Karla Tarazona responde a las ex de Christian Domínguez: "Soy feliz, lo que piensen los demás, poco o nada me importa"

Las cámaras de 'Amor y Fuego' captaron en exclusiva a los recién casados Christian Domínguez y Karla Tarazona en el aeropuerto, listos para su primer viaje como esposos. La pareja se mostró muy cariñosa y respondió a las preguntas de la prensa sobre su boda y sus planes. Video: Willax / Amor y Fuego

Con una frase corta y sin margen para el debate, Karla Tarazona le puso punto final a la ola de comentarios que rodeó su boda con Christian Domínguez. “Yo soy feliz. Lo que piensen los demás, la verdad, poco o nada me importa”, declaró la conductora ante las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’, al ser consultada sobre las declaraciones que en los últimos días lanzaron varias exparejas del cantante, entre ellas Melanie Martínez, Mary Moncada y Pamela Franco.

El momento fue captado en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, adonde la pareja llegó días después de formalizar su matrimonio civil el 2 de junio. El encuentro con los reporteros no estaba en los planes de los recién casados.

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Tarazona y Domínguez fueron abordados mientras realizaban los trámites previos a su vuelo, y la conductora optó por responder con calma a cada pregunta. El destino del viaje, confirmado por fuentes cercanas a la pareja, sería Estados Unidos, aunque Tarazona evitó precisarlo ante las cámaras.

Sobre la posibilidad de que se tratara de una luna de miel, la propia conductora lo descartó con claridad. “No estamos yendo de luna de miel, nos vamos a trabajar”, afirmó, en línea con lo que el cantante ya había adelantado a la prensa inmediatamente después de la ceremonia. De acuerdo con América Televisión, Tarazona tampoco quiso revelar el destino exacto al que se dirigían.

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Karla Tarazona respondió en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a las críticas surgidas tras su boda con Christian Domínguez.

La “maldición de los tres años” y la respuesta de Tarazona

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando el periodista le planteó la pregunta que circula desde hace días en los medios de espectáculos: si su matrimonio logrará superar los tres años, plazo que han tenido las relaciones pasadas de Domínguez antes de terminar en escándalos de infidelidad.

La respuesta de Tarazona fue directa. “Bueno, hasta que Dios diga, ¿no? Al fin y al cabo es problema de cada uno”, respondió. La pregunta no era casual. Martínez, una de las voces más activas en los días posteriores a la boda, había advertido en el pódcast “Q’Bochinche!” que el comportamiento del cantante tendería a repetirse. También cuestionó las fotografías que la pareja compartió tras la ceremonia, en las que ambos aparecían con poca ropa.

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“Qué necesidad, le quita todo el romanticismo... Bastante corrientitos, tendrían que tener un poquito más de clase, pero es que no le puedes pedir eso a ellos tampoco, sería pedir demasiado”, expresó la artista.

Tarazona no respondió a esos comentarios en particular, pero su postura general frente al conjunto de críticas fue la misma: indiferencia. La conductora no entró en ninguna de las provocaciones y mantuvo un tono uniforme durante toda la interacción con la prensa.

Junto a Magaly Medina y Mónica Cabrejos, ambas aparecieron usando vestidos de novia negros en una escena que rápidamente generó comentarios en redes sociales. ATV/ Magaly TV La Firme.

Una coincidencia en el aeropuerto y el contexto de la boda ancestral

En el mismo terminal aéreo, las cámaras de Amor y Fuego detectaron la presencia de Rodney Rodríguez, esposo de la bailarina Isabel Acevedo, quien también se encontraba en el aeropuerto. Al ser informado de que Domínguez y Tarazona estaban en el lugar, Rodríguez respondió con brevedad: “Oh wow, qué bien, está bueno”, y prefirió no extenderse en declaraciones.

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La semana también estuvo marcada por otro episodio que generó reacciones en medios locales. La conductora Magaly Medina difundió información sobre una supuesta “boda ancestral” que habría protagonizado la pareja, acompañada de un ritual con un brujo que incluiría un amarre para garantizar la fidelidad del cantante.

Medina cuestionó la ceremonia en su programa Magaly TV: la firme e insinuó que en el proceso pudieron existir intereses económicos. La boda civil de Domínguez y Tarazona se realizó el 2 de junio en la notaría Rulbi Vela Velásquez, en el distrito de San Borja, ante familiares y amigos cercanos. La recepción posterior tuvo lugar en un local campestre en Huaral.

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