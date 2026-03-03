Magaly Medina convoca a vecinos a entregar videos del atropello de Lizeth Marzano: “Ver quién escondió el carro”

La conductora hizo un llamado público para que vecinos revisen sus cámaras y ayuden a obtener más pruebas que permitan determinar responsabilidades en el caso. ATV/ Magaly TV La Firme.

La búsqueda de justicia para Lizeth Marzano continúa generando indignación. En medio de nuevas revelaciones y cuestionamientos sobre lo ocurrido la noche del accidente, la conductora de televisión Magaly Medina dedicó la parte final de su programa Magaly TV La Firme del 2 de marzo a reiterar el llamado a esclarecer cada detalle de la tragedia que terminó con la vida de la joven deportista.

Durante la transmisión, la periodista enfatizó que el foco del caso no debe perderse entre versiones, documentos cuestionados o discusiones mediáticas, sino que debe centrarse en la víctima y en la necesidad de que las autoridades determinen responsabilidades.

“No hay que creerles. No hay que creerles porque finalmente acá hay una chica que murió atropellada en las circunstancias que todos hemos visto, que fue abandonada, abandonada a su suerte, que agonizó en una pista sin un auxilio, sin un familiar al lado y nadie está tratando de hacerle justicia a ella y es lo que se tiene que hacer”, expresó Magaly Medina durante el programa.

Magaly Medina solicita videos inéditos para revelar qué ocurrió en el atropello de Lizeth Marzano. ATV/ Magaly TV La Firme.

Según sostuvo, lo ocurrido no solo involucra el atropello, sino también las acciones posteriores al accidente. “No hay que perder de vista acá el foco central, es hacerle justicia a Lizeth. Los vivos fueron los que cometieron el delito, el delito, porque es delito matar a alguien cuando vas a una velocidad así por una pista y es delito dejar a una persona sin auxiliarla y huir”, manifestó.

En su intervención, la periodista también cuestionó lo que considera posibles intentos de encubrimiento. “Entonces, y más delito aún lo que están cometiendo, el encubrimiento, la falsificación de documentos y toda esa suerte de irresponsabilidades que están enseñándole, que esa familia le está enseñando a su hijo a no enfrentar la consecuencia de sus actos. Eso es lo que están haciendo”, añadió.

Magaly Medina solicita videos inéditos para revelar qué ocurrió en el atropello de Lizeth Marzano. ATV/ Magaly TV La Firme.

Magaly Medina busca más imágenes del atropello de Lizeth Marzano

La periodista Magaly Medina reveló que el equipo periodístico se encuentra recopilando nuevos elementos que podrían contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido. Entre ellos, imágenes adicionales de cámaras de seguridad de edificios cercanos al lugar del accidente.

“Bueno, públicamente nosotros estamos pidiendo ahorita lo que hoy ha estado haciendo Gino Marzano y mi reportero, es: le pedimos a otros edificios en esta ruta y en los alrededores del lugar del accidente, si tienen más videos de sus cámaras de seguridad, que por favor se comuniquen con nosotros”, explicó la conductora.

La periodista señaló que algunas de las imágenes difundidas recientemente fueron proporcionadas por vecinos de la zona, lo que ha permitido reconstruir parte de los hechos ocurridos esa noche.

“Porque este video, por ejemplo, nos ha sido proporcionado por una asociación de vecinos de un edificio, la que queda ahí cerca, frente al lugar del accidente, en la misma avenida Camino Real”, precisó.

Magaly Medina solicita videos inéditos para revelar qué ocurrió en el atropello de Lizeth Marzano. ATV/ Magaly TV La Firme.

Además, adelantó que el material recibido continúa siendo revisado por su equipo, en busca de pistas que permitan entender mejor el recorrido del vehículo y las decisiones tomadas tras el atropello.

“Estamos—mañana vamos a visionar todo el resto de video que hoy ya no tuvimos tiempo, pero le pedimos encarecidamente a la gente que quiere colaborar con el esclarecimiento de estos hechos, que no dejemos que alguien se quede sin ser castigado por lo que hizo”, señaló.

En ese contexto, la conductora también planteó varias preguntas sobre lo ocurrido después del accidente, interrogantes que, según dijo, deberán ser respondidas durante la investigación.

“Vamos a aportar pruebas, vamos a conseguir más y veamos qué más hay, si la camioneta está en otro lado, si la camioneta pasó por ahí, si de verdad agarró una bicicleta y se fue al lugar de los hechos. ¿Dónde escondió el carro? ¿A dónde se fue? ¿Quién lo apañó? ¿Quién le escondió el carro, no? Que después fue entregado a la policía días después”, afirmó.

Magaly Medina solicita videos inéditos para revelar qué ocurrió en el atropello de Lizeth Marzano. ATV/ Magaly TV La Firme.

Gino Marzano seguirá buscando pruebas

Por su parte, Gino Marzano aprovechó el espacio televisivo para agradecer el respaldo recibido por parte de la ciudadanía, que en los últimos días se ha manifestado con mensajes de apoyo y solidaridad hacia la familia.

“Si te robo unos segundos más, agradecer a todas las personas la muestra de cariño el día de hoy, quienes amablemente me han brindado todo el apoyo en todo este proceso. Un saludo, un abrazo. La verdad que a nombre de la familia estamos totalmente agradecidos”, expresó.

El hermano de la víctima insistió en que su lucha no busca protagonismo mediático, sino justicia. “Como lo hemos mencionado, esto no se trata de Gino Marzano, se trata de todo el Perú que busca justicia. No queremos que esto sea mediático”, dijo. Asimismo, recordó que el caso se encuentra en un momento clave dentro del proceso judicial y pidió a las autoridades actuar con firmeza.

“Mañana a las tres p.m. estamos esperando el resultado que todos queremos, así que le hago una petición al juez Adolfo Farfán, que por favor, ya luego de todo lo que acabamos de ver, tome lo que todos estamos esperando, la prisión preventiva para este sujeto y que realmente se marque un precedente importante para nuestra sociedad, para nuestro país”, afirmó.

Magaly Medina solicita videos inéditos para revelar qué ocurrió en el atropello de Lizeth Marzano. ATV/ Magaly TV La Firme.