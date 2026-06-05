Keiko Fujimori agradece a Rafael López Aliaga por llamar a votar por ella y “sanar heridas” para “trabajar juntos” si resulta electa

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, agradeció este miércoles el respaldo público del excandidato de Renovación Popular y uno de sus principales críticos, Rafael López Aliaga, quien pidió a sus simpatizantes votar por ella en el balotaje del 7 de junio frente a Roberto Sánchez, aspirante de Juntos por el Perú.
“Ese pronunciamiento tan importante resalta que, más allá de las discrepancias, tenemos que estar unidos. Pero además de ir sanando nuestras heridas e ir caminando hacia un mejor futuro, tenemos que entender también que los cimientos de una nación no se pueden construir en base al odio, no se puede construir en base al insulto”, expresó durante su mitin de cierre de campaña.
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“Esto se tiene que hacer tendiendo una mano, no un puño cerrado, sino una mano abierta donde podamos trabajar juntos y en equipo”, añadió ante sus seguidores, en un acto que inició con la participación de sus hijas, Kiara y Kaori, y se desarrolló en los exteriores del Estadio Monumental, del Club Universitario de Deportes, en el distrito limeño de Ate.
La candidata también agradeció el apoyo de Álvaro Vargas Llosa, hijo del fallecido Nobel Mario Vargas Llosa y quien, como en 2021, volvió a respaldarla, y acto seguido apuntó contra Sánchez por mostrar “nerviosismo y falta de argumentos” ante los cambios en su discurso y plan de gobierno.
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“Como no tienen más que decir, me insultan, me atacan. ¿Voy a pisar el palito? Exactamente. No vamos a caer en ese juego”, afirmó.
Más temprano, durante una rueda de prensa junto a legisladores y la fórmula con la que se presentó a los comicios, el exalcalde de Lima anunció su endose a la lideresa de Fuerza Popular y la cesión de los personeros de Renovación Popular al partido de Fujimori.
“La patria está en peligro. Hay una agresión extranjera al Perú. Esto no se ha cocinado en un día o una tarde. Son varios años de un Foro de São Paulo y aliados peruanos tratando de tomar el control de todo Perú, que si lamentablemente cae bajo su garra tiene como futuro ser el desastre”, afirmó.
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“¿A dónde nos quiere llevar, señor Sánchez? ¿A Bolivia? ¿Venezuela? ¿A Cuba? ¿Nicaragua? Basta ya. Los jóvenes del Perú, los pobres del Perú (...) han sido secuestrados por esa izquierda del mal, mentirosa, asesina y ladrona. Nunca vamos a pactar con eso y sabiendo que está en riesgo la democracia en nuestro país, levantamos la voz”, agregó.
Reconoció diferencias con Fuerza Popular, aunque señaló queotorga este respaldo público, el primero de forma explícita y oficial, en defensa de la democracia: “Aunque tenemos grandes diferencias con su forma de trabajo, hay que poner en la balanza, la balanza de defensa de la democracia o la balanza puede entrar una dictadura de izquierda radical con aliados de la peor estirpe”, sostuvo.
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Fujimori llega a esta cita electoral sin su padre, fallecido en septiembre de 2024;sin su esposo y padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito Vilanella, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un juicio donde estaba acusada por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.
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