Perú

Notario Donato Carpio reta a abogado de Marisel Linares a mostrar pruebas del supuesto documento: “No hay recibos ni comprobantes”

En medio de la polémica, el notario pidió a la defensa de la periodista demostrar con documentos oficiales la autenticidad del sello que aparece en el documento que supuestamente acredita la donación de un vehículo a Adrián Villar

Guardar
El notario Donato Carpio Vélez negó rotundamente la validez de un documento de donación. Afirma que no existe ningún registro en sus archivos y cuestiona cómo se pudo haber presentado dicho papel sin un comprobante de pago o constancia de atención | Magaly Tv: La Firme

El notario Donato Carpio Vélez decidió pronunciarse para aclarar que en su despacho no existe ningún registro del documento que, según la defensa de Adrián Villar, habría sido presentado en su notaría meses antes del accidente.

Las declaraciones del notario se dieron durante una conversación televisiva emitida el 2 de marzo en el programa Magaly TV La Firme, conducido por Magaly Medina, donde el jurista explicó que decidió emitir un comunicado tras escuchar reiteradamente que su notaría estaba vinculada al caso que investiga la muerte de Lizeth Marzano.

Desde el inicio de su intervención, el notario dejó clara su sorpresa frente a las afirmaciones realizadas por el abogado Elio Riera, quien ha sostenido públicamente que un documento relacionado con el caso habría sido ingresado a la notaría.

Notario Donato Carpio exige sustento
Notario Donato Carpio exige sustento legal al abogado de Marisel Linares por documento presentado. ATV/ Magaly TV La Firme.

Pide a abogado de Marisel Linares que presente pruebas de que documento se hizo en su notaria

“Saludo también a los presentes. En realidad estoy bastante, se podría decir, estupefacto ante las declaraciones del doctor Elio Riera”, señaló al iniciar su explicación. Según relató, las versiones que circulaban en medios y redes sociales lo llevaron a revisar de manera exhaustiva los registros de su despacho para confirmar si existía algún trámite relacionado con el documento.

“He lanzado un comunicado el día viernes a la luz de lo que venía escuchando. Me decían: ‘Oye, ya se ha hecho algo en tu notaría por este caso, que es lamentable que ha sucedido con la deportista, que a ver qué cosa, o sea, que hay un contrato’, etcétera”, recordó.

Ante esa situación, explicó que se dispuso a verificar todos los archivos notariales bajo su responsabilidad. El resultado de esa búsqueda, afirmó, fue claro. “Bueno, hicimos una búsqueda, no había nada en nuestros registros y tal como dice el comunicado en relación a mi archivo notarial, a todos mis registros, no hay nada de lo que ahí se señala”, sostuvo.

Notario Donato Carpio exige sustento
Notario Donato Carpio exige sustento legal al abogado de Marisel Linares por documento presentado. ATV/ Magaly TV La Firme.

¿El sello es falso?

El notario también enfatizó que le resultó especialmente llamativo que se afirmara que el documento fue presentado en su despacho, ya que hasta el momento no ha tenido acceso al documento original ni ha sido contactado por la defensa para revisar el caso.

“He venido escuchando reiteradamente al doctor Riera que ese documento se presentó en la notaría y adjunta como prueba. Lo único que he visto en redes…”, señaló antes de que la conductora interviniera. “Un sello”, comentó Magaly Medina durante la conversación televisiva.

El notario continuó su explicación señalando que lo único que ha podido observar son imágenes difundidas en internet. “A través de las pantallas. No he visto ningún documento original al respecto, no se ha hecho presente, no ha solicitado una cita para hablar conmigo”, indicó.

Notario Donato Carpio exige sustento
Notario Donato Carpio exige sustento legal al abogado de Marisel Linares por documento presentado. ATV/ Magaly TV La Firme.

En ese contexto, Carpio cuestionó la falta de información concreta sobre el supuesto ingreso del documento a la notaría. Para él, si el trámite realmente hubiera sido presentado, debería existir un mínimo de datos que permitan identificar cómo se realizó.

“Si alguien ha presentado ese documento, que dice ser una minuta en el mes de septiembre del año pasado, lo menos que puede decir es quién fue a la notaría, quién lo presentó y quién lo atendió”, manifestó. Otro punto que llamó la atención del notario es la ausencia de registros de pago, algo que, según explicó, es indispensable para cualquier trámite notarial.

“No hay un recibo, no hay un comprobante, no hay una factura, una boleta. Entonces, miren, nadie trabaja gratis, está en la Constitución de la República”, afirmó. En ese momento, Magaly Medina intervino para respaldar el comentario del jurista. “Así es”, respondió la conductora.

Notario Donato Carpio exige sustento
Notario Donato Carpio exige sustento legal al abogado de Marisel Linares por documento presentado. ATV/ Magaly TV La Firme.

