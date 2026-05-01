Nueva moneda del BCR solo se vende en su tienda oficial: ¿Cuál es su precio y cómo luce?

BCR emite moneda para conmemorar relaciones entre Perú y Estados Unidos. (Foto: Paula Elizalde)

Con la participación de Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú; Bernardo Navarro, el embajador de Estados Unidos de América; y Carlos Pareja Ríos, el ministro de Relaciones Exteriores, el BCRP presentó la nueva moneda conmemorativa de S/1 el pasado jueves 30 de abril.

Se trata de una pieza de plata, no de circulación masiva como las monedas de S/1 que sirve para el intermcambio de productos y servicios a nivel nacional, que conmemora el bicentenario, los 200 años, de inicio de relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Ubidos de América.

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La moneda muestra, así, dos íconos, uno de cada país: Machu Picchu y la Torre de la Libertad de Miami. La pieza ya está a la venta a través de la tienda oficial del BCRP y su costo inicial es de S/338, el cual variará según el valor de la plata suba o baje.

Así luce la nueva moneda de plata del BCRP. - Crédito Andina

Bicentenario de Perú y EEUU

Este 2 de mayo se celebran 200 años de las relaciones diplomáticas establecidas entre Perú y Estados Unidos de América en 1826. Por este motivo, el BCRP ha lanza una nueva pieza de sus monedas de plata justamente alusiva a esta celebración.

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Las características de la moneda son las siguientes:

Denominación: S/ 1,00

Aleación: Plata 0,925

Peso fino: 1 onza troy

Diámetro: 37,00 mm

Calidad: Proof

Canto: Estriado

Año de acuñación: 2026

Emisión máxima: 5 mil unidades.

Estos nuevos billetes serán monedas de plata. (Video: Paula Elizalde)

¿Qué detalles presenta la moneda? En el reverso de la moneda se muestra al lado izquierdo, la ciudad Inca de Machu Picchu y debajo de ésta, el año 1826; al lado derecho figura la Torre de la Libertad (Freedom Tower) ubicada en Miami, y al lado de la torre el año 2026.

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También, circundando la parte superior de esta se aprecia el texto “200 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS” y debajo “PERÚ - USA”. Mientras, en el anverso de la moneda figura el Escudo de Armas del Perú, el texto “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y la denominación “UN SOL”

El BCRP lanza una edición especial por los 200 años de relaciones entre Perú y EE. UU.

Cuesta S/338, pero precio podría cambiar

Los compradores y entusiastas de la numismática podrán conocer más detalles y su precio en el porta oficial de la tienda virtual del Banco (en el enlace https://tiendavirtual.bcrp.gob.pe/tiendabcrp/). Como se sabe, el precio de esta moneda es reajustado de acuerdo con la evolución de los costos (por ejemplo, con el aumento del valor de la plata).

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Así, si un usuario hubiese comprado una de las monedas de plata del BCRP a mediados del 2024, le había costado S/172 una pieza. En agosto del 2025, este costo era de S/204. Desde ese mes el valor de la plata ha ido subiendo y esto era visible en el valor de las monedas del BCRP. Actualmente, estas monedas cuestan S/338.

Como se sabe, el pasado julio de 2025 fue un hito para el valor de la plata, dado que el metal llegó a sus niveles máximos en los últimos 14 años: según el portal Bullion Rates, la onza se cotizaba entonces a S/135,11. Ahora este precio es de aproximadamente S/266,64 por onza.

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