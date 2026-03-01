España

Cómo afectará el cierre del Estrecho de Ormuz en España: amenaza con disparar el precio de la energía y encarecer los combustibles

La incertidumbre sobre la seguridad en el estrecho, tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, paraliza decenas de buques y genera alarma sobre el suministro global de hidrocarburos y gas natural licuado

Guardar
El Estrecho de Ormuz es
El Estrecho de Ormuz es uno de los corredores marítimos más estratégicos del planeta. (Europa Press)

Durante la madrugada del sábado, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo una ofensiva militar conjunta contra Teherán, capital de Irán. Es la segunda vez en menos de un año que Washington realiza una intervención de estas características, tras la operación de junio de 2025 que debilitó las defensas aéreas y el programa nuclear iraní. Y, en ambas ocasiones, uno de los puntos que ha generado más incertidumbre ha sido el Estrecho de Ormuz, siendo uno de los corredores marítimos más estratégicos del planeta. Aunque no se ha notificado el cierre formal del estrecho, la mera amenaza y la inseguridad en la zona podrían causar efectos graves en los mercados energéticos globales, incluyendo España.

Según la agencia Reuters, al menos 150 buques cisterna se encuentran inmovilizados cerca del estrecho debido al clima de tensión, lo que ya ha impulsado que el precio del petróleo Brent aumente en un 10% y alcance los 100 dólares por barril. Esta cifra podría elevarse aún más a partir de este lunes, cuando se reanuden las transacciones en los mercados oficiales.

El Estrecho de Ormuz: arteria crítica del comercio energético

El Estrecho de Ormuz es un canal de apenas 30 kilómetros entre Irán y Omán, y concentra buena parte del flujo energético mundial. Por este punto pasan diariamente cerca de 20 millones de barriles de petróleo, según los últimos datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA). A través de él exportan sus hidrocarburos países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Irak y Kuwait, lo que convierte a Ormuz en una vía vital para garantizar el abastecimiento global.

Pero no solo el precio del petróleo está comprometido, también el del gas natural licuado (GNL), que se transforma en líquido para poder transportarse por barco y es fundamental para países exportadores como Qatar, que aporta cerca del 20% del GNL que se consume en todo el mundo. Este suministro también necesita que el Estrecho sea seguro para poder llegar a sus compradores en Asia y Europa. Su interrupción no solo encarecería la energía, sino que también generaría un efecto dominó que afectaría a todo el comercio internacional.

El espacio aéreo sobre Irán, vacío tras los ataques de EEUU e Israel (AFP)

Consecuencias para España

Y, aunque España no importa crudo iraní directamente, no somos inmunes a esta crisis. El mercado del petróleo funciona como un sistema global interconectado, y las alteraciones en el suministro de Oriente Próximo se traducen en subidas de precios para todos los compradores.

Si el paso de Ormuz se cerrara de forma prolongada en las próximas semanas, o se paralizara la circulación marítima por no ser una vía segura, el precio de la gasolina y el diésel en España podría dispararse. Esto afectaría de manera directa al transporte por carretera y aéreo, y generaría presión inflacionaria sobre el resto de bienes y servicios. También se encarecería la factura eléctrica, dado que nuestro país depende parcialmente del gas natural y del petróleo para su producción energética. Ninguna economía europea estaría completamente protegida ante un escenario así.

Además, empresas como Repsol, que dependen de la extracción y comercialización de hidrocarburos, podrían beneficiarse de los precios al alza, mientras que firmas vinculadas al turismo y la movilidad, como IAG, Meliá o Aena, podrían enfrentar tensiones debido al encarecimiento del combustible y la incertidumbre internacional, según datos de Economía Digital.

El último día que cotizaron las acciones de las compañías del Ibex-35, el pasado viernes 27 de febrero, se pudo ver esta dinámica. Repsol cerró con un ligero repunte del 0,21%; Indra se mantuvo estable e IAG perdió un 7,83% pese a sus sólidos resultados anuales.

Temas Relacionados

PetróleoIránEspañaPrecios EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo

Un estudio demuestra el don de los caballos: su desconocida capacidad de comunicación que es propia de las aves

Aunque algunos teóricos han cuestionado su inteligencia, lo cierto es que investigaciones recientes revelan que poseen una memoria a largo plazo y una sensibilidad emocional comparable a la de otros animales domésticos

Un estudio demuestra el don

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Así nos cuidamos los psicólogos cuando tenemos días malos”

Así se gestionan emocionalmente los profesionales de la salud mental para no quedarse anclados en los pensamientos negativos

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Así nos

El vapeo y las bebidas energéticas: un reto creciente para la salud pediátrica

Las sociedades científicas alertan sobre el acceso creciente a estimulantes entre menores y piden restricciones más estrictas

El vapeo y las bebidas

La maldición del Hombre de Hielo: la historia de la momia humana más antigua de Europa que ‘persiguió’ a sus rescatistas

En 1991, dos montañistas alemanes descubrieron el cuerpo de Ötzi en un glaciar de los Alpes de Ötztal, pero en un primer momento pensaron que se trataba de un alpinista desaparecido el año anterior

La maldición del Hombre de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Carlos Martínez, el alcalde socialista

Carlos Martínez, el alcalde socialista que se subió a un falso papamóvil y que ahora busca bajarse del municipalismo para conquistar Castilla y León

Una mujer de 80 años vende su coche histórico después de decidir que no quería conducir más: recibe miles de ofertas a través de la redes sociales

La embajadora de Israel en funciones defiende la ofensiva contra Irán y critica que España condenase la operación: “Es el momento de actuar”

La Guardia Civil rescata a dos senderistas, una mujer de 19 años y un hombre de 20, en el pico de Dos Hermanas tras quedar atrapados por hielo y nieve

Decenas de españoles se quedan atrapados en Dubái tras el cierre del espacio aéreo: “No tenemos ni idea de cuándo vamos a salir de aquí”

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si un día festivo coincide con uno de tus días de descanso, la empresa podría tener que compensarlo”

Un padre pide una pensión de 3.000 € al mes a su hijo, un futbolista profesional, y el tribunal se la niega por abandonarlo cuando era niño

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si trabajas sin papeles y te despiden, tienes estos derechos”

El ambiente se sentó en la mesa del poder económico

El país europeo que ofrece 377 empleos sin necesidad de titulación: salarios de hasta 5.600 euros al mes (pero hay trampa)

DEPORTES

Cómo ha sido la salida

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión