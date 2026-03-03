Madre de Adrián Villar y la vez que denunció a Rubén Villar por chocar su auto y darse a la fuga: “Por nueva pareja”

El documento fue mostrado en Amor y Fuego y describe que el automóvil de Chirinos sufrió abolladuras en el guardafango y daños en una llanta tras el impacto del vehículo conducido por Rubén Villar. Willax/ Amor y Fuego.

El caso que involucra a Adrián Villar, investigado tras el atropello mortal de la deportista Lizeth Marzano, continúa generando nuevas revelaciones. En medio de la indignación ciudadana y de la expectativa por las decisiones judiciales que podrían definirse en los próximos días, ha salido a la luz un episodio del pasado que involucra directamente a los padres del joven: Rubén Villar y Marcela Chirinos.

La información fue difundida en el programa de espectáculos Amor y Fuego, donde se presentó un parte policial del año 2011 que revela un conflicto ocurrido entre ambos. Según el documento mostrado en televisión, Marcela Chirinos, madre de Adrián Villar, presentó una denuncia policial contra su entonces pareja Rubén Villar tras un incidente vehicular que terminó con daños materiales en su automóvil y la posterior fuga del conductor involucrado.

De acuerdo con lo señalado en el reporte policial, los hechos se habrían producido en medio de una discusión entre la pareja. Chirinos relató ante las autoridades que Rubén habría impactado su vehículo, descrito en el documento como un automóvil de color guinda, ocasionando diversos daños en la carrocería. Entre las afectaciones señaladas en el parte se mencionan abolladuras en el guardafango del lado izquierdo y daños en una de las llantas del vehículo.

¿Por celos?

El documento también recoge la versión de la denunciante sobre lo ocurrido. Según su declaración consignada en el parte policial, el incidente habría ocurrido cuando el hombre embistió el auto en el que ella se encontraba y posteriormente se retiró del lugar sin asumir responsabilidad, lo que motivó que acudiera a presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad policial.

“Fue agredida por Rubén Villar, quien habría impactado su automóvil —un vehículo de color guinda— provocando abolladuras en el guardafango del lado izquierdo y daños en una de las llantas”, se señala en el documento policial difundido durante el programa televisivo.

El reporte añade otro detalle que llamó la atención durante la emisión del espacio televisivo. Según la propia declaración de Marcela Chirinos, el incidente habría estado relacionado con la situación sentimental que ella atravesaba en ese momento. En el documento se indica que la mujer manifestó que el conflicto se habría producido porque mantenía una nueva relación sentimental, circunstancia que, de acuerdo con su versión, habría provocado la reacción de su expareja.

Tras el choque, siempre según el parte policial mostrado en televisión, el conductor del vehículo plateado abandonó el lugar, lo que quedó registrado como parte de la denuncia presentada en ese momento.

El documento, que data de hace más de una década, ha vuelto a cobrar relevancia pública debido al contexto actual que rodea a la familia. La exposición de este episodio se produce mientras el nombre de Adrián Villar permanece en el centro del debate público por el caso que investiga la muerte de la deportista Lizeth Marzano, un hecho que ha generado conmoción y fuertes reacciones en redes sociales y en distintos espacios informativos.

El caso del joven ha provocado una amplia cobertura mediática, no solo por las circunstancias del accidente que se investiga, sino también por los cuestionamientos sobre las responsabilidades legales que podrían derivarse de los hechos. En ese escenario, la difusión del antiguo parte policial ha puesto nuevamente bajo la lupa a los padres del investigado, quienes también han sido mencionados en distintos reportes periodísticos vinculados al caso.

Adrián Villar y su audiencia este 3 de marzo

La revelación del documento generó comentarios durante la emisión de Amor y Fuego, donde se destacó que el incidente refleja que la relación entre Rubén Villar y Marcela Chirinos atravesó episodios conflictivos en el pasado. Sin embargo, el parte policial difundido se limita a consignar la denuncia presentada en ese momento por la mujer y los daños materiales reportados en su vehículo.

Más allá de este episodio ocurrido en 2011, la atención pública continúa centrada en el proceso judicial que enfrenta Adrián Villar. El caso ha provocado una fuerte indignación ciudadana, especialmente entre quienes han expresado su respaldo a la familia de la deportista fallecida.

En las últimas semanas, familiares, amigos y diversas voces del ámbito deportivo han pedido que se esclarezcan completamente los hechos y que se determinen las responsabilidades correspondientes. El nombre de Lizeth Marzano, recordada por su trayectoria como deportista, se ha convertido en un símbolo del reclamo de justicia que se ha extendido en redes sociales y medios de comunicación.

Mientras tanto, el proceso judicial continúa avanzando. La audiencia destinada a evaluar la posible prisión preventiva contra Adrián Villar fue reprogramada, lo que ha prolongado la expectativa en torno a la decisión que deberá adoptar el Poder Judicial en los próximos días.

Se espera que la situación legal del investigado pueda definirse este 3 de marzo, una fecha clave que ha sido seguida de cerca tanto por la familia de la víctima como por la ciudadanía que permanece atenta al desarrollo del caso.

