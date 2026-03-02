Perú

Se rompió el ducto del gas de Camisea: la electricidad se dispara a USD200 MWh y toda la generación de Lima se detiene

Emergencia en TGP podría tardar hasta 3 ó 4 días en atenderse, mientras las plantas a diésel en el país operan a toda marcha. ¿Existe riesgo de racionamiento?

Guardar

Video: La Última

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que este domingo 1 de marzo de 2026 se registró una emergencia por una deflagración con una llamarada visible desde varios kilómetros en el ducto de líquidos de gas natural de Camisea, ubicado en el kilómetro 43 del distrito de Megantoni, provincia de La Convención, Cusco.

Esta situación ha provocado la detención de casi todas las plantas de generación eléctrica a gas en Lima y alrededores, y disparó el precio de la electricidad, que pasó de un rango habitual de 30 a 40 dólares por megavatio/hora (MWh) a superar los 200 dólares por MWh. La emergencia activó de inmediato los protocolos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

TGP reporta deflagración en el ducto que lleva el gas de Camisea

La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), concesionaria encargada del transporte de los líquidos y el gas de Camisea, procedió al cierre de las válvulas y al aislamiento del tramo comprometido, suspendiendo temporalmente tanto el transporte de líquidos como la inyección en el sistema.

TGP informó que la emergencia fue detectada a las 11:00 horas y que un equipo especializado intervino en la zona para controlar la situación. El comunicado de la compañía precisa que se mantienen activas medidas de seguridad para proteger a las personas y minimizar el impacto ambiental.

Las causas del evento están bajo investigación y la empresa se encuentra a disposición de las autoridades para cualquier requerimiento. Como medida preventiva, el transporte de gas y líquidos permanece suspendido en el tramo afectado, según el parte oficial del Gobierno.

La deflagración en el ducto
La deflagración en el ducto de líquidos de gas natural de Camisea provocó la paralización de plantas termoeléctricas y un alza crítica de los costos de la electricidad.

La electricidad se dispara a 200 dólares por MWh

Como consecuencia directa, las principales plantas termoeléctricas a gas natural en Lima y sus alrededores han quedado fuera de servicio. Entre ellas figuran Fenix Power (Chilca), Kallpa Generación (Las Flores/Chilca), Santo Domingo de los Olleros (Termochilca) y Enel Generación (Ventanilla y Santa Rosa).

Estas instalaciones son críticas para el suministro eléctrico nacional y dependen del gas de Camisea para su operación. Solo la central Fénix, por tener capacidad dual, realizó la conversión de gas a diésel para continuar funcionando, aunque este proceso requiere varias horas. Los costos se han sextuplicado en apenas 24 horas.

Por este motivo, el sistema puso en funcionamiento todas las plantas disponibles a diésel a nivel nacional para atender la demanda eléctrica, incluyendo la reserva fría del nodo energético del sur, donde operan la Central Termoeléctrica de Mollendo (Puerto Bravo) y la Central Termoeléctrica de Ilo.

Solo la planta de Fénix
Solo la planta de Fénix en el sur de Lima sigue activa, pero porque se pasó a diésel. Las demás están detenidas.

MINEM y COES priorizan el gas para las familias, no para la industria

El gas disponible se limita al que se encuentra almacenado de forma remanente en el ducto, estimado en 70 millones de pies cúbicos diarios, cantidad que resulta insuficiente frente a los 585 millones requeridos diariamente a nivel nacional.

Ante esta situación, la distribución prioriza en la capital peruana a los usuarios domésticos y parte del sector de gas natural vehicular (GNV). Vale precisar que la tarifa de la electricidad no subirá para las familias, pues está atada a contratos de largo plazo. Pero los industriales que compran al por mayor y en el corto plazo sí sentirán el impacto.

“El sistema ha respondido adecuadamente. No existe posibilidad de racionamiento, porque aún con cero gas para generar, seguimos atendiendo la demanda. No habrán apagones”, destacó César Butrón, presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), en diálogo con Infobae Perú.

TGP activó el cierre de
TGP activó el cierre de válvulas y el aislamiento del tramo afectado para contener la emergencia en la infraestructura energética.

Otras emergencias en el ducto de TGP han tomado hasta 4 días

El gas natural de Camisea representa cerca del 40% de la generación eléctrica del Perú. El abastecimiento nacional depende principalmente del lote 88 del consorcio Camisea —liderado por Pluspetrol—, mientras que el gas del lote 56 se destina mayoritariamente a la exportación.

TGP es la concesionaria responsable del transporte del 100% del gas y líquidos de Camisea a través de un gasoducto de 880 kilómetros que conecta la selva del Cusco con la costa peruana (Lurín/Pisco), lo que la convierte en un actor estratégico para el sistema energético nacional.

La emergencia se restringió al ducto de líquidos, sin que se detectaran daños en el ducto de gas ni propagación del fuego a la selva circundante. En emergencias anteriores, siempre localizadas en el ducto de líquidos y no en el de gas, las reparaciones tomaron entre 3 y 4 días.

