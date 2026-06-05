Qué se celebra el 5 de junio en el Perú: memoria, identidad y fracturas de una nación en transformación

La fecha reúne acontecimientos de relevancia nacional, desde nacimientos de personalidades destacadas hasta episodios que han influido en la política, la cultura y el devenir social del país (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 5 de junio reúne acontecimientos que dejaron huella en la historia política, social, cultural y deportiva del Perú.

La fecha recuerda el nacimiento de María Trinidad Enríquez, pionera de la educación universitaria femenina; el histórico encuentro entre Juan de la Cruz Salvo y Francisco Bolognesi en Arica; y los nacimientos de Hernán Romero, Rodulfo Manzo, Fernando Iwasaki y Percy Olivares.

También evoca episodios trascendentales como el atentado terrorista contra Canal 2, el Baguazo de 2009 y la elección presidencial de Ollanta Humala en 2011. Cada uno de estos hechos forma parte de la memoria colectiva y del desarrollo del país.

PUBLICIDAD

5 de junio de 1846 - Nace María Trinidad Enríquez, pionera de la educación universitaria femenina en Perú

El nacimiento de María Trinidad Enríquez recuerda la lucha por el acceso femenino a las aulas universitarias en una época marcada por profundas restricciones sociales y académicas. (Lozano)

El 5 de junio de 1846 nació en Cusco María Trinidad Enríquez, considerada la primera mujer universitaria del Perú y de Sudamérica, además de una de las principales impulsoras de la educación femenina en el siglo XIX.

Destacó por su lucha para acceder a estudios superiores en una época en la que las mujeres enfrentaban fuertes restricciones académicas y profesionales.

Ingresó a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y cursó Derecho, convirtiéndose en una figura clave en la defensa de la igualdad educativa. Su trayectoria abrió camino para futuras generaciones de mujeres en el ámbito universitario y jurídico.

PUBLICIDAD

5 de junio de 1880 - Juan de la Cruz Salvo exige la rendición de Arica y recibe la histórica respuesta de Bolognesi

Foto 3: La visita de Juan de la Cruz Salvo a Arica dio paso a uno de los episodios más recordados del patriotismo peruano, inmortalizado por la respuesta de Francisco Bolognesi. (Juan Lepiani)

El 5 de junio de 1880, en plena Guerra del Pacífico, el militar chileno Juan de la Cruz Salvo llegó a la plaza de Arica como parlamentario para solicitar la rendición de las fuerzas peruanas encabezadas por el coronel Francisco Bolognesi.

Durante el encuentro, realizado en la conocida Casa de la Respuesta, Salvo transmitió la propuesta chilena para evitar más enfrentamientos.

Bolognesi reunió a sus principales jefes militares y ratificó la decisión de resistir hasta el final, pronunciando la célebre frase: “Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho”, símbolo del heroísmo peruano.

PUBLICIDAD

5 de junio de 1942 - Nace Hernán Romero, destacado actor peruano de teatro, cine y televisión

La escena artística nacional recuerda el nacimiento de Hernán Romero, actor que dejó huella en el teatro, la televisión y el cine a lo largo de más de seis décadas. (GEC)

El 5 de junio de 1942 nació en el Callao Hernán Romero Berrio, uno de los actores más reconocidos de la escena artística peruana. Desarrolló una trayectoria de más de seis décadas en teatro, cine y televisión, convirtiéndose en una figura habitual de producciones nacionales e internacionales.

Fue cofundador del Teatro de la Universidad Católica y participó en numerosas obras, telenovelas, radionovelas y películas que marcaron distintas generaciones.

Su versatilidad lo llevó también a dirigir proyectos teatrales y audiovisuales. Con una carrera extensa y constante, se consolidó como uno de los referentes históricos de la actuación peruana.

5 de junio de 1949 - nace Rodulfo Manzo, defensor peruano que integró la selección en el Mundial Argentina 1978

Desde Cañete surgió Rodulfo Manzo, futbolista que desarrolló una carrera internacional y formó parte del plantel peruano que llegó a los cuartos de final en Argentina. (Retrobolas)

El 5 de junio de 1949 nació en San Luis de Cañete Rodulfo Manzo Audante, exfutbolista peruano que destacó como defensa central y desarrolló una extensa carrera en clubes nacionales e internacionales.

PUBLICIDAD

Debutó profesionalmente con Defensor Lima, equipo con el que conquistó el campeonato peruano de 1973. También defendió las camisetas de Deportivo Municipal, Vélez Sarsfield de Argentina, Emelec de Ecuador y Deportivo Táchira de Venezuela.

Con la selección peruana disputó 13 encuentros entre 1972 y 1978 y formó parte del plantel que alcanzó los cuartos de final del Mundial de Argentina 1978.

