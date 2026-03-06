Perú

Fernando Rospigliosi no se arrepiente de calificativos a Delia Espinoza y asegura que querella es una venganza: “La he desenmascarado”

El titular del Congreso insiste en que sus expresiones están dentro de la libertad de opinión. La exfiscal solicita que se condene al fujimorista y le pague un millón de soles como reparación

Guardar
El congresista Fernando Rospigliosi se defiende de la demanda interpuesta en su contra por Delia Espinoza. | Al día con Willax

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, defendió sus fuertes declaraciones contra la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, quien lo denunció por difamación tras ser calificada como “aliada del terrorismo” y “desquiciada”. El parlamentario fujimorista negó retractarse y atribuyó la querella a una “venganza” por las denuncias constitucionales promovidas en el Parlamento.

En entrevista con Al día con Willax, justificó y vinculó sus calificativos a una presunta defensa a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas. Cuestionó que mientras los agentes del orden son procesados, los instigadores “están libres, nadie los investiga”.

Yo puse un tuit cuando ella tuvo el descaro, la desfachatez, la vergüenza de reunirse con una supuesta asociación de víctimas. ¿Tú sabes quiénes son los que organizan esas asociaciones de víctimas? Sendero Luminoso y el MRTA en los años ochenta y noventa. Creen que los peruanos no tenemos memoria. Las supuestas asociaciones de víctimas eran impulsadas por el terrorismo. Hoy, las víctimas son los policías y militares que defendieron la democracia y el Estado de derecho. La situación es inversa, las víctimas son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, mencionó.

Consultado sobre si se arrepiente de llamar a la exfiscal “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”, reiteró: “No, por supuesto que no, que revise el diccionario de la Real Academia a ver lo que significa desquiciada”. Señaló que el término tiene “muchas acepciones, como exasperada”.

Presidente del Congreso no se
Presidente del Congreso no se retracta de calificativos que motivaron una querella en su contra.| Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Además, mencionó que Espinoza, como persona pública y habiendo ocupado la Fiscalía de la Nación, un cargo muy importante, está sujeta a críticas. “A mí me critican todos los días. Ella misma, la mafia caviar, han hecho campaña diciendo que el Congreso da leyes prodelincuencia. Yo soy autor de alguna de esas leyes, como la que devuelve la investigación preliminar a la policía. La defiendo desde hace muchísimo tiempo”, sostuvo.

“No voy a querellar a medio mundo, como hace esta señora. Yo siempre me he opuesto a la penalización de este tipo de cosas. Eso debería ser materia de juicios civiles, no penales, donde te meten a la cárcel por decir lo que piensas. Todas las organizaciones de periodistas en el Perú y en el mundo se oponen a esto y yo también. Pero esa es la ley, eso es lo que está ahora, así es que ya nada que hacer”, agregó.

El legislador denunció que “hay más de 350 policías y militares que están procesados, investigados por la fiscalía. Incluso crearon un organismo especial, el Eficavip, solo para perseguir policías y militares. Y no crearon ningún organismo para perseguir a los autores de estos delitos, a los que atacaron a la policía. ¿Cuántos de los instigadores están presos? Ninguno. ¿Cuántos están investigados? Nadie”.

Respecto a la audiencia de conciliación, relató: “Ella rechazó de inmediato la conciliación. Bueno, yo tampoco [quería]” y confirmó que el Congreso evalúa nuevas denuncias constitucionales contra Espinoza: “Esta señora ya ha sido sancionada por el Congreso, ha sido inhabilitada por diez años por violar la Constitución y la ley. La Junta Nacional de Justicia la ha destituido por violar la Constitución y la ley. Esa es la señora que me está acusando”.

Próxima sesión del juicio Rospigliosi
Próxima sesión del juicio Rospigliosi vs. Espinoza será el martes 10 de marzo. Foto: captura Justicia TV

Consultado sobre si la querella responde a una venganza, afirmó: “Sí, por supuesto, y por todas las críticas que yo le he hecho. Porque la he desenmascarado. Le he puesto como lo que es: perseguidora de policías y militares y defensora de aquellos que trataron de destruir la democracia y de instaurar una dictadura”.

Sobre la ampliación de la demanda, explicó: “Ellos habían presentado una serie de supuestas evidencias de lo que yo había dicho y después piden añadir un tuit más del 17 de enero, que no estaba en la demanda inicial. La juez lo admitió. Ahora se supone que es un delito continuado. O sea, yo soy un delincuente perverso que continúo cometiendo delitos. Doy mis opiniones”.

El contexto judicial y político del caso

El enfrentamiento entre Fernando Rospigliosi y Delia Espinoza adquirió dimensión judicial luego de que, el 7 de julio de 2025, el presidente del Congreso publicara en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje donde calificaba a la exfiscal como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales” y la acusaba de “ufanarse de la ilegal persecución contra policías y militares”.

