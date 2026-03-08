Fernando Rospigliosi solo cuenta con 17% de respaldo ciudadano como presidente del Congreso, según encuesta

Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso, registra solo 17% de aprobación ciudadana, uno de los niveles más bajos en seis meses, según Ipsos

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, registra solo 17% de respaldo ciudadano, uno de los porcentajes más bajos en los últimos seis meses, según la última encuesta de Ipsos publicada este domingo por el diario Perú 21.

El reporte mensual indica que en octubre de 2025 la aprobación alcanzaba 24%. En los meses siguientes, la cifra descendió: 19% en noviembre, 17% en diciembre, 16% en enero y 19% en febrero de este año.

El sondeo de Ipsos también señala que el 14% de los consultados no emite una opinión sobre la gestión de Rospigliosi. En meses anteriores, este grupo llegó a representar hasta el 22%. Por otro lado, el nivel de desaprobación hacia el legislador fujimorista llega al 69%.

La misma encuesta revela que solo el 14% de los peruanos aprueba la gestión de José María Balcázar como presidente, mientras que el 67% la rechaza y un 19% no expresa una opinión.

El respaldo a su gestión mostró una caída sostenida desde el 24% en octubre de 2025 hasta el 16% en enero y 19% en febrero de este año

En Lima, la aprobación presidencial alcanza el 11%, con 70% de desaprobación. En el interior del país, el respaldo a Balcázar es de 15%, mientras que el rechazo llega al 66%. El porcentaje de personas sin opinión se mantiene en 19% tanto en la capital como en otras regiones.

El estudio también muestra que solo el 12% aprueba la labor de Denisse Miralles como presidenta del Consejo de Ministros. El 64% desaprueba su gestión y el 24% no manifiesta una postura clara.

En la capital, la aprobación de la jefa de Gabinete es de 10%, con 65% de rechazo y 25% sin opinión. En el resto del país, el respaldo sube a 13%, el rechazo se ubica en 64% y el 23% no define su postura.

La encuesta se realizó de manera presencial el 4 y 5 de marzo de 2026, con una muestra de 1.202 personas mayores de 18 años, de acuerdo con la ficha técnica. El margen de error es de +/- 2,8% y el nivel de confianza es del 95%.

La semana pasada, inició el juicio oral contra Rospigliosi por presunta difamación agravada en perjuicio de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien solicita dos años y cuatro meses de prisión y una reparación civil de un millón de soles.

El caso se originó por declaraciones del fujimorista en redes sociales, donde calificó a la magistrada como “aliada del terrorismo” y “desquiciada”. La jueza aceptó incorporar como hecho nuevo un mensaje publicado en enero de 2026, en el que Rospigliosi reiteró los calificativos.

Durante la audiencia, ambas partes expusieron sus argumentos y presentaron pruebas documentales y testimoniales. La defensa del legislador centró su posición en la libertad de expresión. La siguiente sesión del juicio está programada para el martes 10 de marzo.