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Diego Elías firmó su pase a semifinales del British Open tras imponerse al egipcio Mohamed Zakaria

El peruano extendió su defensa del título con un triunfo 3-1 sobre Mohamed Zakaria en el British Open y se ganó la opción de jugar por la final ante Mostafa Asal, líder del ranking, este sábado 6 de junio

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Diego Elías - British Open - 2026 – Perú – deportes - 4 junio
El peruano se metió entre los cuatro mejores del British Open de squash tras un duelo que se destrabó desde el tercer parcial y ahora chocará con Mostafa Asal, líder del ranking mundial, este sábado 6 (Facebook / Diego Elías)

Sigue regalando alegrías al Perú. El squashista Diego Elías se metió a las semifinales del British Open tras vencer con autoridad al egipcio Mohamed Zakaria por tres sets a uno.

El peruano resolvió un cruce exigente en los parciales iniciales y terminó de inclinar la serie con autoridad, para asegurar un lugar en la penúltima ronda.

Con el boleto en mano, su siguiente rival será otro jugador egipcio: Mostafa Asal, número uno del mundo, quien avanzó al superar al francés Victor Crouin. El duelo por un cupo en la final quedó programado para este sábado 6 desde las 8:00 a. m.

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Un triunfo en cuatro parciales para meterse entre los cuatro mejores

Diego Elías - British Open - 2026 – Perú – deportes - 4 junio
Diego Elías superó un exigente desafío ante Mohamed Zakaria y aseguró su lugar entre los semifinalistas del British Open tras imponerse por 3-1 en un partido de cambios constantes. (Facebook / Diego Elías)

Elías aseguró su clasificación a semifinales luego de un partido que cambió de ritmo con el correr de los sets. Los dos primeros parciales concentraron la mayor paridad del encuentro: el peruano se quedó con el primero por margen estrecho, mientras Zakaria respondió en el segundo y forzó una igualdad que estiró el trámite.

A partir de allí, el desarrollo se volcó a favor del jugador peruano. En el tercer set sostuvo la intensidad y tomó el control del tablero con una diferencia amplia, un quiebre que condicionó la recta final del cruce. Ya en el cuarto parcial, administró la ventaja y cerró el triunfo en un cierre ajustado.

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El marcador final reflejó esa secuencia: 11-9, 11-13, 11-1 y 11-5. Con ese 3-1, Elías dio el paso decisivo para quedar entre los cuatro mejores del torneo y mantener su recorrido en una de las competencias más tradicionales del calendario.

Asal, el número uno del mundo, será el rival por un lugar en la final

Diego Elías - British Open - 2026 – Perú – deportes - 4 junio
Tras avanzar entre los cuatro mejores, Elías quedó emparejado con el número uno del planeta. El duelo ante Mostafa Asal definirá uno de los boletos para la final. (Facebook / Diego Elías)

La siguiente estación para Elías será frente a Mostafa Asal, también egipcio y actual número 1 del mundo. Asal selló su acceso a semifinales con una victoria en sets corridos ante el francés Victor Crouin, a quien derrotó por 11-8, 11-3 y 11-4 en la ronda previa.

El cruce entre Elías y Asal quedó fijado para este sábado 6, con horario de inicio a las 8:00 a. m. El encuentro definirá a uno de los finalistas del British Open.

Para Elías, la serie implica un desafío ante el mejor ubicado del ranking, en una instancia que concentra a los principales aspirantes al título. El peruano llegó a esta etapa tras superar un cuadro que combinó un duelo resuelto por retiro y un partido de cuartos que exigió respuestas en momentos de máxima paridad.

El camino de Elías

Diego Elías - British Open - 2026 – Perú – deportes - 4 junio
Antes de vencer a Zakaria, el peruano dejó atrás a Baptiste Masotti y avanzó por retiro de Youssef Soliman, construyendo una ruta sólida hacia las instancias decisivas. (Facebook / Diego Elías)

Antes de su triunfo sobre Zakaria, Elías había asegurado su presencia en cuartos de final en un partido que se interrumpió por problemas físicos de su rival. El egipcio Youssef Soliman se retiró cuando el peruano estaba arriba en el marcador.

Elías había arrancado ese encuentro con ventaja al ganar el primer set con un margen cómodo. En el inicio del segundo parcial mantuvo el impulso y se llevó los tres primeros puntos, hasta que Soliman dejó el partido por molestias físicas con el score en 11-3 y 3-0 en ese tramo del juego.

Ese desenlace le permitió al peruano avanzar a cuartos y citarse con Mohamed Zakaria, quien venía de imponerse al colombiano Juan Vargas por 11-7, 11-4 y 11-7.

En la fase anterior del torneo, Elías ya había mostrado un rendimiento sólido. En segunda ronda venció al francés Baptiste Masotti en 32 minutos con parciales de 11-8, 11-3 y 11-1 para avanzar a la tercera ronda. En ese punto del cuadro, Elías aparecía como tercer favorito al título y llegaba como campeón vigente del certamen, tras haber levantado el trofeo en la temporada pasada.

Además, el peruano tenía como antecedente inmediato su presencia en semifinales del PSA World Championships hace un par de semanas, un rendimiento que sostuvo durante su marcha en el British Open y que ahora lo coloca frente al número uno del mundo por un lugar en la final.

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