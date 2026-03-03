Familia de Lizeth Marzano rechaza disculpas de Adrián Villar y pide justicia: “Son tantas mentiras y tan descarados”

Mientras avanza el proceso judicial contra Adrián Villar, el hermano de Lizeth Marzano insiste en que las disculpas no cambian lo ocurrido y exige que la justicia actúe con rapidez. ATV/ Magaly TV La Firme.

A casi dos semanas del fallecimiento de Lizeth Marzano, el dolor y la indignación continúan marcando a su familia. En medio del proceso judicial que se sigue contra Adrián Villar, investigado por el atropello que terminó con la vida de la deportista, su hermano Gino Marzano reapareció públicamente para responder al video de disculpas que el acusado difundió antes de su detención.

Lejos de generar algún gesto de reconciliación, el mensaje provocó un profundo rechazo entre los familiares de la víctima. El pronunciamiento de Gino se dio luego de que en redes sociales y medios de comunicación se difundiera un video grabado por Adrián, en el que el investigado reconoce la gravedad de lo ocurrido y expresa arrepentimiento por el hecho que terminó con la muerte de la deportista.

Sin embargo, para la familia de la joven deportista, ese gesto no cambia la percepción que tienen sobre lo ocurrido ni alivia el dolor que atraviesan desde el día del accidente.

No acepta disculpas

Consultado directamente sobre si estaba dispuesto a aceptar las disculpas públicas del investigado, Gino Marzano respondió de manera contundente y sin titubeos. “No, definitivamente no (acepto las disculpas), el día de mañana se cumplen dos semanas de que mi hermana falleció y sale la persona que mató a mi hermana a pedir disculpas a la familia”, declaró con evidente indignación.

El hermano de Lizeth Marzano también cuestionó el momento en que se difundió el video, señalando que aparece cuando ya han pasado varios días desde la tragedia y cuando el caso se encuentra bajo investigación. Para él, la aparición del mensaje no solo resulta tardía, sino que también refleja una actitud que considera inaceptable frente al sufrimiento de la familia.

“Yo no trato de escucharlos, son tantas mentiras y tan descarados todos los que están participando en todo esto. Mi madre estuvo muy afectada”, agregó Gino Marzano, al explicar el impacto emocional que el caso ha tenido en su entorno familiar, especialmente en su madre, quien continúa afrontando el duelo por la pérdida de su hija.

Gino Marzano indignado por chats de Francesca y Adrían

En su pronunciamiento, el familiar también se refirió a la información que ha ido apareciendo en los últimos días sobre el caso. Entre los elementos que han generado mayor controversia se encuentran una serie de chats difundidos en televisión, en los que se mostrarían conversaciones posteriores al atropello. Según señaló, estos mensajes han reforzado la sospecha de que hubo coordinaciones entre varias personas tras el accidente.

Para Gino Marzano, la difusión de esos mensajes no hace más que profundizar su indignación y reforzar la idea de que existió una intención de retrasar o manipular lo ocurrido. “(Me produce) indignación total. Cada día sale nueva información en donde básicamente nosotros seguimos concluyendo que acá había un encubrimiento total de las partes”, manifestó.

El hermano de Lizeth Marzano también señaló que, a su juicio, hubo un intento de ganar tiempo luego del atropello, algo que considera especialmente grave dado el contexto del caso y las consecuencias irreversibles que tuvo el accidente. “Aquí, lo que han querido es ganar tiempo y poder buscar el respaldo, el poder avalar a esta persona que no ha asumido su responsabilidad. Y han ganado tiempo, y eso es lo que hoy estamos viendo”, expresó.

Adrián Villar se pronuncia por primera vez

Mientras tanto, el video difundido por Adrián Villar continúa generando debate público. En el mensaje, grabado antes de su captura, el investigado reconoce la gravedad de los hechos y se dirige directamente a la familia de la víctima para expresar su arrepentimiento. En sus palabras, admite que el daño causado es irreparable.

“Lamento muchísimo lo ocurrido, lamento muchísimo lo que hice. Y sé que esto es daño irreparable. Soy totalmente consciente de la gravedad de lo que hice”, señala Adrián Villar en el video que fue difundido días después del accidente.

Actualmente, Adrián Villar permanece detenido mientras el Ministerio Público sustenta el pedido de prisión preventiva en su contra. La investigación continúa en desarrollo y será el Poder Judicial el encargado de evaluar las pruebas presentadas y determinar las medidas correspondientes conforme avance el proceso penal.

