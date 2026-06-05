Así fue el ingreso de Milett Figueroa a ‘Valentina Valiente’: interpreta a Bárbara y sacude la historia de Alejandro

Milett Figueroa apareció en Valentina Valiente como Bárbara, una bartender que conecta con Alejandro en una noche de discoteca. La actriz contó que su personaje podría pasar de amiga a interés amoroso y cambiar el rumbo de la historia. Latina.

Milett Figueroa hizo su ingreso a la novela 'Valentina Valiente’ como Bárbara, un personaje que se presenta como el nuevo interés amoroso de Alejandro, la pareja de Valentina. Su primera aparición ocurrió en una escena ambientada en una discoteca, donde Bárbara trabaja como bartender y tiene un primer acercamiento con el arquitecto en un momento marcado por el desencanto y los problemas personales de él.

El ingreso de la actriz llega con una promesa narrativa clara: sumar un personaje que, desde el primer diálogo, se posiciona como un punto de quiebre para Alejandro. En paralelo, Figueroa visitó el set de Arriba Mi Gente para hablar de su debut, explicar el perfil de Bárbara y adelantar que su presencia “podría convertirse en algo diferente” dentro de la historia.

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La primera escena: Bárbara aparece como bartender y se acerca a Alejandro

La entrada de Milett Figueroa se construyó desde el terreno de la noche y la evasión. Alejandro llegó a la discoteca acompañado por sus amigos con la idea de distraerse, pero no parecía dispuesto a celebrar. En lugar de integrarse a la diversión, se acercó a la barra para pedir un trago, un gesto que remarcó su estado de ánimo.

Ahí apareció Bárbara. Desde su rol de bartender, inició conversación con Alejandro y le propuso un cambio de enfoque: dejar los problemas fuera de la barra y permitirse, al menos por un rato, una pausa. El intercambio funcionó como el primer “enganche” entre ambos: ella con una actitud de impulso y ligereza; él, con el peso de una frustración reciente.

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Según lo mostrado en la escena, Alejandro soltó una de sus heridas del momento: comentó que había perdido el trabajo de sus sueños. Luego brindó “por las nuevas amistades”, una frase que, en la lógica de la novela, instala la idea de una conexión naciente.

Milett Figueroa debutó en Valentina Valiente como Bárbara, una bartender que se acerca a Alejandro en una discoteca. Latina.

El perfil de Bárbara: “Una mujer bastante libre”

Tras el estreno de su personaje, Milett Figueroa explicó en Arriba Mi Gente quién es Bárbara y por qué su llegada podría complicar el arco emocional de Alejandro. La actriz adelantó que, al menos al inicio, el vínculo se mostrará como una amistad, aunque con un potencial de giro.

“Bárbara es una mujer bastante libre. Alejandro llega con temas personales y Bárbara llega a ser una gran amiga, pero de pronto podría convertirse en algo diferente en la vida de Alejandro que él no esperaba”, comentó.

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Esa definición encaja con el tono de su entrada: Bárbara aparece como una figura que no le pregunta por el pasado de inmediato, sino que le ofrece una salida emocional rápida, casi un refugio de conversación en medio del ruido. La escena no subraya un romance explícito, pero sí deja plantada la posibilidad.

Lo que Milett dice que comparte con su personaje

Figueroa también aseguró que incorporó rasgos propios en la construcción de Bárbara, una declaración habitual en actores cuando entran a una producción ya establecida, porque permite explicar de dónde nace el carisma o la energía del personaje.

“Tiene muchas cosas de Milett. Yo siempre veo la vida con ilusión y Bárbara también. Es muy motivadora y trata de ver el lado positivo de las cosas”, sostuvo.

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Esa descripción refuerza la idea de “contraste” que la novela parece buscar: Alejandro llega golpeado por una pérdida laboral; Bárbara, en cambio, se muestra como alguien que empuja a mirar hacia adelante y que no se instala en el drama. En términos narrativos, su presencia funciona como un estímulo que podría tensar la relación principal, dependiendo de cómo lo reciba Valentina.

La actriz adelantó que Bárbara inicia como amiga de Alejandro, pero podría convertirse en un vínculo inesperado.

Su regreso a la ficción en Perú: “Estoy agradecida con la producción”

En su entrevista, Milett Figueroa se mostró entusiasmada por volver a trabajar en el Perú tras su etapa en Argentina. En ese marco, destacó el horario estelar de la novela y agradeció el recibimiento del equipo.

“Emocionadísima porque después de estar tanto tiempo fuera de mi país, entro a la mejor novela en prime time. Estoy agradecida con Miguel y con la producción, que realmente me recibieron como una reina”, expresó.

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La frase instala también un dato de contexto: su ingreso no es un cameo aislado, sino una apuesta de producción para sumar un rostro con alto reconocimiento mediático y darle aire nuevo a la trama en un tramo de emisión diaria.

Así fue el ingreso de Milett Figueroa a Valentina Valiente: interpreta a Bárbara y sacude la historia de Alejandro. Latina.

Interacción con el público: hará un en vivo durante el capítulo

Como parte de la estrategia de lanzamiento, Figueroa anunció que acompañará el estreno de Bárbara con interacción en tiempo real con los seguidores. La actriz adelantó que realizará un live mientras el público ve el episodio, con la intención de leer opiniones sin filtro.

“Hoy voy a hacer un en vivo mientras ustedes estén viendo la novela porque quiero saber todo lo que piensan. Si les gusta, si no les gusta, quiero que me cuenten todo”, dijo.

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En una novela de emisión diaria, este tipo de dinámica busca amplificar el capítulo en redes y convertir el ingreso de un personaje en un evento comentable más allá de la pantalla.

Cuándo ver ‘Valentina Valiente’ y qué se espera del giro

Milett Figueroa invitó a no perderse el capítulo de su debut y a seguir el desarrollo del personaje. Valentina Valiente se emite de lunes a viernes a las 20:00 por Latina.

Por lo visto en su primera escena, Bárbara llega con una promesa directa: acercarse a Alejandro cuando está vulnerable, ofrecerle una nueva conversación y abrir la puerta a una posibilidad afectiva que, de avanzar, podría cambiar el rumbo de la historia y tensionar el vínculo con Valentina.

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