Se rompió el ducto del gas de Camisea: la electricidad se dispara a USD200 MWh y toda la generación de Lima se detiene

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que este domingo 1 de marzo de 2026 se registró una emergencia por una deflagración con una llamarada visible desde varios kilómetros en el ducto de líquidos de gas natural de Camisea, ubicado en el kilómetro 43 del distrito de Megantoni, provincia de La Convención, Cusco.

Esta situación ha provocado la detención de casi todas las plantas de generación eléctrica a gas en Lima y alrededores, y disparó el precio de la electricidad, que pasó de un rango habitual de 30 a 40 dólares por megavatio/hora (MWh) a superar los 200 dólares por MWh. La emergencia activó de inmediato los protocolos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

TGP reporta deflagración en el ducto que lleva el gas de Camisea

La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), concesionaria encargada del transporte de los líquidos y el gas de Camisea, procedió al cierre de las válvulas y al aislamiento del tramo comprometido, suspendiendo temporalmente tanto el transporte de líquidos como la inyección en el sistema.

TGP informó que la emergencia fue detectada a las 11:00 horas y que un equipo especializado intervino en la zona para controlar la situación. El comunicado de la compañía precisa que se mantienen activas medidas de seguridad para proteger a las personas y minimizar el impacto ambiental.

Las causas del evento están bajo investigación y la empresa se encuentra a disposición de las autoridades para cualquier requerimiento. Como medida preventiva, el transporte de gas y líquidos permanece suspendido en el tramo afectado, según el parte oficial del Gobierno.

La deflagración en el ducto de líquidos de gas natural de Camisea provocó la paralización de plantas termoeléctricas y un alza crítica de los costos de la electricidad.

La electricidad se dispara a 200 dólares por MWh

Como consecuencia directa, las principales plantas termoeléctricas a gas natural en Lima y sus alrededores han quedado fuera de servicio. Entre ellas figuran Fenix Power (Chilca), Kallpa Generación (Las Flores/Chilca), Santo Domingo de los Olleros (Termochilca) y Enel Generación (Ventanilla y Santa Rosa).

Estas instalaciones son críticas para el suministro eléctrico nacional y dependen del gas de Camisea para su operación. Solo la central Fénix, por tener capacidad dual, realizó la conversión de gas a diésel para continuar funcionando, aunque este proceso requiere varias horas. Los costos se han sextuplicado en apenas 24 horas.

Por este motivo, el sistema puso en funcionamiento todas las plantas disponibles a diésel a nivel nacional para atender la demanda eléctrica, incluyendo la reserva fría del nodo energético del sur, donde operan la Central Termoeléctrica de Mollendo (Puerto Bravo) y la Central Termoeléctrica de Ilo.

Solo la planta de Fénix en el sur de Lima sigue activa, pero porque se pasó a diésel. Las demás están detenidas.

MINEM y COES priorizan el gas para las familias, no para la industria

El gas disponible se limita al que se encuentra almacenado de forma remanente en el ducto, estimado en 70 millones de pies cúbicos diarios, cantidad que resulta insuficiente frente a los 585 millones requeridos diariamente a nivel nacional.

Ante esta situación, la distribución prioriza en la capital peruana a los usuarios domésticos y parte del sector de gas natural vehicular (GNV). Vale precisar que la tarifa de la electricidad no subirá para las familias, pues está atada a contratos de largo plazo. Pero los industriales que compran al por mayor y en el corto plazo sí sentirán el impacto.

“El sistema ha respondido adecuadamente. No existe posibilidad de racionamiento, porque aún con cero gas para generar, seguimos atendiendo la demanda. No habrán apagones”, destacó César Butrón, presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), en diálogo con Infobae Perú.

TGP activó el cierre de válvulas y el aislamiento del tramo afectado para contener la emergencia en la infraestructura energética.

Otras emergencias en el ducto de TGP han tomado hasta 4 días

El gas natural de Camisea representa cerca del 40% de la generación eléctrica del Perú. El abastecimiento nacional depende principalmente del lote 88 del consorcio Camisea —liderado por Pluspetrol—, mientras que el gas del lote 56 se destina mayoritariamente a la exportación.

TGP es la concesionaria responsable del transporte del 100% del gas y líquidos de Camisea a través de un gasoducto de 880 kilómetros que conecta la selva del Cusco con la costa peruana (Lurín/Pisco), lo que la convierte en un actor estratégico para el sistema energético nacional.

La emergencia se restringió al ducto de líquidos, sin que se detectaran daños en el ducto de gas ni propagación del fuego a la selva circundante. En emergencias anteriores, siempre localizadas en el ducto de líquidos y no en el de gas, las reparaciones tomaron entre 3 y 4 días.

La tarifa residencial de la electricidad en Perú se mantiene estable por contratos de largo plazo, pero clientes industriales afrontan incrementos inmediatos de costos.

La alta vulnerabilidad en el ducto de gas natural de Camisea

Sin embargo, diversos especialistas han advertido en el pasado sobre la alta vulnerabilidad del ducto de Camisea, que es considerado un Activo Crítico nacional, ante una eventual catástrofe climatológica o conflicto armado.

Prueba de ello es que hoy el acceso a la zona afectada por la deflagración requiere helicópteros y la intervención de equipos técnicos especializados que deben evaluar el daño y determinar los trabajos de reparación, cuya duración todavía no ha sido precisada.

Existen proyectos en cartera para conformar un “anillo” de ductos en el centro y sur del país, con el objetivo de diversificar rutas de abastecimiento y reducir el riesgo de interrupciones, dado que Lima y buena parte del país dependen de un único ducto principal.