Carpio continuó con su explicación insistiendo en que todo servicio notarial implica un pago, ya sea total o como adelanto del trámite. “Todo trabajo es remunerado. Y para hacer un servicio notarial hay que hacer un pago”, explicó.

Nuevamente, la conductora coincidió con el argumento. “Así es”, reiteró. El notario profundizó entonces en el funcionamiento de las notarías, señalando que se trata de despachos privados que ejercen una función pública y que, por lo tanto, tienen obligaciones administrativas y costos operativos.

“Por lo menos un adelanto, porque nosotros somos personas privadas que ejercemos una función pública”, explicó. “Así es”, respondió nuevamente Magaly Medina.

El notario añadió que cualquier trámite deja huellas administrativas que permiten rastrear su existencia dentro del sistema notarial. “Tenemos personal, tenemos costos, entonces no hay nada de eso. Entonces, qué raro, ¿no? Qué raro”, comentó.

Notario Donato Carpio exige sustento
Notario Donato Carpio exige sustento legal al abogado de Marisel Linares por documento presentado. ATV/ Magaly TV La Firme.

Temas Relacionados

Lizeth MarzanoMarisel LinaresMagaly MedinaMagaly TV La FirmeATVGino MarzanoAdrían Villarperu-entretenimiento

Más Noticias

Notario revela detalle en sello que evidenciaría falsificación en documento de Marisel Linares sobre donación del vehículo a Adrián Villar

Durante entrevista con Magaly Medina, el doctor Donato Carpio explicó que el documento presentado por la defensa de la periodista contiene números y un sello que no figuran en los registros de su notaría

Notario revela detalle en sello

A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid en Perú HOY: partido por semifinales vuelta de la Copa del Rey 2026

El cuadro ‘azulgrana’ tendrá al difícil tarea de revertir el 4-0 de la ida sufrida en Madrid. Los ‘colchoneros’, por su lado, jugarán con la desesperación y presión del rival. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Barcelona

Qué se celebra el 3 de marzo en el Perú: fechas que delinearon identidad y resistencia

Una sola jornada reúne sucesos cruciales en la memoria nacional, desde gestas independentistas y revueltas campesinas hasta hitos culturales y políticos que marcan el devenir del Perú contemporáneo

Qué se celebra el 3

Familia de Lizeth Marzano rechaza disculpas de Adrián Villar y pide justicia: “Son tantas mentiras y tan descarados”

A casi dos semanas del fallecimiento de Lizeth Marzano, su hermano Gino, cuestionó el mensaje público de Adrián Villar y habló de una posible estrategia para ganar tiempo

Familia de Lizeth Marzano rechaza

Notario Donato Carpio denuncia falsificación de sello en documento presentado por Marisel Linares: “Es totalmente falso”

Durante una entrevista con Magaly Medina, el notario afirmó que no hay registros, pagos ni trámites que respalden la supuesta minuta presentada en su despacho

Notario Donato Carpio denuncia falsificación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori expresa su “desconfianza”

Keiko Fujimori expresa su “desconfianza” hacia el gabinete de Denisse Miralles antes del voto de confianza

Gabinete encabezado por Denisse Miralles, ¿tendrá el voto de confianza? Estas son las posturas en el Congreso previo al 18 de marzo

Fernando Rospigliosi: José Balcázar podría ser “procesado” por impulsar una ley que benefició a su hijo tras dejar la Presidencia

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

Rafael López Aliaga invita a Pancho de Piérola a ‘La Noche de Barranco’ y profiere insulto transfóbico contra Javiera Arnillas

ENTRETENIMIENTO

Familia de Lizeth Marzano rechaza

Familia de Lizeth Marzano rechaza disculpas de Adrián Villar y pide justicia: “Son tantas mentiras y tan descarados”

Notario Donato Carpio denuncia falsificación de sello en documento presentado por Marisel Linares: “Es totalmente falso”

Suheyn Cipriani oficializa reconciliación con Macarius: “Jamás existieron faltas de respeto ni infidelidad”

Así es la batalla legal entre Paco Bazán y Erick Delgado por su canal de YouTube: cartas notariales, reclamos y acusaciones

‘Scary Movie 6’ llega a los cines más incorrecta que nunca: cuándo será su estreno en el Perú

DEPORTES

A qué hora juega Barcelona

A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid en Perú HOY: partido por semifinales vuelta de la Copa del Rey 2026

Alianza Lima cayó frente a la César Vallejo en partido amistoso a puertas cerradas en Matute: Paolo Guerrero y Federico Girotti fueron titulares

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2026, Fase 2: partidos, horarios y canal TV

Ignacio Buse empezó con el pie derecho su participación en la Qualy del Indian Wells: superó con autoridad a Liam Draxl

Carlos Silvestri confía en la recuperación de FC Cajamarca en Liga 1 2026 pese a caída ante Universitario: “Estamos en el camino correcto”