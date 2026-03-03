Notario Donato Carpio reta a abogado de Marisel Linares a mostrar pruebas del supuesto documento: “No hay recibos ni comprobantes”

El notario Donato Carpio Vélez negó rotundamente la validez de un documento de donación. Afirma que no existe ningún registro en sus archivos y cuestiona cómo se pudo haber presentado dicho papel sin un comprobante de pago o constancia de atención | Magaly Tv: La Firme

El notario Donato Carpio Vélez decidió pronunciarse para aclarar que en su despacho no existe ningún registro del documento que, según la defensa de Adrián Villar, habría sido presentado en su notaría meses antes del accidente.

Las declaraciones del notario se dieron durante una conversación televisiva emitida el 2 de marzo en el programa Magaly TV La Firme, conducido por Magaly Medina, donde el jurista explicó que decidió emitir un comunicado tras escuchar reiteradamente que su notaría estaba vinculada al caso que investiga la muerte de Lizeth Marzano.

Desde el inicio de su intervención, el notario dejó clara su sorpresa frente a las afirmaciones realizadas por el abogado Elio Riera, quien ha sostenido públicamente que un documento relacionado con el caso habría sido ingresado a la notaría.

Pide a abogado de Marisel Linares que presente pruebas de que documento se hizo en su notaria

“Saludo también a los presentes. En realidad estoy bastante, se podría decir, estupefacto ante las declaraciones del doctor Elio Riera”, señaló al iniciar su explicación. Según relató, las versiones que circulaban en medios y redes sociales lo llevaron a revisar de manera exhaustiva los registros de su despacho para confirmar si existía algún trámite relacionado con el documento.

“He lanzado un comunicado el día viernes a la luz de lo que venía escuchando. Me decían: ‘Oye, ya se ha hecho algo en tu notaría por este caso, que es lamentable que ha sucedido con la deportista, que a ver qué cosa, o sea, que hay un contrato’, etcétera”, recordó.

Ante esa situación, explicó que se dispuso a verificar todos los archivos notariales bajo su responsabilidad. El resultado de esa búsqueda, afirmó, fue claro. “Bueno, hicimos una búsqueda, no había nada en nuestros registros y tal como dice el comunicado en relación a mi archivo notarial, a todos mis registros, no hay nada de lo que ahí se señala”, sostuvo.

¿El sello es falso?

El notario también enfatizó que le resultó especialmente llamativo que se afirmara que el documento fue presentado en su despacho, ya que hasta el momento no ha tenido acceso al documento original ni ha sido contactado por la defensa para revisar el caso.

“He venido escuchando reiteradamente al doctor Riera que ese documento se presentó en la notaría y adjunta como prueba. Lo único que he visto en redes…”, señaló antes de que la conductora interviniera. “Un sello”, comentó Magaly Medina durante la conversación televisiva.

El notario continuó su explicación señalando que lo único que ha podido observar son imágenes difundidas en internet. “A través de las pantallas. No he visto ningún documento original al respecto, no se ha hecho presente, no ha solicitado una cita para hablar conmigo”, indicó.

En ese contexto, Carpio cuestionó la falta de información concreta sobre el supuesto ingreso del documento a la notaría. Para él, si el trámite realmente hubiera sido presentado, debería existir un mínimo de datos que permitan identificar cómo se realizó.

“Si alguien ha presentado ese documento, que dice ser una minuta en el mes de septiembre del año pasado, lo menos que puede decir es quién fue a la notaría, quién lo presentó y quién lo atendió”, manifestó. Otro punto que llamó la atención del notario es la ausencia de registros de pago, algo que, según explicó, es indispensable para cualquier trámite notarial.

“No hay un recibo, no hay un comprobante, no hay una factura, una boleta. Entonces, miren, nadie trabaja gratis, está en la Constitución de la República”, afirmó. En ese momento, Magaly Medina intervino para respaldar el comentario del jurista. “Así es”, respondió la conductora.

Carpio continuó con su explicación insistiendo en que todo servicio notarial implica un pago, ya sea total o como adelanto del trámite. “Todo trabajo es remunerado. Y para hacer un servicio notarial hay que hacer un pago”, explicó.

Nuevamente, la conductora coincidió con el argumento. “Así es”, reiteró. El notario profundizó entonces en el funcionamiento de las notarías, señalando que se trata de despachos privados que ejercen una función pública y que, por lo tanto, tienen obligaciones administrativas y costos operativos.

“Por lo menos un adelanto, porque nosotros somos personas privadas que ejercemos una función pública”, explicó. “Así es”, respondió nuevamente Magaly Medina.

El notario añadió que cualquier trámite deja huellas administrativas que permiten rastrear su existencia dentro del sistema notarial. “Tenemos personal, tenemos costos, entonces no hay nada de eso. Entonces, qué raro, ¿no? Qué raro”, comentó.

