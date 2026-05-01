Perú recupera 123 bienes culturales repatriados desde el extranjero

El conjunto se completa con 35 bienes históricos y artísticos de las épocas virreinal y republicana, que incluyen pinturas religiosas, tupus, estribos y ornamentos litúrgicos - Créditos: Mincul.

Perú concretó la repatriación de 123 bienes culturales procedentes de Estados Unidos, resultado de una labor conjunta entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en línea con la política nacional de recuperación del patrimonio que salió ilícitamente del territorio.

Especialistas de ambas entidades verificaron la autenticidad y el estado de las piezas en una jornada desarrollada en la sede de la Cancillería, donde se destacó la importancia de esta acción para la protección de la identidad y la memoria colectiva del país.

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Del total recuperado, 88 objetos corresponden a bienes arqueológicos, entre los que sobresalen piezas de cerámica, textiles, herramientas para tejido, elementos de origen malacológico y una pieza de orfebrería. Estas piezas, vinculadas principalmente a las culturas Chancay e Inca, así como a estilos prehispánicos de la costa central del Perú, datan del período Intermedio Tardío y constituyen testimonios materiales de la riqueza civilizatoria precolombina.

Entre los bienes recuperados destacan herramientas de tejido, objetos malacológicos y una pieza de orfebrería del período Intermedio Tardío - Créditos: Mincul.

El lote se completa con 35 bienes históricos y artísticos de las épocas virreinal y republicana. Entre ellos figuran tres pinturas — Señor de los Temblores, San José y Mater Dolorosa—, además de tupus prendedores, estribos, copas de metal, una corona, una canasta y vestiduras litúrgicas empleadas en la misa, como casullas, estolas, capas pluviales y una dalmática. El grupo incluye también siete cálices, una custodia y un copón, todos ligados al culto religioso, así como otras piezas de valor histórico.

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La incautación de los bienes fue realizada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en las ciudades de Dallas, Santa Fe y Las Vegas. Posteriormente, un proceso judicial comprobó la pertenencia de estos objetos al patrimonio cultural peruano, tras una evaluación técnica efectuada por el sector Cultura y la Cancillería. Este procedimiento se ajustó a los estándares internacionales para la restitución de bienes muebles extraídos de manera ilegal.

La verificación final estuvo a cargo de especialistas de la Dirección de Recuperaciones y de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, en coordinación con la Dirección de Protección y Repatriación de Bienes Culturales y la Dirección General de Diplomacia Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Perú logró la repatriación de 123 bienes culturales provenientes de Estados Unidos - Créditos: Mincul.

Una vez concluido el análisis y asegurada la integridad de las piezas, se programó la entrega oficial en el Palacio de Torre Tagle para el mes de mayo, donde estas piezas serán reintegradas a la custodia estatal.

Las autoridades resaltaron que esta repatriación refleja el compromiso del Estado peruano en la defensa activa de su herencia cultural y en la cooperación internacional contra el tráfico ilícito de patrimonio.

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El Ministerio de Cultura exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto relacionado con la salida ilegal de bienes culturales a través del celular o WhatsApp 976066977, a los correos electrónicos atenciondedenuncias@cultura.gob.pe o recuperaciones@cultura.gob.pe, o ingresando a la página web (http://denunciaspc.cultura.gob.pe/).