La tarifa residencial de la
La tarifa residencial de la electricidad en Perú se mantiene estable por contratos de largo plazo, pero clientes industriales afrontan incrementos inmediatos de costos.

La alta vulnerabilidad en el ducto de gas natural de Camisea

Sin embargo, diversos especialistas han advertido en el pasado sobre la alta vulnerabilidad del ducto de Camisea, que es considerado un Activo Crítico nacional, ante una eventual catástrofe climatológica o conflicto armado.

Prueba de ello es que hoy el acceso a la zona afectada por la deflagración requiere helicópteros y la intervención de equipos técnicos especializados que deben evaluar el daño y determinar los trabajos de reparación, cuya duración todavía no ha sido precisada.

Existen proyectos en cartera para conformar un “anillo” de ductos en el centro y sur del país, con el objetivo de diversificar rutas de abastecimiento y reducir el riesgo de interrupciones, dado que Lima y buena parte del país dependen de un único ducto principal.

Temas Relacionados

CamiseaTGPgas naturalelectricidadCOESperu-economia

Más Noticias

Comparsa universitaria promueve cultura, valores y protección del entorno en el carnaval de Huancayo

Según la UTP, a los jóvenes de la región Junín nada los detiene cuando quieren lograr sus metas; por ello, y porque consideran importante el Ño Carnavalón de Huancayo, la universidad busca inspirar a la comunidad a reflexionar sobre su entorno, liderar cambios y avanzar con valores

Comparsa universitaria promueve cultura,

UTC realizó reclamo formal contra CONAR tras derrota ante Alianza Lima: “Exigimos respeto y transparencia, ¿quién devuelve lo perdido?”

El presidente del ‘gavilán del norte’, Osías Ramírez, alzó su voz por la jugada polémica que derivó en el gol de Renzo Garcés, pidiendo los audios del VAR

UTC realizó reclamo formal contra

Liderazgo y autoridad: influencia real vs. poder formal

Queda claro que a muchos nos atraen las posiciones de autoridad: son un símbolo de status, un hito en la carrera profesional, un logro por méritos propios

Liderazgo y autoridad: influencia real

Senegal rumbo al Mundial 2026: clasificación, calendario y antecedentes en su cuarta Copa del Mundo

Los ‘leones de la Teranga’ consiguió su tercera participación consecutiva en el máximo certamen mundial. Conoce todos los detalles del cuadro de Pape Thiaw

Senegal rumbo al Mundial 2026:

Fred Rutten lamenta que su asunción como entrenador de Curazao para el Mundial 2026 llegue en un momento delicado de Dick Advocaat

Una delicada enfermedad de su hija obligó a Advocaat a dimitir de su cargo a pocos meses del arranque de la Copa del Mundo. Por recomendación y aval, llegó Rutten como su sucesor

Fred Rutten lamenta que su
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Denisse Miralles anuncia que su

Denisse Miralles anuncia que su gabinete pedirá el voto de confianza al Congreso el 18 de marzo

Ministra Denisse Miralles anunció que hoy se reunirá con Fernando Rospigliosi en ronda de encuentros previos al voto de confianza

José Balcázar impulsó una ley que benefició a su hijo y lo propuso para un cargo en el Congreso sin revelar el parentesco

Carlos Álvarez: “Soy lo que soy y no pido excusas por eso. Mi sexualidad no puede ser motivo de persecución”

Gremio de mypes señala a ministro César Quispe por presunto encubrimiento de corrupción en programa del Produce

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya responde a las

Laura Spoya responde a las críticas tras su choque: “Le pido disculpas a la gente que no piensa que fue un accidente”

Hombres G anuncia segundo concierto en Lima, tras exitoso sold out

Francesca Montenegro se aleja por completo de las redes sociales tras reciente entrevista con Milagros Leiva

Milagros Leiva agradece investigación de Magaly Medina en caso Lizeth Marzano: “Me parece muy bien lo que hizo”

Alejandro Sanz besó a Stephanie Cayo en su concierto de Ecuador y sorprendió a sus fans

DEPORTES

UTC realizó reclamo formal contra

UTC realizó reclamo formal contra CONAR tras derrota ante Alianza Lima: “Exigimos respeto y transparencia, ¿quién devuelve lo perdido?”

Senegal rumbo al Mundial 2026: clasificación, calendario y antecedentes en su cuarta Copa del Mundo

Fred Rutten lamenta que su asunción como entrenador de Curazao para el Mundial 2026 llegue en un momento delicado de Dick Advocaat

El FC Copenhague de Marcos López cerró la fase regular de la Superliga danesa con derrota y ahora luchará por la permanencia

El juvenil peruano Nicolás Baena conquista el ITF J300 de Santa Cruz en ‘singles’ y dobles: “Detrás de Buse y Bueno hay futuro”