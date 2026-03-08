Perú

Balón de gas podría llegar a S/200 en comunidades remotas mientras escasez golpea a distritos de Lima tras rotura de ducto en Cusco

Especialistas advierten que la alta dependencia del GLP envasado, la informalidad del mercado y la limitada capacidad de almacenamiento agravan la emergencia energética

Gobierno asegura que crisis en ducto de Camisea no afectará precio del GLP doméstico. (Foto: Agencia Andina)

La rotura de un ducto de gas natural en la región Cusco abrió una cadena de efectos que se extiende por varias zonas del país. La deflagración registrada en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, dejó en evidencia la fragilidad del sistema de abastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP) y provocó un aumento inmediato de precios, además de problemas de suministro en varias ciudades.

Mientras en Lima ya se reportan distritos con falta de balones de gas doméstico, en comunidades alejadas de la Amazonía el impacto resulta aún mayor. En algunas zonas el precio del balón alcanza cifras que duplican o triplican su valor habitual, lo que complica la vida diaria de miles de familias que dependen de este combustible para cocinar.

Autoridades comunales, comerciantes y especialistas coinciden en un punto: la crisis no se limita a la interrupción del ducto. La falta de infraestructura de almacenamiento, la alta dependencia del GLP envasado y la presencia de un mercado informal agravan la situación y generan incertidumbre sobre los próximos días.

Precios del balón de gas se disparan en comunidades alejadas

Comunidades indígenas del Bajo Urubamba enfrentan precariedad en salud, educación, agua potable, conectividad y justicia. Captura de video

El impacto más fuerte se registra en comunidades del distrito de Megantoni, en la región Cusco, donde el transporte y el acceso a productos básicos dependen de rutas fluviales. En estas zonas, el incremento del precio del balón de gas resulta mucho más severo.

Iván Taracaya, teniente gobernador de la comunidad de Kitaparay, explicó para RPP que el costo del combustible se elevó en pocos días. “En cuanto a la subida del gas, nosotros en el distrito estamos comprando ahorita a 90 soles el balón de gas, y en las comunidades más lejanas, aproximadamente, debe estar en 150, 200 soles. Esa es nuestra preocupación”, señaló.

La situación se complica debido a las condiciones de transporte. En varias comunidades solo existe acceso por río, lo que eleva el costo de traslado y reduce la frecuencia de abastecimiento. Este escenario provoca que comerciantes trasladen los gastos adicionales al precio final.

Kitaparay cuenta con alrededor de 60 familias, que dependen del gas envasado para actividades cotidianas. Para los pobladores, el aumento representa un golpe directo a su economía.

Comunidades piden mesa técnica por impacto ambiental

Personal de Minsa Móvil entrega medicinas y documentos a una mujer con un niño, mientras un recuadro muestra el fuego del gasoducto de Camisea, en la intervención tras el incidente en Megantoni, Cusco. (Composición: Infobae Perú)

Más allá del precio del combustible, las autoridades comunales expresan inquietud por posibles daños ambientales y efectos en la salud de la población.

Taracaya indicó que el Gobierno central brindó asistencia médica tras la deflagración, pero considera necesario un espacio de diálogo para evaluar las consecuencias ambientales del incidente.

“Obviamente, la ruptura ha afectado a nivel nacional, inclusive en el sitio hay un desequilibrio. Creo que, por las anteriores fugas que ha habido, ya no tenemos pescados, ya no tenemos algunas especies, algunas especies han desaparecido. No hay una respuesta concreta respecto al medio ambiente. Esa es nuestra preocupación”, afirmó.

El dirigente comunal también expresó inquietud por los efectos a largo plazo relacionados con la exposición a gases liberados durante el incidente.

“Queremos ver qué daños a futuro nos van a generar los gases que se han inhalado. Eso es lo que estamos solicitando y también que se reconozcan los daños que ha causado el impacto ambiental, el desequilibrio de la flora y fauna que existe acá en el Santuario Nacional de Megantoni. Estamos nosotros alrededor del santuario, somos zona de amortiguamiento las comunidades”, agregó.

Según informó la autoridad comunal, dirigentes de varias comunidades viajarán a Lima el martes para reunirse con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros. “Tenemos ya planteamientos específicos, más que todo de medio ambiente, salud y otros puntos más, para que también la empresa pueda dar su informe respectivo”, puntualizó.

Falta de balones de gas en varios distritos de Lima

Dirigentes comunales viajarán a Lima para solicitar una mesa técnica con el Gobierno. Andina

El efecto de la emergencia también se percibe en la capital. Un recorrido por distritos como Breña, Jesús María y Pueblo Libre evidenció distribuidoras cerradas o sin balones disponibles.

La agencia Andina reportó problemas de abastecimiento en varios puntos de venta de Lima y Callao. En algunos locales el balón de 10 kilos llega a ofrecerse cerca de los 100 soles.

Milagros Tamayo, administradora de una distribuidora de Solgas en La Victoria, explicó a La República que el suministro actual resulta limitado. Según indicó, las distribuidoras solo reciben alrededor del 40 % del volumen habitual.

“Que un balón de gas cueste 90 soles es imposible”, señaló Tamayo. La administradora advirtió que algunos vendedores informales podrían aprovechar la coyuntura para elevar precios.

También recordó que las distribuidoras deben registrar sus tarifas actualizadas en la plataforma de Osinergmin, requisito que permite supervisar el mercado y aplicar sanciones en caso de incumplimiento.

Dependencia del GLP expone debilidades del sistema

GLP

Especialistas del sector energético advierten que la crisis actual revela problemas estructurales en el sistema de abastecimiento de gas.

El analista Anthony Camasca explicó que el mercado del GLP registra alta informalidad y que la especulación suele aparecer en momentos de incertidumbre. Según comentó a Infobae, “históricamente, cuando el balón de gas estaba a 35, 40 soles, se ha ido hasta 60. Ahora está en promedio de 50, 55. No sé realmente lo que va a pasar. Sí, se están recibiendo noticias de balones a 80, 100 soles”.

Camasca señaló que cerca del 80 % del mercado opera en condiciones informales, lo que dificulta confirmar precios y controlar aumentos repentinos.

El especialista también explicó que el sistema energético peruano depende de dos ductos que abastecen cerca del 65 % del mercado. Esta concentración aumenta el riesgo ante interrupciones.

