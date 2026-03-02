EN VIVO: Las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron el lanzamiento de una nueva ola de misiles desde Irán

El régimen de Irán lanzó una nueva ola de misiles contra el territorio de Israel REUTERS/Ammar Awad

La confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán entró en una fase de expansión que combina bombardeos sobre Teherán, movimientos navales en el Golfo de Omán y señales desde Washington sobre el futuro para el país persa, en un escenario regional marcado por la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei.

Durante la jornada previa, Israel llevó a cabo ataques aéreos masivos en Teherán y, en paralelo, Washington informó el hundimiento de una corbeta iraní en el Golfo de Omán. En medio de la escalada, el presidente Donald Trump declaró que está dispuesto a dialogar con los nuevos dirigentes iraníes, aunque reconoció que varios de sus interlocutores anteriores murieron en los bombardeos recientes.

Irán respondió con misiles y drones contra Israel, con al menos diez muertos, incluido el impacto directo sobre un edificio residencial en Beit Shemesh. La Guardia Revolucionaria iraní sostuvo que atacó al portaaviones USS Abraham Lincoln, una versión que el Pentágono rechazó.