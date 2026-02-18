Petroperú recorta pérdidas en 2025 y anota una caída de 468 millones de dólares antes de su privatización

Las políticas de austeridad y el control de gastos permitieron recortar gastos operativos netos en 84 millones de dólares, favoreciendo la recuperación financiera de Petroperú.

Petróleos del Perú S.A. - Petroperú cerró el año 2025 con una pérdida neta de 468,3 millones de dólares, cifra que representa una reducción sustancial frente a los 773,9 millones de dólares registrados en 2024.

Según documentos oficiales, la petrolera reportó mejoras críticas en sus márgenes operativos y una reversión en la tendencia negativa de sus resultados brutos, impulsada principalmente por el mayor volumen de ventas internas y el respaldo financiero del gobierno peruano hasta antes del anuncio de privatización.

El margen operativo de Petroperú retorna a terreno positivo en 2025

El desempeño de la petrolera estatal coincidió con una etapa de estabilización operativa tras la puesta en marcha de la Nueva Refinería Talara (NRT).

De acuerdo con el reporte de gestión, la empresa logró recuperar ventas de diésel y gasolinas en el mercado interno, situación directamente atribuida a la mayor disponibilidad de producción en la renovada planta.

La utilidad bruta de la compañía pasó de un saldo negativo en 2024 a un resultado positivo de 14,5 millones de dólares en 2025, mientras el margen EBITDA avanzó a terreno positivo (0,4%) luego de estar en valores negativos durante los dos años previos.

La deuda de corto plazo de Petroperú alcanzó los 912 millones de dólares, parte de ella respaldada por cartas de crédito estatales.

El informe diseñado por la Gerencia Corporativa de Finanzas, la mejora de los indicadores operativos ocurrió en un contexto de restricciones financieras y elevada deuda de corto plazo.

El capital de trabajo continuó en terreno negativo —con un pasivo corriente que excede al activo corriente en 1.558 millones de dólares—, aunque esta brecha disminuyó respecto a los 1.900 millones de 2024.

El reporte financiero señala que la deuda de corto plazo con el Estado ascendió a 912 millones de dólares, parte de la cual se relaciona con cartas de crédito honradas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El gasto operativo y financiero de Petroperú cae tras optimización de costos

Entre los factores internos que incidieron en la contracción de las pérdidas, el informe destaca una reducción de 84 millones de dólares en gastos operativos netos y una disminución de 45 millones de dólares en gastos financieros netos.

Las medidas de austeridad, la optimización de costos y la revisión de la vida útil de activos durante la gestión de Alejandro Narváez permitieron a la petrolera controlar la erosión patrimonial en un entorno de precios internacionales desfavorables.

La optimización de costos y la mejora en controles internos lideradas por Alejandro Narváez permitieron reducir gastos financieros netos en 45 millones de dólares.

Además, la pérdida neta registrada en 2025 constituye la reducción más pronunciada desde 2023, cuando la compañía reportó una pérdida de 1.064,4 millones de dólares.

El margen EBITDA, que en 2023 resultó de -10,9% y en 2024 de -8,4%, avanzó a 0,4% en 2025, hecho que el directorio atribuye a la combinación de mayor producción, control de gastos y renegociación de condiciones financieras con proveedores y entidades estatales.

El patrimonio de Petroperú continúa deteriorándose pese a menores pérdidas

A pesar de las mejoras operativas, el contexto sigue siendo delicado. La situación patrimonial de la petrolera siguió deteriorándose en 2025, con un activo total que se redujo en 132 millones de dólares, principalmente por disminución de inventarios.

El pasivo aumentó en 336 millones de dólares por la asunción de nuevas deudas a corto plazo. De esta manera, el patrimonio neto disminuyó en 468 millones de dólares, reflejando el impacto acumulado de los resultados negativos.

El Decreto de Urgencia N°010-2025 promovió la inversión privada y la reorganización patrimonial en Petroperú para preservar la continuidad de la empresa estatal.

Pero las tormentas también vienen de afuera. Las agencias calificadoras Moody’s y S&P rebajaron la nota crediticia de Petroperú a “Caa1” y “B-”, respectivamente, ambas con perspectiva negativa.

Esto, luego de que el pasado 31 de diciembre de 2025 el MEF publicara el Decreto de Urgencia N°010-2025, que dispuso la reorganización patrimonial y la promoción de inversión privada como estrategias para asegurar la continuidad operativa de la principal empresa estatal de hidrocarburos.