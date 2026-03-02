Petroperú y la guerra entre Irán y EEUU: ¿Subirán en Perú los precios de los combustibles? Lo que dicen los expertos

Perú enfrenta riesgos de abastecimiento energético tras la subida del petróleo, agravados por la crisis financiera de la estatal Petroperú y su limitada capacidad de reacción. Créditos: composición/Infobae Perú

El ataque del ejército de Israel contra Irán, con la participación de Estados Unidos y la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei, han disparado el precio internacional del petróleo. El barril de Brent superó los 80 dólares y el temor ahora se concentra en países deficitarios como Perú, donde el impacto se siente de inmediato en el precio de los combustibles más utilizados, como la gasolina y el diésel.

Infobae Perú solicitó la opinión de dos exviceministros del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), quienes detectaron un factor adicional que agrava la vulnerabilidad nacional: la situación crítica de Petroperú. La empresa estatal enfrenta una crisis financiera que limita su capacidad para responder ante los impactos externos en el precio del crudo.

¿Subirá el petróleo? Téngalo por seguro, la pregunta es cuánto

Para el exviceministro de Energía, Pedro Gamio Aita, la escalada bélica en Medio Oriente agrava una tendencia histórica. Cada vez que estalla un conflicto en la región, el precio internacional del crudo, especialmente el Brent, se dispara. “Los precios suben en ascensor y bajan en escalera”, grafica Gamio.

Si bien existe una percepción de que el traslado al consumidor no es inmediato, la tendencia al alza se consolida en cuestión de días si la crisis se prolonga. En el caso actual, la crisis internacional se superpone a la crisis de caja de Petroperú. “La compañía necesita una solución de fondo y no tiene recursos para comprar crudo”, afirma Gamio, quien subraya que el MEF todavía no resuelve este problema estructural.

Gamio recuerda que Petroperú abastece a los lugares más remotos del país al mismo precio que en Lima, además de abastecer a las FFAA y a la PNP “en condiciones bastante blandas”. “Es decir, en puntos lejanos y remotos y encima da facilidades de pago”, revela. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Gamio advierte que el sistema energético enfrenta riesgos adicionales por la debilidad de su plan de contingencia. La Dirección General de Hidrocarburos (DGH) suspendió recientemente la obligación de mantener inventarios mínimos de combustibles y se registraron incidentes en el transporte de gas, lo que aumenta la posibilidad de racionamientos.

“Estamos frente a un escenario donde el plan de contingencia del Perú es muy débil. Tras cuernos, palos: hay problemas de inventarios en combustibles líquidos, incidentes en el sistema de transporte de gas y Petroperú necesita producto, pero no puede adquirirlo por falta de caja”, señaló el exviceministro.

Especialistas advierten que la falta de recursos de Petroperú complica la adquisición de crudo extranjero, impactando negativamente en la economía nacional.

La explicación estructural del déficit petrolero peruano está en la baja producción local y en la inseguridad recurrente del oleoducto norperuano. “El Perú tiene reservas para superar los 100.000 barriles diarios, pero por razones de falta de gobernabilidad estamos en crisis”, indicó. Para Gamio, la solución pasa por una reestructuración eficiente de Petroperú que permita recuperar la operatividad de la empresa.

“Cuando se producen subidas bruscas, Petroperú siempre ha ayudado a que esto no afecte directamente a los consumidores. Eso normalmente nunca lo haría una empresa privada. Pero eso ya no lo puede hacer, porque está en muy mal estado en este momento”, finaliza Gamio.

Petroperú ya no podrá contener el alza del petróleo: ¿Y ahora, qué hará el MEF?

Pero el principal motor en las alzas del precio del petróleo sigue siendo la geopolítica. Así lo señala el exviceministro de Hidrocarburos, Antar Enrique Bisetti, quien destaca que cualquier conflicto o tensión en Medio Oriente impacta de forma inmediata en los mercados globales, especialmente por la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del comercio mundial de crudo.

En el caso peruano, la exposición es total: el país importa la mayor parte de los combustibles que consume y los precios locales responden de manera automática al valor internacional del barril. Bisetti remarca que, incluso los productores nacionales, al vender su petróleo a Petroperú, lo hacen tomando como base el Brent, lo que incrementa los costos internos.

La dependencia de Perú del crudo internacional expone al país a transferencias inmediatas de aumentos de precios hacia el consumidor local.

“Hasta antes de los bombardeos ya había una situación de tensión que hizo pasar el barril de petróleo de 60 a 70 dólares. Pero ahora está llegando al límite, más o menos permisible, de 80 y podría escalar a 100, lo cual sería para la economía de países netamente importadores como nosotros, muy grave”, anticipa.

Bisetti también recuerda el rol de Petroperú en estos escenarios y señala que la empresa enfrenta graves problemas de liquidez y dificultades para honrar sus compromisos de corto plazo, lo que ha llevado a que barcos con cargamentos de crudo permanezcan a la espera de pago en la bahía.

La ausencia de Petroperú como regulador facilita que compañías privadas trasladen sin filtros el alza internacional de precios al mercado peruano. REUTERS/Mohamed Azakir

“El tema de los cargueros en la bahía sin descargar por falta de pago de Petroperú ya no es novedad. Ahora es parte del negocio”, advierte. Si la crisis financiera de la estatal se intensifica, la refinería de Talara podría verse forzada a paralizar operaciones, elevando la dependencia de combustibles importados, con precios aún más altos para los consumidores.

Bisetti advierte, además, sobre la dinámica del mercado: empresas como Repsol y Valero trasladan de forma directa cualquier incremento internacional al consumidor final. En ausencia de Petroperú como “referente de precios”, no existiría ningún actor que modere los aumentos. “Sin Petroperú no habría eso, porque ya sería un absoluto libre mercado y los conductores tendrían que pagar 30 ó 35 soles por galón de gasolina” concluye.