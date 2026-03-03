Notario revela detalle en sello que evidenciaría falsificación en documento de Marisel Linares sobre donación del vehículo a Adrián Villar

El notario Donato Carpio explicó que se ha usado un sello fraudulento que no pertenece a su notaría y que, además, corrobora que se sobre escribió un código que no se usa en este tipo de documentos | Magaly TV: La Firme

La polémica en torno al documento que supuestamente acreditaría la donación de un vehículo a Adrián Villar continúa escalando y sumando nuevos cuestionamientos.

En la parte final de una entrevista televisiva concedida en vivo, el notario Donato Carpio, representante de la Notaría Carpio Vélez, volvió a referirse al archivo que ha sido difundido públicamente por la defensa vinculada a la periodista Marisel Linares y aseguró que existen elementos que evidenciarían que el documento no pertenece a su notaría.

Durante su participación en el programa Magaly TV La Firme, conducido por la periodista Magaly Medina, el notario explicó que uno de los aspectos más llamativos del documento es el sello notarial que aparece en el archivo difundido. Según indicó, dicho sello presentaría características que no corresponden a los que utiliza su despacho, lo que, a su juicio, abre serias dudas sobre la autenticidad del documento.

Notario Donato Carpio cuestiona documento presentado por defensa de Marisel Linares. ATV/ Magaly TV La Firme.

De acuerdo con la explicación brindada por el propio Donato Carpio, el documento no solo tendría un sello presuntamente fraudulento, sino que además presentaría un detalle técnico que no coincide con los procedimientos notariales habituales.

El notario señaló que en el archivo se habría sobreescrito un código numérico que no forma parte del sistema de registro que emplea la notaría para identificar los documentos oficiales.

Este detalle fue analizado durante la entrevista televisiva, cuando el programa mostró en pantalla una imagen del documento que ha generado controversia. La conductora explicó que el equipo del programa decidió cubrir algunos datos antes de difundirlo para evitar exponer información sensible.

Notario Donato Carpio cuestiona documento presentado por defensa de Marisel Linares. ATV/ Magaly TV La Firme.

La conductora explicó entonces que el equipo del programa había tapado algunos elementos del archivo antes de difundirlo, pero que el documento mantenía visibles ciertos códigos que habían generado dudas.

“Eso está limpio. Lo hemos tapado nosotros, pero así sale ese código, ¿no? Ese código, número que usted dice, pues eso no se usa, se usa la palabra Cardex, ¿no? Que esto es una burda falsificación. Muchísimas gracias por la aclaración”, afirmó Magaly Medina, resaltando que el formato que aparece en el documento no coincide con el sistema que utilizan las notarías para registrar documentos.

En ese momento, el notario Donato Carpio pidió nuevamente intervenir para explicar con mayor detalle lo que, según él, serían inconsistencias evidentes dentro del documento que circula públicamente.

Notario Donato Carpio cuestiona documento presentado por defensa de Marisel Linares. ATV/ Magaly TV La Firme.

“Magaly, Magaly, solamente para terminar, por favor. Y esos números que aparecen ahí son totalmente, totalmente fuera de todo sentido”, sostuvo el notario, insistiendo en que los códigos visibles en el documento no corresponden a ningún registro válido de su despacho.

La conductora continuó con la entrevista planteando una pregunta directa para confirmar si en los archivos notariales existía algún documento con esos números o características.

“No existe un archivo que figure con esos números”, comentó Magaly Medina. El notario respondió de forma categórica. “No existe”, afirmó.

Notario Donato Carpio cuestiona documento presentado por defensa de Marisel Linares. ATV/ Magaly TV La Firme.

De acuerdo con el representante de la Notaría Carpio Vélez, los documentos notariales siguen un sistema estricto de registro cronológico, códigos de identificación y control administrativo, lo que permite verificar cada trámite realizado en la notaría. Por ello, aseguró que los números que aparecen en el documento difundido no coinciden con el orden ni con el sistema de registro oficial de su despacho.

Durante la conversación, el notario también explicó que inicialmente esperaba que las autoridades competentes solicitaran formalmente la revisión de los archivos notariales para comprobar si el documento existía o no dentro de los registros oficiales.

“Y eso es lo que esperaba yo pacientemente. Okey, co-co-como un, como un sacerdote zen, iba a esperar que la fiscalía me diga para personal o que lleve el original y mire mis cronológicos, mis números de orden. Pero, pero bueno, lamentablemente, pues no, no, no, no, no he tenido la paciencia para eso”, manifestó.

Notario Donato Carpio cuestiona documento presentado por defensa de Marisel Linares. ATV/ Magaly TV La Firme.