UNALM presenta nuevo algodón “molinero extralargo” tras más de 15 años de investigación científica

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) presentó una nueva variedad de algodón denominada “molinero extralargo”, resultado de un proceso de investigación científica que se extendió por más de 15 años. El desarrollo del cultivo representa un avance para la ciencia agrícola y la industria textil peruana, al incorporar mejoras significativas en la calidad de la fibra y su adaptación a condiciones ambientales adversas.
De acuerdo con información difundida por Agencia Andina, el nuevo cultivar fue desarrollado a través de procesos de mejoramiento genético convencional y selección de líneas élite. Estas derivan del germoplasma Tangüis y Pima, variedades históricas del algodón peruano que han sido base fundamental para el desarrollo de nuevas investigaciones en el país.
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El proyecto fue presentado oficialmente durante la ceremonia de cierre del programa “Validación, registro y protección de la nueva variedad de algodón de la UNALM con alto valor agronómico e industrial”, donde participaron autoridades académicas y representantes del sector productivo, según detalló la institución universitaria.
Investigación genética y trabajo científico
El desarrollo del algodón “molinero extralargo” fue el resultado de un trabajo sostenido en campos experimentales y laboratorios de la UNALM. Los investigadores aplicaron técnicas de mejoramiento genético convencional, con el objetivo de obtener una fibra más larga, resistente y de mayor calidad industrial.
Según lo informado por Agencia Andina, el proceso permitió seleccionar líneas con características superiores en rendimiento y calidad, lo que hizo posible consolidar una variedad orientada tanto a la producción agrícola como a la industria textil de alto valor agregado.
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El proyecto contó además con financiamiento del programa Prociencia, lo que permitió fortalecer la articulación entre el Estado y la universidad pública, en un esfuerzo conjunto por impulsar la innovación científica aplicada al sector agrario.
Presentación oficial y respaldo institucional
La presentación del nuevo algodón contó con la participación del rector de la UNALM, Alberto Barrón López, quien destacó la importancia del proyecto para el desarrollo del país. En el evento también estuvo presente el ministro de la Producción, César Quispe Luján, a quien se le expusieron los resultados de la investigación.
Durante la ceremonia, las autoridades resaltaron que este tipo de innovaciones refuerzan el rol de la universidad pública como generadora de conocimiento aplicado. Según la información difundida por Agencia Andina, el proyecto representa un ejemplo de cómo la investigación científica puede traducirse en beneficios concretos para la economía nacional.
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El rector de la UNALM subrayó que los avances logrados reflejan el compromiso de la institución con la solución de problemas reales del país, especialmente en sectores estratégicos como la agricultura y la industria textil.
Impacto en la industria textil
El algodón “molinero extralargo” posee características que lo hacen altamente competitivo para la industria textil. Entre sus principales atributos destacan su mayor longitud de fibra, resistencia y finura, lo que permite la producción de hilos más delgados y prendas de mayor calidad.
De acuerdo con Agencia Andina, esta nueva variedad permitirá abastecer al mercado nacional con una fibra de alto valor agregado, reduciendo la dependencia de importaciones y fortaleciendo la competitividad de las micro y pequeñas empresas del sector confecciones.
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Asimismo, el cultivo presenta ventajas en términos de productividad y sostenibilidad, ya que muestra resistencia al estrés hídrico y adaptación a condiciones de cambio climático, lo que lo convierte en una alternativa viable para zonas agrícolas de la costa peruana.
Beneficios económicos y proyección nacional
Los ensayos realizados demostraron que el algodón “molinero extralargo” puede alcanzar rendimientos superiores a los 90 quintales por hectárea, además de una alta uniformidad y calidad de fibra, lo que lo posiciona como una opción competitiva frente a otras variedades internacionales.
Según lo señalado por la UNALM, la mejora en la disponibilidad de semillas certificadas permitirá fortalecer el sistema nacional de producción algodonera, beneficiando directamente a los agricultores y a la cadena productiva textil.
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Con este desarrollo, la universidad reafirma su papel como centro de investigación científica aplicada, contribuyendo a la innovación agrícola, la sostenibilidad y el fortalecimiento de la economía nacional a través de la ciencia y la tecnología.
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