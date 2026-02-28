Perú

Precio del petróleo en Perú podría aumentar frente al conflicto entre Irán, EE.UU. e Israel

Un nuevo hito en el conflicto de la Guerra de los doce días pone los focos de vuelta en el Medio Oriente. Así podría afectar sus repercusiones en Perú

El precio del petrólero en Perú (y en el mundo) estaría a punto de subir.

El ataque de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán ha prendido las alarmas en Perú frente a las consecuencias. En un mundo globalizado, cada acción internacional puede tener repercusiones que afecten las economías mundiales.

En el caso del Perú, según declaró el internacionalista Francisco Belaúnde en RPP, tales acciones podrían ocasionar, “tal vez, una baja en el crecimiento mundial”, lo que indirectamente puede afectar a la región y al Perú, en particular.

Sin embargo, el efecto más directo que podría tener es impactar en el precio del ‘oro negro’. “El Perú podría verse afectado por el alza del petróleo, eventualmente”, apuntó el experto. Como se recuerda, ya el año pasado se había reaviviado el conflicto, y tras esto hasta el mismo Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú opinó sobre esta consecuencia.

Un nuevo ataque de Israel y Estados Unidos a Irán

¿Por qué el precio del petróleo podría afectarse?

Ya este apunte lo había hecho el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde. A mediados del 2025, ya Estados Unidos afianzaba su participación en el conflicto entre Irán e Israel, con lo que aumentaba la preocupación por una escalada que desemboque en una tercera guerra mundial. Ahora con un nuevo hito y el ataque coordinado de los dos aliados contra el país del Medio Oriente, se reactivan las alertas.

En su momento, en junio de 2025, en conferencia de prensa del BCRP luego de la presentación del reporte de inflación del país, Julio Velarde se refirió al impacto de la guerra entre Irán e Israel justamente en el crecimiento económico del segundo semestre del 2025 en Perú.

Sobre los posibles riesgos señaló la posibilidad de que el estrecho de Ormuz sea interrumpido, una temor que se repite luego de este último ataque. ¿Cuál es la importancia de este lugar? Justamente por ahí pasa entre el 20% y el 30% del petróleo que se transporta marítimamente en todo el mundo.

El petróleo subiría de precio pronto.

“El riesgo es que el precio del petróleo subiera mucho, si comienza a [ser atacado] el Ormuz, porque por el Ormuz pasa la mayor parte de petróleo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Dubai. Casi el 28% del comercio mundial del petróleo pasa por ahí. Con cualquier interrupción, sí podría afectarse el precio del petróleo”, señaló en su momento el presidente del BCR.

El ataque a Irán

¿Qué ha pasado con el conflicto entre Israel e Irán? Recientemente se reavivaron las alarmas con un nuevo ataque. Israel mismo reveló lo sucedido: “El Estado de Israel lanzó un ataque preventivo contra Irán. El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró el estado de emergencia especial e inmediato en todo el país”.

Asimismo, en un mensaje en video, luego de que Estados Unidos e Israel comenzaran a bombardear Irán, el presidente del primero, Donald Trump, dejó claro que el objetivo era derrocar al régimen instaurado desde la revolución de 1979.

Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles por completo. Será totalmente—de nuevo—aniquilada. Vamos a destruir su armada”, comunicó Trump en el mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

