho (31.5 °C). Otros distritos como Lima Cercado y Rímac registraron 31.4 °C, mientras que Ate (30.7 °C), Santa Anita (30.6 °C), Surco Sur (30.4 °C) y Jesús María (30.3 °C) evidenciaron cómo el calor se extendió del norte al sur y desde la periferia hasta el centro de la ciudad. Incluso distritos tradicionalmente más frescos como San Isidro (29.3 °C), Miraflores (28.4 °C) y San Miguel (27.8 °C) experimentaron temperaturas atípicas para febrero.

Alerta roja por temperatura extrema

El Senamhi elevó la alerta meteorológica a nivel rojo para Lima y gran parte de la franja costera nacional, advirtiendo que la ola de calor persistirá durante la semana y podría intensificarse en las próximas jornadas. “La sensación térmica en distritos del norte y este, como Carabayllo, San Juan de Lurigancho y Ate, puede alcanzar los 35 °C por el alto contenido de humedad y la menor ventilación nocturna”, explicó la ingeniera Angie Flores. Este fenómeno se suma al reporte nacional que advierte temperaturas máximas de 30 °C a 37 °C en la costa norte (especialmente Piura y Tumbes), de 29 °C a 32 °C en la zona central y de 28 °C a 36 °C en el sur, incluyendo Arequipa, Moquegua y Tacna.

El origen de este episodio extremo responde al calentamiento de la temperatura superficial del mar y al debilitamiento de los vientos australes, condiciones asociadas a una fase activa del evento El Niño costero. El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INFEN) y el Senamhi coinciden en señalar que la acumulación de calor en el océano, junto con la escasa presencia de nubosidad y la limitada disipación de calor durante la noche, refuerzan el efecto de bochorno en áreas alejadas del litoral. “En marzo ya tendríamos los primeros umbrales cálidos, propios de un Niño costero”, puntualizó el ingeniero Yuri Escajadillo.

A estas condiciones se suma la probabilidad de ráfagas de viento de hasta 35 km/h en las tardes y posibles lluvias nocturnas dispersas, sobre todo en el interior del país. En Lima, este escenario provoca noches tropicales y madrugadas con mínimas superiores a los 24 °C, situación inusual que complica el descanso y favorece el incremento de enfermedades relacionadas con el calor.

Continúa la ola de calor en Lima y otras regiones del Perú. El Senamhi ha pronosticado hasta cuándo seguirán las altas temperaturas en el país | Foto composición: Infobae Perú / La Razón.

Cuidado con el golpe de calor

El impacto en la salud pública es motivo de especial atención para las autoridades. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a la población a evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor radiación (entre las 10:00 y las 16:00), usar protector solar y ropa clara, hidratarse permanentemente y protegerse con sombreros y lentes con filtro UV. Los grupos más vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, deben extremar precauciones y evitar cualquier esfuerzo físico innecesario durante las horas críticas.

En el centro de Lima, los ciudadanos se refrescan con bebidas y buscan sombra mientras el termómetro marca 33°C bajo un sol intenso durante una ola de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ola de calor también afecta la calidad del aire y la circulación urbana. Las ráfagas vespertinas pueden levantar polvo y reducir la visibilidad, mientras que la falta de ventilación nocturna eleva la sensación de bochorno y dificulta la recuperación térmica de los ambientes. Las autoridades recomiendan mantener las viviendas bien ventiladas, reducir el uso de aparatos eléctricos que generen calor y consultar regularmente los canales oficiales para recibir alertas y recomendaciones actualizadas.

De manera paralela, el Senamhi advirtió que el evento El Niño costero mantiene el riesgo de lluvias intensas, especialmente en la costa norte y en zonas altoandinas. Este fenómeno, caracterizado por el sostenido incremento de la temperatura superficial marina, continuará elevando el riesgo de precipitaciones episódicas y posibles desbordes de ríos en regiones como Piura, Ica y Lima, por lo menos hasta marzo.