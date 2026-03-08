Perú

Fernando Rospigliosi solo cuenta con 17% de respaldo ciudadano como presidente del Congreso, según encuesta

El fujimorista registra uno de los niveles más bajos en seis meses, según la última encuesta de Ipsos. El 69% de los encuestados desaprueba su labor y un 14% no tiene una opinión definida

Guardar
Fernando Rospigliosi, presidente encargado del
Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso, registra solo 17% de aprobación ciudadana, uno de los niveles más bajos en seis meses, según Ipsos

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, registra solo 17% de respaldo ciudadano, uno de los porcentajes más bajos en los últimos seis meses, según la última encuesta de Ipsos publicada este domingo por el diario Perú 21.

El reporte mensual indica que en octubre de 2025 la aprobación alcanzaba 24%. En los meses siguientes, la cifra descendió: 19% en noviembre, 17% en diciembre, 16% en enero y 19% en febrero de este año.

El sondeo de Ipsos también señala que el 14% de los consultados no emite una opinión sobre la gestión de Rospigliosi. En meses anteriores, este grupo llegó a representar hasta el 22%. Por otro lado, el nivel de desaprobación hacia el legislador fujimorista llega al 69%.

La misma encuesta revela que solo el 14% de los peruanos aprueba la gestión de José María Balcázar como presidente, mientras que el 67% la rechaza y un 19% no expresa una opinión.

El respaldo a su gestión
El respaldo a su gestión mostró una caída sostenida desde el 24% en octubre de 2025 hasta el 16% en enero y 19% en febrero de este año

En Lima, la aprobación presidencial alcanza el 11%, con 70% de desaprobación. En el interior del país, el respaldo a Balcázar es de 15%, mientras que el rechazo llega al 66%. El porcentaje de personas sin opinión se mantiene en 19% tanto en la capital como en otras regiones.

El estudio también muestra que solo el 12% aprueba la labor de Denisse Miralles como presidenta del Consejo de Ministros. El 64% desaprueba su gestión y el 24% no manifiesta una postura clara.

En la capital, la aprobación de la jefa de Gabinete es de 10%, con 65% de rechazo y 25% sin opinión. En el resto del país, el respaldo sube a 13%, el rechazo se ubica en 64% y el 23% no define su postura.

La encuesta se realizó de manera presencial el 4 y 5 de marzo de 2026, con una muestra de 1.202 personas mayores de 18 años, de acuerdo con la ficha técnica. El margen de error es de +/- 2,8% y el nivel de confianza es del 95%.

El 69% de los encuestados
El 69% de los encuestados desaprueba la labor de Rospigliosi y el 14% no expresa una opinión

La semana pasada, inició el juicio oral contra Rospigliosi por presunta difamación agravada en perjuicio de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien solicita dos años y cuatro meses de prisión y una reparación civil de un millón de soles.

El caso se originó por declaraciones del fujimorista en redes sociales, donde calificó a la magistrada como “aliada del terrorismo” y “desquiciada”. La jueza aceptó incorporar como hecho nuevo un mensaje publicado en enero de 2026, en el que Rospigliosi reiteró los calificativos.

Durante la audiencia, ambas partes expusieron sus argumentos y presentaron pruebas documentales y testimoniales. La defensa del legislador centró su posición en la libertad de expresión. La siguiente sesión del juicio está programada para el martes 10 de marzo.

Temas Relacionados

Fernando Rospigliosiperu-politicaCongreso de la República

Más Noticias

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY 1-0: punto a punto del partido por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Las ‘blanquiazules’ asegurarán el primer puesto en esta fase independientemente de los resultados. En cambio, el conjunto de Puente Piedra requiere una victoria para avanzar a los cuartos de final. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Ciudadano descubre que figura como candidato a diputado en Elecciones 2026 sin haber postulado: insólito caso en Huancavelica

Luis Ángel Quispe Ccencho denunció que fue inscrito por el partido Progresemos sin su consentimiento y declaró haberse enterado cuando la ONPE le pidió rendir cuentas de campaña

Ciudadano descubre que figura como

Nueva explosión del volcán Sabancaya genera nueva emisión de cenizas que alcanza zonas ganaderas en Arequipa y mantiene alerta naranja

Las autoridades científicas recomendaron el uso de mascarillas y protección ocular mientras se evalúan posibles impactos en agua, suelo y salud

Nueva explosión del volcán Sabancaya

Universitario vs Los Chankas 1-3: goles y resumen de la derrota ‘crema’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo de Javier Rabanal sufrió dura caída en el campeonato y perdió la chance de dormir en el primer lugar de la tabla de posiciones. Su próximo rival será UTC en el Monumental

Universitario vs Los Chankas 1-3:

Gol curioso de Williams Riveros, tras saque de esquina, para el 1-1 de Universitario ante Los Chankas por Liga 1 2026

El central paraguayo capitalizó un saque de esquina para establecer la igualada parcial en el momento más complicado de los suyos, en Andahuaylas

Gol curioso de Williams Riveros,
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga reitera su

Rafael López Aliaga reitera su plan de construir 18 aeropuertos usando ingeniería militar: “El primero es el de Oxapampa”

Ley del Congreso que dio facultades investigativas a la PNP influyó en la liberación de cabecilla de ‘Los Pulpos’

Alfredo Banechea cuestiona al JNE y pide que AP regrese al proceso electoral

Nueva encuesta de CPI confirma tercer lugar de Alfonso López Chau y aparición de Wolfgang Grozo

Estos son los símbolos de cada partido político para las Elecciones 2026: ¿cómo votar?

ENTRETENIMIENTO

Maricielo Effio se queja de

Maricielo Effio se queja de ATV y revela que la reemplazaron por Suheyn Cipriani: “Me hicieron ir tres veces”

Mario Irivarren anuncia su regreso como chambelán y desata furor en redes: “Mi momento llegó”

Día de la Mujer: Farándula peruana se pronuncia por el 8M con mensajes de reflexión y fortaleza

Dani Díaz, la directora peruana que regresa tras estrenar BOBs y liderar más de 100 castings internacionales

Hija de Tula Rodríguez, reaparece en Instagram y comparte su proceso tras nueva cirugía: “Espero que pase todo pronto”

DEPORTES

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY 1-0: punto a punto del partido por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Universitario vs Los Chankas 1-3: goles y resumen de la derrota ‘crema’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Gol curioso de Williams Riveros, tras saque de esquina, para el 1-1 de Universitario ante Los Chankas por Liga 1 2026

Gol de Abdiel Ayarza con curiosa celebración para 2-1 de Los Chankas ante Universitario por Liga 1 2026

Kenji Cabrera sumó una asistencia clave en la victoria del Vancouver Whitecaps y consolida el buen arranque en la MLS 2026