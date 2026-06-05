Doctor que operó a Cachay aclara financiamiento de la cirugía de comediante: “No existió un pago”

Doctor que operó a Cachay aclara financiamiento de la cirugía de comediante.

El equipo de Sport Medical, encabezado por el Dr. Luis Cotillo, aclaró que la operación que se le realizó al comediante José Luis Cachay en la muñeca fue totalmente gratuito.

Si bien Cachay declaró públicamente que vendió su carpa, “en ningún momento se indicó que dicho dinero haya sido destinado al pago de la intervención quirúrgica”.

Y precisaron que la cirugía fue realizada como parte de una ayuda brindada por el Dr. Cotillo y que no existió un pago económico por el procedimiento.

La precisión enviada por Sport Medical

El mensaje de Sport Medical a los medios de comunicación fue explícito al marcar ese límite: “Esta comunicación no busca desmentir las declaraciones del señor Cachay ni cuestionar su versión, sino únicamente aclarar una interpretación que podría generar confusión entre los lectores respecto al financiamiento de la operación”.

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El equipo médico enfatizó que la frase “vendió su carpa para costear la operación” no reflejaba con exactitud lo que, según ellos, estaba acreditado: la carpa fue vendida, pero no se estableció que ese dinero se destinara al pago de la cirugía.

En términos prácticos, el matiz cambia el sentido del hecho: una cosa es vender un bien en medio de una crisis económica y otra afirmar que esa venta fue la fuente directa del pago de la intervención.

El comediante Cachay, conocido por su trayectoria circense, se recupera tras una cirugía en la mano, la cual pudo costear vendiendo su carpa de circo, según sus declaraciones.

Qué había declarado Cachay y cómo se interpretó

En una entrevista citada en el texto base, Cachay relató que fue operado de la muñeca derecha tras una lesión sufrida durante un show en Olmos, región Lambayeque. Allí habló del costo de la intervención y de su situación económica luego del episodio.

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“Me operaron el lunes. Me han puesto clavos, placas de titanio y todos los gastos han corrido por mi cuenta”, declaró a Trome, según el material proporcionado. En ese mismo contexto, se indicó que el monto de la operación fue de 25 mil soles, cifra que habría superado sus ahorros.

Sobre ese punto, la precisión de Sport Medical introduce una diferencia sustancial: sostiene que no hubo pago por el procedimiento quirúrgico porque se trató de una ayuda.

Esa aclaración no invalida que el artista haya incurrido en otros gastos o atravesado dificultades económicas, pero sí redefine lo que el lector entiende como “financiamiento de la operación”.

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Cachay vendió su carpa del circo para cubrir cirugía en la mano de 25 mil soles: “He corrido con todos los gastos”

“No existió un pago”: el eje de la aclaración del Dr. Cotillo

El punto central del mensaje de la clínica es claro: “Deseamos precisar que la cirugía fue realizada por el Dr. Luis Cotillo como parte de una ayuda brindada al señor Cachay, sin que existiera un pago económico por el procedimiento”.

Esa frase, en términos periodísticos, obliga a una jerarquización distinta del caso. Si la cirugía fue una ayuda, la historia deja de ser “vendió su carpa para pagar la operación” y pasa a ser “vendió su carpa en medio del proceso”, sin vínculo directo confirmado con el pago de la intervención.

Para evitar confusiones, Sport Medical pidió “realizar la precisión correspondiente” y sostuvo que su objetivo es “garantizar la exactitud de la información difundida”.

Cachay recibe atención médica para su mano, cuya costosa cirugía fue financiada por la venta de su carpa de circo.

El contexto del caso: agresión, denuncia y gastos

El episodio médico de Cachay ocurrió tras una agresión durante un show, donde, según el relato, Julio Magno Falla lo empujó desde una tribuna. El cómico terminó con una lesión que lo dejó incapacitado para continuar con sus actividades laborales y, de acuerdo con el texto, se vio obligado a suspender al menos tres presentaciones.

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Cachay también relató que su presunto agresor entregó cinco mil soles como adelanto por reparación civil, pero que luego se declaró inocente. “Eso quiere decir que no quiere pagar nada. Nos vamos a juicio, pero acá la justicia es lenta”, dijo, siempre según el material incluido.

En otra intervención pública, el humorista negó haber llegado a un acuerdo o reconciliación con Falla y desmintió mensajes difundidos por el agresor. “Es totalmente mentira”, afirmó en un video junto a su abogado, de acuerdo con el texto base.