Cómo afectará el cierre del Estrecho de Ormuz en España: amenaza con disparar el precio de la energía y encarecer los combustibles

El Estrecho de Ormuz es uno de los corredores marítimos más estratégicos del planeta. (Europa Press)

Durante la madrugada del sábado, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo una ofensiva militar conjunta contra Teherán, capital de Irán. Es la segunda vez en menos de un año que Washington realiza una intervención de estas características, tras la operación de junio de 2025 que debilitó las defensas aéreas y el programa nuclear iraní. Y, en ambas ocasiones, uno de los puntos que ha generado más incertidumbre ha sido el Estrecho de Ormuz, siendo uno de los corredores marítimos más estratégicos del planeta. Aunque no se ha notificado el cierre formal del estrecho, la mera amenaza y la inseguridad en la zona podrían causar efectos graves en los mercados energéticos globales, incluyendo España.

Según la agencia Reuters, al menos 150 buques cisterna se encuentran inmovilizados cerca del estrecho debido al clima de tensión, lo que ya ha impulsado que el precio del petróleo Brent aumente en un 10% y alcance los 100 dólares por barril. Esta cifra podría elevarse aún más a partir de este lunes, cuando se reanuden las transacciones en los mercados oficiales.

El Estrecho de Ormuz: arteria crítica del comercio energético

El Estrecho de Ormuz es un canal de apenas 30 kilómetros entre Irán y Omán, y concentra buena parte del flujo energético mundial. Por este punto pasan diariamente cerca de 20 millones de barriles de petróleo, según los últimos datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA). A través de él exportan sus hidrocarburos países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Irak y Kuwait, lo que convierte a Ormuz en una vía vital para garantizar el abastecimiento global.

Pero no solo el precio del petróleo está comprometido, también el del gas natural licuado (GNL), que se transforma en líquido para poder transportarse por barco y es fundamental para países exportadores como Qatar, que aporta cerca del 20% del GNL que se consume en todo el mundo. Este suministro también necesita que el Estrecho sea seguro para poder llegar a sus compradores en Asia y Europa. Su interrupción no solo encarecería la energía, sino que también generaría un efecto dominó que afectaría a todo el comercio internacional.

El espacio aéreo sobre Irán, vacío tras los ataques de EEUU e Israel (AFP)

Consecuencias para España

Y, aunque España no importa crudo iraní directamente, no somos inmunes a esta crisis. El mercado del petróleo funciona como un sistema global interconectado, y las alteraciones en el suministro de Oriente Próximo se traducen en subidas de precios para todos los compradores.

Si el paso de Ormuz se cerrara de forma prolongada en las próximas semanas, o se paralizara la circulación marítima por no ser una vía segura, el precio de la gasolina y el diésel en España podría dispararse. Esto afectaría de manera directa al transporte por carretera y aéreo, y generaría presión inflacionaria sobre el resto de bienes y servicios. También se encarecería la factura eléctrica, dado que nuestro país depende parcialmente del gas natural y del petróleo para su producción energética. Ninguna economía europea estaría completamente protegida ante un escenario así.

Además, empresas como Repsol, que dependen de la extracción y comercialización de hidrocarburos, podrían beneficiarse de los precios al alza, mientras que firmas vinculadas al turismo y la movilidad, como IAG, Meliá o Aena, podrían enfrentar tensiones debido al encarecimiento del combustible y la incertidumbre internacional, según datos de Economía Digital.

El último día que cotizaron las acciones de las compañías del Ibex-35, el pasado viernes 27 de febrero, se pudo ver esta dinámica. Repsol cerró con un ligero repunte del 0,21%; Indra se mantuvo estable e IAG perdió un 7,83% pese a sus sólidos resultados anuales.