5 de junio de 1961 - nace Fernando Iwasaki, escritor e historiador peruano de proyección internacional

Narrador, ensayista e historiador, Fernando Iwasaki se convirtió en una de las voces intelectuales más reconocidas del Perú contemporáneo en el ámbito internacional. (Aitor de Kintana)

El 5 de junio de 1961 nació en Lima Fernando Iwasaki Cauti, escritor, historiador, ensayista y periodista peruano reconocido por una obra que combina literatura, investigación histórica y reflexión cultural.

Formado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, desarrolló una destacada trayectoria académica antes de radicarse en Sevilla, España, donde continuó su labor intelectual.

PUBLICIDAD

Autor de novelas, cuentos, ensayos y crónicas, publicó títulos como Neguijón, Ajuar funerario y Republicanos. Su trabajo ha sido traducido a varios idiomas y recibió importantes reconocimientos literarios y periodísticos en España y América Latina.

5 de junio de 1968 - Nace Percy Olivares, destacado lateral peruano con amplia trayectoria internacional

Recordado por su velocidad y despliegue, Percy Olivares defendió la selección peruana durante más de una década y dejó huella en diversos campeonatos del mundo. (FPF)

El 5 de junio de 1968 nació en Lima Percy Olivares, exfutbolista peruano recordado por su velocidad, despliegue y recorrido como lateral izquierdo.

Formado en Sporting Cristal, ganó títulos nacionales y desarrolló una extensa carrera en clubes de Colombia, Alemania, España, Argentina, Brasil, México, Grecia, Estados Unidos y Suiza.

Con la selección peruana disputó 83 partidos entre 1987 y 2001, participó en varias ediciones de la Copa América y fue uno de los futbolistas peruanos con mayor presencia internacional de su generación. Tras retirarse, incursionó en medios de comunicación y análisis deportivo.

PUBLICIDAD

5 de junio de 1992 - Atentado contra Canal 2 deja muertos y revive el terror de Sendero Luminoso en Lima

Una explosión frente a las instalaciones de Canal 2 convirtió aquella jornada en uno de los ataques más impactantes contra un medio de comunicación en el Perú. (El Peruano)

El 5 de junio de 1992, la organización terrorista Sendero Luminoso perpetró un atentado con coche bomba contra la sede de Canal 2, entonces Frecuencia Latina, ubicada en el distrito limeño de Jesús María.

Un camión cargado con explosivos impactó frente a las instalaciones y provocó una devastadora explosión que destruyó gran parte del edificio y causó la muerte de tres trabajadores, además de dejar más de veinte heridos.

El ataque se produjo durante uno de los periodos más violentos del conflicto interno peruano y generó una profunda conmoción nacional por su impacto contra un medio de comunicación.

PUBLICIDAD

5 de junio de 2009 - El Baguazo deja una de las crisis sociales más graves del Perú y marca un quiebre nacional

El enfrentamiento ocurrido en Bagua dejó un saldo trágico y provocó una de las discusiones más intensas sobre inclusión, representación y consulta previa en el país. (PUCP)

El 5 de junio de 2009 ocurrió el denominado Baguazo, uno de los episodios más impactantes de la historia reciente del Perú.

El enfrentamiento entre comunidades indígenas amazónicas y fuerzas policiales en Bagua, Amazonas, dejó decenas de fallecidos y cientos de heridos tras un operativo para desbloquear la carretera Fernando Belaúnde Terry.

Las protestas surgieron por el rechazo a decretos vinculados a la explotación de recursos naturales en territorios amazónicos. La crisis generó una fuerte conmoción nacional, cuestionamientos al gobierno de Alan García y un amplio debate sobre los derechos indígenas, la consulta previa y la relación entre el Estado y los pueblos originarios.

PUBLICIDAD

5 de junio de 2011 - Ollanta Humala gana la segunda vuelta y es elegido presidente del Perú

La victoria de Ollanta Humala en la segunda vuelta presidencial abrió una nueva etapa política marcada por expectativas de cambio y una sociedad profundamente polarizada. (Andina)

El 5 de junio de 2011 se realizó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el Perú, en la que Ollanta Humala obtuvo la victoria frente a Keiko Fujimori y fue elegido presidente para el periodo 2011-2016.

La jornada electoral movilizó a millones de ciudadanos en un contexto de intensa polarización política y amplio debate sobre el rumbo económico y social del país.

Humala, candidato de Gana Perú, logró imponerse con una ventaja ajustada tras captar respaldo en diversas regiones. El resultado marcó una nueva etapa política y abrió expectativas sobre las reformas y políticas de su gobierno.