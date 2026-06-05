Más de 1.900 personeros de Fuerza Popular y Juntos por el Perú fueron capacitados por la ONPE para la segunda vuelta electoral

Observadores de partidos políticos usan smartphones para documentar el proceso de recuento de votos, mientras miembros de mesa organizan y registran los sufragios en un centro electoral peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) capacitó a personeros de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, de forma presencial y virtual, para el ejercicio de sus funciones este domingo 7 de junio, durante la segunda vuelta de las elecciones. El objetivo fue estandarizar criterios de fiscalización y reducir incidencias en mesa a lo largo de la jornada.

La preparación incluyó la explicación de las atribuciones de los personeros en la instalación de mesa, el sufragio y el escrutinio, además de los acuerdos adoptados entre la ONPE, Fuerza Popular y Juntos por el Perú sobre credenciales, acceso a actas y registro audiovisual del conteo.

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La ONPE precisó que sus acciones de capacitación alcanzaron los más 2 millones electores, 229.206 miembros de mesa y 16.284 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, con sesiones y materiales distribuidos en todo el país mediante oficinas descentralizadas. La ONPE informó que las recomendaciones se difundieron tanto por su plataforma de aprendizaje como por personal especializado asignado en las sedes operativas.

Ciudadanos ingresan a un colegio moderno en Lima, habilitado como nuevo centro de votación, con una pancarta de la ONPE visible en la reja principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personeros de ambos partidos participaron en capacitación para la segunda vuelta electoral

La capacitación para personeros de local de votación y de mesa de sufragio estuvo disponible en la plataforma ONPEduca (capacitate.onpe.gob.pe) y en las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), así como en oficinas distritales y en sedes instaladas en centros poblados.

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El organismo inició estas sesiones el 23 de mayo y las programó hasta el 6 de junio, con modalidades presencial y virtual. Según el reporte institucional, a la fecha participaron 1.926 personeros en actividades de entrenamiento vinculadas a la Segunda Elección Presidencial.

La ONPE también precisó que sus acciones de capacitación alcanzaron a otros grupos convocados por el proceso: 2.412.487 electores, 229.206 miembros de mesa y 16.284 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. La difusión de indicaciones se realizó con apoyo del personal designado en 126 ODPE.

La fiscalización del escrutinio está permitida, pero debe realizarse dentro de los límites legales y sin alterar el desarrollo del proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Capacitación refuerza reglas sobre participación de personeros en la jornada electoral

En esa línea, la ONPE buscó uniformizar prácticas de verificación y el registro de incidencias para que la fiscalización se mantenga dentro de los márgenes del procedimiento.

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La capacitación incorporó, además, los acuerdos adoptados en la reunión técnica del 22 de mayo, en la que participaron la ONPE, Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Los acuerdos fijaron criterios para el desempeño de los personeros sobre credenciales, acceso a actas y registro audiovisual del conteo con restricciones.

Entre los puntos acordados, la ONPE reforzó el derecho de los personeros a solicitar y recibir un ejemplar del acta electoral llenada por los miembros de mesa. En paralelo, se estableció que los personeros pueden registrar en video o fotografías el acto de escrutinio sin perturbar el trabajo de mesa, pero no pueden realizar transmisiones en vivo.

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ONPE detalla uso de credenciales para personeros

Elecciones: Congreso establece uso preferente de centros educativos como locales de sufragio. (Foto: Agencia Andina)

Otro componente de la capacitación abordó las características de las credenciales que identifican a los personeros y habilitan su intervención dentro de las reglas del local de votación. El énfasis estuvo en evitar confusiones operativas y asegurar que el control partidario se ejerza con trazabilidad y dentro del procedimiento.

La ONPE también puso el foco en los derechos vinculados al desempeño en mesa, como el acceso al acta cuando sea solicitada y la posibilidad de dejar constancia u observaciones conforme a las etapas del proceso. En estos casos, la instrucción se centró en la relación funcional con los miembros de mesa y el respeto de la dinámica de trabajo durante la jornada.

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En materia tecnológica, la ONPE habilitó una Sala Multipropósito para personeros técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, con el fin de presentar los sistemas informáticos que se utilizarán en la Segunda Elección Presidencial. Los invitó a participar en el simulacro y la prueba de esfuerzo del sistema de cómputo, y a seguir el procesamiento de actas en las ODPE y en la sede central mediante la Sala de Personeros y Observadores.

Los límites para personeros durante el escrutinio

El marco de la ONPE permitió el registro fotográfico y audiovisual del escrutinio como herramienta de documentación, pero fijó un límite operativo central: el registro no debe interferir con el trabajo de los miembros de mesa ni alterar el desarrollo del conteo. Bajo esa premisa, la capacitación remarcó que la fiscalización se ejerce sin obstaculizar el procedimiento.

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Los personeros pueden documentar el conteo de votos, pero no realizar transmisiones en vivo desde las mesas de sufragio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La restricción expresa fue la prohibición de transmisiones en vivo desde las mesas de sufragio. En términos prácticos, la regla busca evitar situaciones que puedan presionar a los miembros de mesa, generar aglomeraciones o convertir el conteo en un foco de conflicto operativo.

En diálogo con Infobae Perú, la abogada penalista Camila Carrillo explicó que el punto de quiebre aparece cuando la grabación deja de ser documentación y se convierte en interferencia. “El límite radica cuando la grabación se convierte en una conducta que dificulta el trabajo de los miembros de mesa, afecta la seguridad del material electoral o altera el normal desarrollo del acto electoral”, señaló.

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