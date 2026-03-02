Petróleo, mercados globales y commodities: qué impacto tendrá en la economía Argentina la escalada bélica en Medio Oriente

Ataques e incendios en territorio iraní en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente REUTERS

La creciente tensión entre Israel, Estados Unidos e Irán tendrá una fuerte repercusión en los mercados internacionales y reabre interrogantes sobre la estabilidad financiera global. En este mapa, la Argentina enfrenta un escenario dual e impredecible.

Por un lado, un eventual salto en el precio del petróleo podría mejorar el valor de las exportaciones energéticas, mientras que, por otro, un aumento de la incertidumbre global generaría un encarecimiento del financiamiento para los mercados emergentes y, lo que presionaría sobre el riesgo país.

Anoche, a las 22 de Argentina, mientras hablaba el presidente Javier Milei en el Congreso, los futuros de las bolsas estadounidenses abrieron en rojo, con el S&P 500 y el Nasdaq 100 perdiendo cerca del 1% en las primeras horas de negociación en Asia. Las acciones australianas siguieron la tendencia y los operadores se alejaron de los activos de riesgo. El índice Nikkei 225, de Tokio, caía 2,07%, mientras que el Topix bajaba un 1,97%.

Toyota, la compañía de mayor capitalización local, caía un 3,2%; Honda retrocedía casi un 3%; Sony bajaba un 2,5% y SoftBank se dejaba cerca de un 2%.

El caso del petróleo, los contratos de referencia llegaron a subir hasta un 13% ante el temor a una interrupción en el suministro global tras los ataques y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del crudo mundial. El petróleo Brent, de referencia local, saltó más de 10% y el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 7,3% hasta los USD 71,94 el barril en la primera jornada. El oro, tradicional activo de refugio, subió un 1,5% hasta los USD 5.357,53 la onza.

Analistas

El economista Pablo Tigani advirtió que el problema central de la Argentina es la subestimación del “cisne negro”, en referencia a eventos inesperados que los mercados no anticipan sino que absorben cuando ya están en curso. “Los conflictos armados se incorporan al análisis financiero como un shock exógeno que altera precios, primas de riesgo y flujos de capitales. Pero esa traducción técnica no es neutral. La guerra no es solo volatilidad, es un proceso político complejo”, sostuvo.

Según su mirada, el mayor riesgo para la Argentina es el canal financiero. En escenarios de tensión global, dijo, “se activa el llamado flight to quality: los capitales salen de los mercados emergentes y buscan refugio en activos considerados más seguros”.

Sin embargo, resaltó que “la Argentina está pendiente de que baje el riesgo país para volver a los mercados. Pero cuando aumenta la incertidumbre internacional, eso se vuelve más difícil”. Esta situación, explicó, es un problema para el país, que enfrenta vencimientos en dólares por unos USD 18.000 millones este año y el equivalente a más de USD 87.000 millones en pesos que deberán renovarse. “Si sube la tasa de interés y no estamos en condiciones de pagarla, se afecta la solvencia fiscal intertemporal. Eso es riesgo de default”, advirtió.

Para Tigani, además, el riesgo país ya venía mostrando señales de tensión. “Estuvimos debajo de los 500 puntos básicos y en las últimas semanas volvió a ubicarse por encima de los 570. En un contexto global más adverso, esa tendencia puede profundizarse”, señaló.

Respecto a un eventual beneficio exportador ante un crudo más apreciado, el economista insistió en que los mercados reaccionan cuando el conflicto ya está en marcha. “Es muy difícil proyectar beneficios comerciales cuando el canal financiero puede deteriorarse primero”. Y agregó que el enfoque excesivamente financiero puede subestimar los impactos políticos y estratégicos de un conflicto que todavía no tiene horizonte claro ni territorial ni temporal.

Un barco con bandera desconocida arde en el Estrecho de Ormuz tras un presunto ataque que ha provocado un incendio masivo a bordo. (@SputnikMundo)

Desde otra perspectiva, Martín Redrado analizó, a través de su cuenta de X, el factor geopolítico estructural. Para el economista, detrás del accionar de Estados Unidos sobre Irán hay una lógica estratégica más amplia vinculada a la competencia con China.

“El verdadero desafío geopolítico para las próximas décadas es China. Importa alrededor de 10 millones de barriles de petróleo por día y depende en buena medida de suministros provenientes de Venezuela e Irán. El control de la energía es vital para el desarrollo de inteligencia artificial y para su base industrial”, sostuvo. Según su lectura, los movimientos en Medio Oriente no solo responden a tensiones regionales sino a una disputa por el control de recursos estratégicos.

Redrado consideró que, más allá de los riesgos inmediatos, para América Latina y para la Argentina podría abrirse una ventana de oportunidad en un mundo que reconfigura cadenas de suministro y fuentes energéticas. “Habrá que saber aprovecharla”, afirmó.

Por su parte, Alejandro Vanoli, economista y ex Presidente del Banco Central de la República Argentina, coincidió en que el impacto más inmediato para la Argentina tiene dos caras. Por un lado, la volatilidad financiera global. Por otro, el precio del petróleo.

“Va a haber mucha volatilidad y eso puede generar un aumento del riesgo país y de la tasa de interés. Hay que ver la duración de esta incertidumbre, pero desde lo financiero es negativo”, planteó.

En paralelo, el petróleo introduce un efecto doble. Desde el punto de vista inflacionario, un aumento de precios energéticos podría encarecer los costos de transporte y producción, lo que puede presionar sobre la inflación global y trasladarse a la economía argentina. Pero también existe un efecto potencialmente favorable. “Una suba del precio del crudo puede mejorar el valor de las exportaciones y el balance comercial”, explicó.

De hecho, en las horas posteriores a los ataques y tras el bloqueo del Estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el tránsito de aproximadamente 20 millones de barriles diarios de crudo y refinados, el precio del barril de petróleo crudo Brent subió un 10%, a USD 80, en el mercado extrabursátil el domingo, según informaron operadores petroleros a Reuter. Al mismo tiempo, distintos analistas pronosticaron que los precios podrían subir hasta USD 100 por barril.

Vanoli advirtió que la Argentina llega a este escenario con menos herramientas que otros países emergentes. “No tiene acceso al mercado internacional de capitales, no cuenta con reservas elevadas ni con margen fiscal y monetario suficiente para amortiguar un shock externo”, señaló y explicó que, a diferencia de economías con mayor espalda financiera, el país no dispone de colchones significativos para aplicar políticas contracíclicas en un entorno global adverso. “Eso implica un mayor grado de vulnerabilidad”, resume.

Las miradas de los especialistas difieren en el balance final. Mientras algunos ponen el foco en las posibles ventajas comerciales derivadas de un petróleo más caro, otros advierten que el canal financiero puede imponerse rápidamente.

Sin embargo, la variable clave, coinciden los analistas, será la extensión del conflicto. Tanto en su dimensión territorial como en su duración. Mientras un episodio acotado podría traducirse en volatilidad transitoria, una escalada prolongada tendría implicancias más profundas sobre precios energéticos, primas de riesgo y flujos de capital hacia economías emergentes.