Áncash: alcalde de Ucos fue obligado a vestir una pollera por incumplir promesas de campaña

Un video viral muestra cómo el alcalde de Ucos fue forzado a usar una pollera como forma de castigo por parte de sus electores. El hecho, que ocurrió en el sector de Chambruco, se debió a la falta de obras y ha generado un intenso debate. | TV Perú

Momentos de tensión se vivieron en el sector de Chambruco, en la región peruana de Áncash, luego de que un grupo de pobladores obligara al alcalde distrital de Ucos, Lameg Lide Espinoza Eguizabal, a desfilar por las calles vistiendo una pollera, como forma de protesta por presuntos incumplimientos de promesas de campaña.

Según imágenes transmitidas por TV Perú, la autoridad edil fue conducida por diversas vías del distrito acompañado de vecinos, quienes portaban pancartas exigiendo la ejecución de obras y el cumplimiento de compromisos asumidos durante su gestión. El alcalde caminó en medio de la multitud mientras era increpado por algunos de los manifestantes.

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Sobre el hecho, el coronel PNP Henry Vásquez informó que la Policía acompañó la manifestación y que no se registraron hechos de violencia. “Un grupo de pobladores buscó al alcalde tras una reunión del CODISEC y lo hicieron caminar por algunas calles en reclamo de una obra. La Policía estuvo presente y no pasó a mayores”, declaró. Añadió que no hubo agresiones físicas y que el propio alcalde habría accedido a participar.

El hecho, registrado por los propios ciudadanos, se viralizó rápidamente en plataformas digitales, donde generó reacciones divididas. Hasta el momento, la autoridad no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido ni sobre las demandas planteadas por la población.

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El alcalde Ucos es mostrado en dos momentos: en una protesta donde le fue colocada una pollera por incumplir promesas, y dirigiéndose al público en un evento oficial en Ancash. (TV Perú)

La protesta refleja el creciente malestar de los vecinos, quienes aseguran no haber visto avances en obras prioritarias para la zona, pese a los compromisos asumidos durante la campaña electoral.

Dictan prisión preliminar contra alcalde en Cusco

Por otro lado, el Poder Judicial ordenó siete días de detención preliminar contra el alcalde de la provincia de La Convención, Alex Curi, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo. Sin embargo, la medida no pudo ejecutarse debido a que la autoridad no fue ubicada durante el operativo policial.

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El coronel PNP Carlos Guizado, jefe encargado de la Macro Región Policial Cusco, informó que la intervención estuvo a cargo de unidades especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, con apoyo logístico de la región policial.

“La Policía contra la corrupción, a mérito de una disposición judicial, emite una detención preliminar”, señaló el oficial, al precisar que estas unidades actúan de manera autónoma en el marco de las investigaciones.

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Durante las diligencias, fue detenido Juan Carlos Ramos Huamán, quien también es investigado por el mismo delito. No obstante, los agentes no lograron ubicar al alcalde ni en la sede municipal ni en su vivienda.

“No se pudo ejecutar la decisión que había solicitado el juzgado correspondiente”, indicó Guizado.

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Según la Resolución de Alcaldía N.º 196, emitida el pasado 28 de abril, el burgomaestre encargó el despacho de alcaldía al regidor Jesús Palomino durante los días 29 y 30 de abril, al encontrarse con permiso.

Consultado sobre su situación, el jefe policial evitó calificar al alcalde como prófugo y remarcó que la investigación continúa en manos de una unidad especializada. “Mal haría yo en dar ciertas precisiones porque no tengo la información”, afirmó.

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La Policía Nacional informó que se han iniciado acciones de búsqueda para dar con el paradero de la autoridad edil, en cumplimiento del mandato judicial vigente.