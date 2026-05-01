Perú

Nueva moneda del BCR solo se vende en su tienda oficial: ¿Cuál es su precio y cómo luce?

El Banco Central de Reserva sacó una moneda de plata de un sol con el motivo de los 200 años de las relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos de América

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El BCRP lanza una edición especial por los 200 años de relaciones entre Perú y EE. UU.
BCR emite moneda para conmemorar relaciones entre Perú y Estados Unidos. (Foto: Paula Elizalde)

Con la participación de Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú; Bernardo Navarro, el embajador de Estados Unidos de América; y Carlos Pareja Ríos, el ministro de Relaciones Exteriores, el BCRP presentó la nueva moneda conmemorativa de S/1 el pasado jueves 30 de abril.

Se trata de una pieza de plata, no de circulación masiva como las monedas de S/1 que sirve para el intermcambio de productos y servicios a nivel nacional, que conmemora el bicentenario, los 200 años, de inicio de relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Ubidos de América.

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La moneda muestra, así, dos íconos, uno de cada país: Machu Picchu y la Torre de la Libertad de Miami. La pieza ya está a la venta a través de la tienda oficial del BCRP y su costo inicial es de S/338, el cual variará según el valor de la plata suba o baje.

Moneda del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Perú y EEUU
Así luce la nueva moneda de plata del BCRP. - Crédito Andina

Bicentenario de Perú y EEUU

Este 2 de mayo se celebran 200 años de las relaciones diplomáticas establecidas entre Perú y Estados Unidos de América en 1826. Por este motivo, el BCRP ha lanza una nueva pieza de sus monedas de plata justamente alusiva a esta celebración.

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Las características de la moneda son las siguientes:

  • Denominación: S/ 1,00
  • Aleación: Plata 0,925
  • Peso fino: 1 onza troy
  • Diámetro: 37,00 mm
  • Calidad: Proof
  • Canto: Estriado
  • Año de acuñación: 2026
  • Emisión máxima: 5 mil unidades.
Estos nuevos billetes serán monedas de plata. (Video: Paula Elizalde)

¿Qué detalles presenta la moneda? En el reverso de la moneda se muestra al lado izquierdo, la ciudad Inca de Machu Picchu y debajo de ésta, el año 1826; al lado derecho figura la Torre de la Libertad (Freedom Tower) ubicada en Miami, y al lado de la torre el año 2026.

También, circundando la parte superior de esta se aprecia el texto “200 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS” y debajo “PERÚ - USA”. Mientras, en el anverso de la moneda figura el Escudo de Armas del Perú, el texto “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y la denominación “UN SOL”

El BCRP lanza una edición especial por los 200 años de relaciones entre Perú y EE. UU.
El BCRP lanza una edición especial por los 200 años de relaciones entre Perú y EE. UU.

Cuesta S/338, pero precio podría cambiar

Los compradores y entusiastas de la numismática podrán conocer más detalles y su precio en el porta oficial de la tienda virtual del Banco (en el enlace https://tiendavirtual.bcrp.gob.pe/tiendabcrp/). Como se sabe, el precio de esta moneda es reajustado de acuerdo con la evolución de los costos (por ejemplo, con el aumento del valor de la plata).

Así, si un usuario hubiese comprado una de las monedas de plata del BCRP a mediados del 2024, le había costado S/172 una pieza. En agosto del 2025, este costo era de S/204. Desde ese mes el valor de la plata ha ido subiendo y esto era visible en el valor de las monedas del BCRP. Actualmente, estas monedas cuestan S/338.

Como se sabe, el pasado julio de 2025 fue un hito para el valor de la plata, dado que el metal llegó a sus niveles máximos en los últimos 14 años: según el portal Bullion Rates, la onza se cotizaba entonces a S/135,11. Ahora este precio es de aproximadamente S/266,64 por onza.

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