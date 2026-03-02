Mundo

EN VIVO: Las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron el lanzamiento de una nueva ola de misiles desde Irán

También se reportaron fuertes explosiones en las ciudades de Dubái, Doha y Manama, en el tercer día de ataques de Irán contra sus vecinos del Golfo Pérsico en respuesta a los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel

El régimen de Irán lanzó
El régimen de Irán lanzó una nueva ola de misiles contra el territorio de Israel REUTERS/Ammar Awad

La confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán entró en una fase de expansión que combina bombardeos sobre Teherán, movimientos navales en el Golfo de Omán y señales desde Washington sobre el futuro para el país persa, en un escenario regional marcado por la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei.

Durante la jornada previa, Israel llevó a cabo ataques aéreos masivos en Teherán y, en paralelo, Washington informó el hundimiento de una corbeta iraní en el Golfo de Omán. En medio de la escalada, el presidente Donald Trump declaró que está dispuesto a dialogar con los nuevos dirigentes iraníes, aunque reconoció que varios de sus interlocutores anteriores murieron en los bombardeos recientes.

Irán respondió con misiles y drones contra Israel, con al menos diez muertos, incluido el impacto directo sobre un edificio residencial en Beit Shemesh. La Guardia Revolucionaria iraní sostuvo que atacó al portaaviones USS Abraham Lincoln, una versión que el Pentágono rechazó.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

05:31 hsHoy

Las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron el lanzamiento de una nueva ola de misiles desde Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron sobre el lanzamiento de misiles desde Irán hacia el territorio israelí. De acuerdo con el comunicado, los sistemas de defensa ya se encuentran activos para interceptar la amenaza identificada en las últimas horas.

El Comando del Frente Interno emitió una instrucción preliminar directamente a los teléfonos móviles de los residentes en las zonas consideradas pertinentes. Se indicó a la población la necesidad de ingresar de inmediato a los espacios protegidos una vez recibida la alerta.

La directiva oficial subraya que solo será posible abandonar los espacios protegidos tras recibir una instrucción explícita. Las autoridades insisten en la importancia de seguir todas las indicaciones del Comando del Frente Interno, señalando que estas medidas tienen como objetivo principal la protección de vidas.

05:20 hsHoy

Israel lanzó una ofensiva hacia el Líbano en respuesta a los ataques del grupo terrorista Hezbollah

Las incursiones aéreas se intensificaron tras el disparo de misiles y drones que impactaron el norte del Estado judío, generando evacuaciones masivas y desplazamientos de miles de habitantes de localidades fronterizas y suburbios capitalinos

Israel lanzó una ofensiva hacia
Israel lanzó una ofensiva hacia el Líbano en respuesta a los ataques del grupo terrorista Hezbollah (REUTERS/Mohamed Azakir)

Israel intensificó el lunes su ofensiva militar sobre territorio libanés, concentrando bombardeos en los suburbios del sur de Beirut y en localidades del sur del país. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron la realización de “ataques a gran escala” contra posiciones de Hezbollah, tras el lanzamiento de cohetes y drones desde el Líbano que impactaron el norte del Estado judío.

05:15 hsHoy

Marco Rubio defenderá el martes ante el Congreso de Estados Unidos el ataque contra Irán

Altos funcionarios del gobierno de Donald Trump, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, defenderán el martes ante el Congreso de Estados Unidos el ataque contra Irán, según informó la Casa Blanca.

Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el director de la CIA, John Ratcliffe, y el jefe militar general, Dan Caine, “informarán el martes a todos los miembros de ambas cámaras del Congreso”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Dylan Johnson.

04:19 hsHoy

El Líbano rechazó los ataques del grupo terrorista Hezbollah contra Israel

El presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó que los ataques con cohetes de parte del grupo terrorista Hezbollah contra Israel del lunes perjudican los esfuerzos de su Gobierno por evitar que el Líbano se vea envuelto en una guerra regional.

“El lanzamiento de misiles desde territorio libanés esta mañana va en contra de todos los esfuerzos y gestiones realizados por el Estado libanés para mantener al Líbano al margen de los peligrosos enfrentamientos militares que tienen lugar en la región”, declaró Aoun en un comunicado.

Hezbollah, respaldado por Irán, había reivindicado anteriormente los ataques con cohetes y drones contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo iraní, Alí Khamenei.

04:16 hsHoy

Países del Golfo Pérsico afirmaron que responderán a cualquier nueva agresión iraní contra su territorio

Seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo analizaron en una reunión el impacto de recientes lanzamientos de misiles y drones, así como posibles acciones para garantizar la protección de la región árabe

El príncipe heredero Mohammed bin
El príncipe heredero Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, primer ministro de Arabia Saudita (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Los seis estados del Golfo Pérsico anunciaron que adoptarán todas las medidas necesarias para defenderse frente a los ataques atribuidos a Irán, según un comunicado emitido tras la reunión del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) celebrada el domingo. Los ministros de Exteriores de Emiratos árabes Unidos, Baréin, Arabia Saudita, Omán, Qatar y Kuwait analizaron los “cuantiosos daños resultantes de los traicioneros ataques iraníes” y debatieron medidas para restablecer la estabilidad en la región.

03:46 hsHoy

Trump evalúa replicar el modelo venezolano para la transición en Irán y cuenta con tres opciones para liderar el país

La estrategia de Washington contempla distintos escenarios, desde la entrega de fuerzas armadas hasta la posibilidad de un levantamiento social, en un contexto marcado por las capacidades militares y divisiones internas del país persa

Trump evalúa replicar el modelo
Trump evalúa replicar el modelo venezolano para la transición en Irán y cuenta con tres opciones para liderar el país (REUTERS/Nathan Howard)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que el modelo aplicado en Venezuela, tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro, podría servir de referencia para la transición política en Irán tras la muerte del ayatolá Ali Khamenei. Según explicó en una entrevista con The New York Times, el mandatario afirmó contar con “tres buenas opciones” para liderar el país persa, aunque evitó revelar identidades y subrayó que la estrategia dependerá de la evolución del conflicto militar.

03:00 hsHoy

Tras el aval del Reino Unido a EEUU para usar sus bases militares, un drone atacó una instalación británica en Chipre

Las instalaciones fueron declaradas en estado de amenaza de seguridad con la orden de refugio para el personal militar inmediato

Tras el aval del Reino
Tras el aval del Reino Unido a EEUU para usar sus bases militares, un dron atacó una instalación británica en Chipre (REUTERS/ARCHIVO)

Varias explosiones se registraron durante la noche del domingo en la base de Akrotiri, gestionada por el ejército británico en Limassol, Chipre, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas. El episodio, recogido por distintos medios británicos, coincidió con el reciente anuncio del primer ministro Keir Starmer sobre una mayor participación del Reino Unido en los ataques contra Irán y la autorización para que la aviación estadounidense utilice algunas instalaciones militares británicas.