Espinoza respondió con una carta notarial exigiendo retractación, que no fue atendida, y luego presentó una querella por presunta difamación agravada, solicitando una condena de 2 años y 4 meses de prisión y una reparación civil de un millón de soles, suma que, según la exfiscal, sería donada al Hospital de Neoplásicas.

Suspendida fiscal de la Nación se pronunció tras agravios de Fernando Rospigliosi. | Epicentro

El juicio oral, instalado el martes 3 de marzo por el Juzgado Unipersonal de la Corte Suprema y presidido por la jueza suprema provisional Norma Carbajal, se desarrolla de manera virtual, con comparecencia obligatoria del congresista bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz en caso de ausencia. El abogado de Espinoza, Julio Huerta, logró que se amplíe la imputación para incluir un tuit adicional de enero de 2026, bajo el argumento de “delito continuado”, lo que extiende el plazo de prescripción hasta julio de 2030.

La defensa de Rospigliosi, a cargo de Humberto Abanto, sostiene que las declaraciones del parlamentario corresponden al ejercicio legítimo de la libertad de expresión y crítica política hacia altos funcionarios. Por su parte, la parte demandante aportó como pruebas los mensajes en redes sociales y entrevistas televisivas. La próxima sesión está programada para el martes 10 de marzo a las 14:00, cuando Delia Espinoza deberá rendir declaración.

Temas Relacionados

Fernando RospigliosiDelia EspinozaCongreso de la RepúblicaFuerza Popularperu-politica

Más Noticias

Gobierno obliga a concesionarias de gas a reportar diariamente a Osinergmin la distribución del recurso en situaciones críticas

La norma modifica el mecanismo de racionamiento del gas natural y fortalece las facultades del regulador para supervisar la asignación del recurso mientras se mantenga vigente una declaratoria de emergencia en el sector hidrocarburos

Gobierno obliga a concesionarias de

Corte IDH condena a Perú por muerte de Celia Ramos, víctima de esterilización forzada en el régimen de Alberto Fujimori

El tribunal declaró responsable al Estado peruano por la muerte de Celia Ramos tras una esterilización forzada y ordenó reparaciones a su familia por la vulneración de múltiples derechos

Corte IDH condena a Perú

Cienciano vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Edición especial del ‘clásico del sur’ en la ciudad del Cusco. El ganador accederá a la Fase de Grupos. Ale Hohberg comandará la zona ofensiva; Pablo Erustes conformará tridente de ataque

Cienciano vs Melgar EN VIVO

¿Demasiada sal en tu dieta? Lo que dice la ciencia de su vínculo con el cáncer

Una ingesta elevada de cloruro de sodio se asocia con la aparición de padecimientos como hipertensión, trastornos cardiovasculares, afecciones renales y algunas formas de cáncer, especialmente el de estómago

¿Demasiada sal en tu dieta?

Paro de transportistas y marcha de taxistas hoy jueves 5 de marzo por ley antiextorsión y escasez de GNV

Gremios de transporte público anunciaron una medida de protesta ante la prometida ley antiextorsiones que aún no es reglamentada. Mientras que los taxistas también llamaron a plantón

Paro de transportistas y marcha
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Corte IDH condena a Perú

Corte IDH condena a Perú por muerte de Celia Ramos, víctima de esterilización forzada en el régimen de Alberto Fujimori

Ministro de Energía, Ángelo Alfaro, responde ante el Congreso por falta de GNV y GLP: “Es la crisis energética más grave de las últimas dos décadas”

Rafael López Aliaga señala que ya mantiene una “excelente relación” con Javier Milei y José Antonio Kast

JEE detecta que Rafael López Aliaga habría presentado información falsa: no declaró ser socio de inmobiliaria

Rafael López Aliaga afirma que fue extorsionado por Vladimiro Montesinos: “Alberto Fujimori se rodeó de puros forajidos”

ENTRETENIMIENTO

Valentina Valiente’ vs. ‘Esto es

Valentina Valiente’ vs. ‘Esto es Guerra’: ¿Quién ganó en rating el día del estreno de la novela de Latina?

Hernán Hinostroza asegura que se quiere casar con Masiel Málaga pero que la boda será “cuando ella lo decida”

Janet Barboza acusa con dureza a Marisel Linares por su reacción en el caso Lizeth Marzano: "Eres indolente y sin corazón"

Tilsa Lozano asegura que Carlos Zambrano le da likes a sus fotos en redes: “¿Está casado?”

Magaly Medina comenta el giro radical en la vida de Carlos Alcántara tras su separación: "Como si no hubiera tenido vida"

DEPORTES

Cienciano vs Melgar EN VIVO

Cienciano vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Equipo peruano de esgrima conquista histórica medalla de bronce en el Panamericano de damas por equipos disputado en Bogotá

Facundo Morando despierta el interés de Fluminense y podría dejar Alianza Lima para dirigir en la Superliga Brasileña

Jaime de la Pava aprueba la incorporación de Carlos Zambrano y Miguel Trauco al Sport Boys: “Nos aportarán muchísimo”

Mohamed Salah: el hito histórico que intentará alcanzar con Egipto en su posible último Mundial