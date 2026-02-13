Petroperú: el plan de recortes masivos del MEF no va más

El plan alternativo de Petroperú contempla la salida progresiva de 954 empleados, enfocándose en contratos modales y jubilados.

El Decreto de Urgencia 010-2025 de la privatización de Petroperú, en su Cuarta Disposición Complementaria Transitoria, establecía una “nueva estructura orgánica y las medidas para implementar acciones de reconversión y reducción de personal” en la petrolera.

Tras el pedido de la ministra de Economía, Denisse Miralles, de ejecutar un masivo recorte, el directorio de Petroperú contrató a la consultora Vinatea & Toyama, que concluyó en un informe legal que las disposiciones del DU eran inconstitucionales, inaplicables y representaban riesgos legales.

En la sesión del directorio del jueves 12 de febrero, la gerente general Rita López expuso la opinión de Vinatea & Toyama y explicó que aplicar despidos pondría en riesgo penal y procesal a la empresa y sus directivos.

La presidenta del directorio, Elba Rojas Álvarez, junto con los demás directores, expresó preocupación por los efectos legales y operativos del DU y respaldó la propuesta alternativa de la gerencia general.

Elba Rojas. La gerente general Rita López expuso que ejecutar despidos podría acarrear responsabilidades penales y procesales para la empresa.

Petroperú: el plan B para el recorte de trabajadores

Se descartó, entonces, la ejecución de despidos masivos y se aprobó un plan B: salida escalonada de unos 954 trabajadores bajo contratos modales, suplencias, servicios específicos y jubilados previstos para este año.

Se pondrá en marcha un programa de desvinculación voluntaria para personas mayores de 65 años. Además, las vacantes generadas por retiros previos no serán cubiertas.

La estructura organizacional también fue modificada con la fusión y eliminación de varias gerencias, como Seguridad, Tecnología de la Información y Comunicaciones, que pasan a ser jefaturas.

El área de Oleoducto ahora depende de la Gerencia Comercial y Cadena de Suministro y deja de operar desde Piura para hacerlo desde Lima. La dotación se reduce a aproximadamente 1.700 trabajadores.

Se prevé el ingreso, la próxima semana, de personal de confianza propuesto por Rita López y la salida de funcionarios de la gestión anterior, incluyendo a quienes estuvieron vinculados con Óscar Vera.

Así queda el nuevo organigrama de Petroperú. La Defensoría del Pueblo ya había llevado el DU 010-2025 al Tribunal Constitucional, donde reside la última oportunidad del MEF.

Problemas para ProInversión

La división de Petroperú en bloques patrimoniales también está en problemas. ProInversión solo consideraría activos no estratégicos, y los asesores legales y consultores estudian descartar la viabilidad de dividir la empresa debido a las deudas con bonistas internacionales, quienes tienen preferencia en caso de venta.

Más temprano, en una conferencia del Instituto Peruano de Economía (IPE), ProInversión reconoció al fin que Petroperú no está en quiebra, y que más bien enfrenta una grave crisis de capital de trabajo.

El plan anunciado por la agencia horas después prioriza iniciar la promoción con los activos de upstream, principalmente los lotes petroleros, mientras que la refinería de Talara no necesariamente se gestionará sola ni en primer lugar, ya que su agrupación dependerá de “análisis posteriores”.

Pero lotes como Z-69 ya se van, de cualquier manera. Leyes como la 30130 (modernización de la Refinería Talara) y la 28244 (exclusión de Petroperú de privatizaciones bajo ciertas modalidades) representaron un escollo para el MEF -más que para el MINEM- en su plan de recorte y privatización.

ProInversión solo evaluará la transferencia de activos no estratégicos ante restricciones legales que limitan la privatización de Petroperú. La propia Deloitte puso sus reparos a la segmentación.

MEF pediría la cabeza del directorio

La gerencia general y el directorio de Petroperú resolvieron cumplir parcialmente el DU, priorizando reducción de gastos y reorganización interna, evitando acciones que pudieran generar denuncias penales.

El acuerdo alcanzado fue reportado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y se espera su puesta en ejecución a partir de este viernes 13 de febrero, aunque los nuevos gerentes arribarían desde este lunes.

En Petroperú se esperan presiones para cambios en la presidencia del directorio debido a la expectativa de un recorte mayor por parte del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, la posible censura del presidente José Jerí es prioridad en la agenda.

La crisis también involucra a los dirigentes sindicales con más de 10 o 20 años en sus cargos, quienes serán los primeros en expresar su rechazo y protagonizar protestas tras el acuerdo que les quita plazas históricas en la organización.