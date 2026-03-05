El precio del balón de GLP en Perú se perfila a los 100 soles tras la emergencia en los ductos de Camisea

Tras la crisis de gas natural, el precio del balón de GLP en Perú alcanza un nuevo máximo por crisis en Camisea.

El 1 de marzo se produjo una emergencia en los ductos de Camisea, operados por Transportadora de Gas del Perú (TGP), que obligó a Pluspetrol a suspender la producción y el transporte de gas natural y líquidos, afectando gravemente también el abastecimiento nacional de GLP.

Las operaciones logísticas están muy afectadas: cargar una cisterna en Pisco puede demorar entre 3 y 4 días, cuando antes solo requería 14 horas, lo que genera largas colas y retrasos, sobre todo en regiones alejadas.

No hay gas natural, y el GLP se acaba en cualquier momento

Hay tres terminales principales de almacenamiento de GLP en el Callao: Solgas (15.000 toneladas en tres esferas), Zeta Gas (12.000 toneladas en seis esferas) y Petroperú - Planta Callao (6.000 toneladas en tres esferas), sumando una capacidad total de 33.000 toneladas.

El abastecimiento a estos terminales depende mayormente de Pluspetrol Pisco, que envía buques de 20.000 toneladas (sí, el GLP llega por barco desde Ica). Habitualmente, el buque reparte 10.000 toneladas para Solgas, 7.000 para Zeta Gas y 3.000 para Petroperú, cubriendo el consumo de aproximadamente una semana.

En estas esferas del Callao. Los líquidos de gas natural viajan de Cusco a Ica, donde se transforman en GLP, y luego viajan a Lima en barco, y para el sur en camiones cisterna. Por eso las colas.

Por norma, los terminales deberían contar con reservas de GLP para 15 días, pero actualmente solo mantienen inventarios para 3 días por la pasividad del Estado, lo que genera vulnerabilidad en emergencias. Tampoco hay poliducto entre Lima e Ica.

Aproximadamente el 70% del GLP consumido en Perú depende del sistema de Camisea, y el 30% se cubre mediante importaciones. En la emergencia, las importaciones deben incrementarse y se hacen a precios internacionales “spot”. Pero igual no va a alcanzar.

El ministro Ángelo Alfaro no diferencia entre GLP y gas natural

La emergencia comenzó el domingo. Según Abel Camasca, presidente de la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas del Perú (ASEEG), el martes 3 de marzo un buque descargó 20.000 toneladas en el terminal de Solgas, ayudando a cubrir parte de la demanda inmediata.

Próximamente, Zeta Gas espera la llegada de otro buque y Pluspetrol tiene asignado su calendario de importaciones. Por ahora, el abastecimiento continúa y depende tanto de los remanentes en los ductos como de los buques que logran llegar y descargar. La situación, sin embargo, podría cambiar en cualquier momento.

El ministro Angelo Alfaro había dicho que, si la emergencia se prolongaba más de 14 días, podían traer gas natural por barco al Callao. Pero no hay espacio disponible para guardarlo.

El sistema nacional utiliza dos grandes ductos: uno de gas seco (gas natural) que va de Cusco a Lurín, abasteciendo hogares, transporte masivo y termoeléctricas en Lima,; y otro de líquidos (gas húmedo) que llega hasta Pisco y es esencial para la producción de GLP. La emergencia afectó ambos.

Es imposible, como opina el ministro Ángelo Alfaro, que se traiga gas natural importado al Callao, pues no hay dónde descargarlo ni cómo regasificarlo (llega líquido como LGN) para llevarlo a grifos y hogares, a diferencia del GLP.

Petroperú tampoco está mandando GLP desde Talara

La producción de la refinería Talara (Petroperú) debería rondar los 6.000 barriles diarios, pero actualmente está muy por debajo de ese nivel y no logra abastecer el norte del país, lo que obliga a transportar GLP desde Pisco.

El GLP importado suele provenir principalmente del Caribe y también de Ecuador, a través de la empresa Trafigura. Las compras se hacen a precios “spot” internacionales y pueden enfrentar demoras logísticas por la disponibilidad de buques.

La ausencia de poliductos entre Lima e Ica y la baja producción en la refinería Talara de Petroperú complican el abastecimiento del norte de Perú.

En el país existen 118 plantas envasadoras de GLP, de las cuales 75 están afiliadas a la ASEEG.

En Perú, existen entre 12 y 13 millones de cilindros en circulación y cerca de 8 millones de familias consumidoras de GLP.

Más de 700.000 vehículos utilizan GLP en Perú, cifra superior a la de vehículos a gas natural.

El GLP está fuera del Fondo de Estabilización de Precios (FEPC) desde hace un año, por lo que su valor depende de la paridad internacional.

Al otro lado del mar, los valores de Mont Belvieu (Texas), principal marcador mundial de los precios del GLP, arrojaron en marzo un precio de referencia para el propano de 0,74 dólares por galón, tras un alza mensual de más del 11%.

El balón de GLP podría llegar a los 100 soles por la especulación

Antes de la emergencia, el precio del GLP vehicular estaba en torno a 8,50 soles por galón, pero puede duplicarse ante el temor y la alta dispersión en los próximos días, según Camasca. Actualmente, no existe diferencia de precios entre GLP a granel (GLP G) y GLP envasado (GLP E) de cocina; ambos tienen un precio unificado.

“Históricamente, cuando el balón de gas estaba a 35, 40 soles, se ha ido hasta 60. Ahora está en promedio de 50, 55. No sé realmente lo que va a pasar. Sí, se están recibiendo noticias de balones a 80, 100 soles. Es difícil de confirmar (80% del mercado es informal), pero viendo los antecedentes, la especulación va a ser alta”, dijo para Infobae.

El sector automotor peruano enfrenta una doble presión por el incremento del precio del GLP. Por crisis menores a la de Camisea, los precios se han duplicado.

La ASEEG recomienda que los usuarios compren directamente en plantas envasadoras autorizadas y consulten el programa Facilito para evitar sobreprecios.

Camasca insiste en la vulnerabilidad del sistema peruano por depender de solo dos ductos que abastecen el 65% del mercado y la falta de inversión en almacenamiento e infraestructura.

Los buques de Solgas y Zeta Gas no van a alcanzar para 14 días

ASEEG propone la creación de un comité de crisis liderado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para gestionar importaciones y asegurar el abastecimiento, criticando la falta de planificación y el incumplimiento de las normas de almacenamiento.

Camasca señala que, aunque hay más de 2 millones de usuarios de gas natural domiciliario y más de 300.000 vehículos a gas natural, la mayoría del país sigue dependiendo del balón de GLP, con 8 millones de familias usuarias.

Importaciones de GLP desde el Caribe y Ecuador llegan a precios internacionales 'spot', encareciendo el suministro y añadiendo riesgo logístico, según la ASEEG.

Por ello, insistió en la importancia de transparencia por parte de autoridades y empresas sobre la magnitud y los plazos de la falla para evitar especulación y caos.

Si la demanda se mantiene estable y no hay acaparamiento, las reservas podrían durar los 14 días estimados para la reparación, pero la sobredemanda y la especulación pueden agotar el stock mucho antes.