Antonio Spinelli aseguró que Perú puede competir de igual a igual en Argentina y apuntó al repechaje: “Queremos ser un rival antipático”

La selección peruana femenina llega a la penúltima fecha a tres puntos de la repesca y se mide el viernes 5 de junio a las 15:00, antes de cerrar en casa ante Bolivia (Selección Peruana)

La selección peruana femenina afrontará una doble jornada clave en la Liga de Naciones con el objetivo de acercarse a la zona de repechaje. El equipo dirigido por Antonio Spinelli visitará a Argentina este viernes 5 de junio y luego recibirá a Bolivia el martes 9, con la necesidad de sumar para recortar una distancia de tres puntos respecto de los puestos de repesca. En la previa del viaje, el técnico valoró el avance del plantel y remarcó que el grupo busca dejar atrás el rol de rival accesible.

Spinelli explicó que, en pocos meses, el equipo empezó a naturalizar metas que antes parecían lejanas. “Llegar al repechaje era algo soñado y ahora lo estamos normalizando”, sostuvo el entrenador, quien insistió en que esa aspiración debe transformarse en una experiencia habitual dentro del proceso.

PUBLICIDAD

Con ese marco, Perú se prepara para un partido exigente ante un rival que lidera, pero al que el seleccionador pretende enfrentar con una postura competitiva y sin resignar su identidad.

Una ambición que dejó de ser una excepción

Perú afronta la recta final de la Liga de Naciones con el repechaje al alcance. Antonio Spinelli destacó el cambio de mentalidad del plantel y afirmó que la selección ya compite con objetivos antes impensados. (Selección Peruana)

El técnico de la selección peruana femenina describió un cambio de mentalidad que, según su visión, sostiene el crecimiento reciente. “Buscamos dejar de ser una selección ‘simpática’, que las demás selecciones sientan que a Perú le pueden ganar; queremos ser un rival antipático, incómodo y que no sea seguro que van a ganarnos. La idea era competir y sentir que podíamos”, afirmó en Bicolor +.

Esa idea se conecta con el objetivo del repechaje, que el propio entrenador definió como un horizonte que antes estaba más cerca del deseo que de la realidad. “Estaba soñado, proyectado, pero estamos normalizando algo que no es normal que suceda en seis meses de nuestra llegada y en una selección, que hace dos décadas no ganaba un partido. Está buenísimo que lo normalicemos, ahora tenemos que normalizar estas vivencias”, expresó Spinelli.

PUBLICIDAD

En la tabla, Perú suma 7 unidades y se mantiene a tres puntos de la zona de repechaje cuando restan dos fechas para el cierre. La oportunidad de descontar aparece en un calendario que incluye una visita compleja y un cierre en casa. El cuerpo técnico considera que el equipo debe sostener el impulso competitivo en ambos compromisos para mantener abierta la pelea por la repesca.

Preparación en Lanús y dos bajas por lesión

La selección peruana completó su preparación en territorio argentino con una noticia adversa: dos jugadoras quedaron fuera por lesión. Spinelli mantiene la confianza para competir ante la líder. (Selección Peruana)

En la antesala del encuentro, el plantel trabajó en el Estadio Ciudad de Lanús, donde realizó el reconocimiento del campo y el último entrenamiento previo al choque ante la albiceleste. La práctica se desarrolló en el recinto Néstor Díaz Pérez bajo la supervisión del comando técnico, que puso el foco en ajustar detalles de cara a un partido que puede incidir de manera directa en la aspiración peruana.

PUBLICIDAD

La planificación, sin embargo, incluyó una noticia adversa: Mía Obando y Mía García quedaron descartadas por lesión y no estarán disponibles para el duelo en Argentina. Sus ausencias obligan a reordenar alternativas para una presentación en la que el cuerpo técnico espera un nivel alto de concentración, sobre todo por el peso del rival y por el contexto de la clasificación.

El entrenador mantuvo el mismo mensaje en la previa inmediata. “Tenemos que ir a Argentina con la convicción que podemos jugar de igual a igual con nuestras armas. Sabemos que es una selección puntera, pero Perú ya no es la misma selección, tenemos con qué para lograrlo”, señaló. La frase resume el enfoque: competir sin asumir un papel secundario y sostener la idea de que el equipo tiene recursos para discutir el partido.

PUBLICIDAD

Agenda, horario y el escenario del cierre ante Bolivia

Perú disputará dos encuentros decisivos en pocos días: primero visitará a Argentina y luego recibirá a Bolivia en el Callao. Los seis puntos en juego pueden definir su futuro en la competición. (Selección Peruana)

El encuentro entre Argentina y Perú quedó programado para el viernes 5 de junio a las 18:00 (hora peruana), según la información difundida en la previa del partido por la FPF. Después de ese compromiso, la Bicolor volverá a presentarse el martes 9 en condición de local frente a Bolivia, también a las 15:00, en el estadio Miguel Grau del Callao.

El segundo partido aparece como una instancia determinante porque corresponde a la última fecha del calendario y Perú lo afrontará ante el último de la tabla, de acuerdo con el panorama planteado en la previa. La secuencia, por lo tanto, ofrece dos oportunidades finales para sumar puntos y presionar por el objetivo del repechaje, con la particularidad de que el primer paso será ante un rival de máxima exigencia.

PUBLICIDAD

En el caso de Argentina, el contexto es distinto: el seleccionado ya consiguió la clasificación al próximo Mundial femenino. Ese dato marca el marco competitivo del duelo, aunque en el entorno peruano remarcan que el desafío se sostiene por el nivel del adversario y por el impacto que el resultado puede tener en la tabla. Para Spinelli, el foco está puesto en ratificar que el crecimiento del equipo no es un episodio aislado, sino una línea de trabajo que aspira a consolidarse en resultados y en experiencia competitiva.