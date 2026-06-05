Perú

Tula Rodríguez responde a informe de Magaly TV La Firme sobre relación con Javier Carmona: “No hay drama, todo está bien”

La conductora habló sobre los errores de su pasado y aseguró que hoy está enfocada en su trabajo, su familia y el bienestar de su hija

Guardar
Google icon
Tula Rodríguez relata el difícil instante con Javier Carmona al perder el conocimiento: “Me dijo, no me toques” | ATV

Tula Rodríguez atraviesa uno de los momentos más estables de su carrera profesional. A poco más de un mes de haber asumido la conducción de “Mande quien mande”, la conductora se muestra enfocada en su trabajo, agradecida por las oportunidades que ha recibido y convencida de que el pasado ya no tiene el poder de afectar la tranquilidad que ha construido en los últimos años.

Por ello, cuando volvió a ser consultada sobre el reciente informe difundido por “Magaly TV La Firme”, que repasó episodios de su relación con el fallecido empresario Javier Carmona y el recordado enfrentamiento mediático con Gisela Valcárcel, Rodríguez optó por responder con serenidad y sin alimentar nuevas controversias.

PUBLICIDAD

Lejos de mostrarse incómoda por el tema, la conductora dejó claro que actualmente su atención está centrada en su presente profesional y familiar. Según explicó, vive una etapa marcada por la gratitud y la satisfacción de haber regresado a la televisión con un proyecto que le permite reencontrarse con compañeros con los que trabajó durante años.

Tula Rodríguez sentada en un sofá claro, vestida de negro, con el cabello largo y oscuro, mirando hacia la derecha con una leve sonrisa. Al fondo, estantes y plantas.
Tula Rodríguez sonríe mientras se sienta en un sofá en su casa, abordando la polémica generada por el informe de Magaly TV y afirmando que "todo está bien". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Feliz por su retorno a la TV

Estoy muy contenta y agradecida con Dios porque estoy con trabajo nuevamente. Es el mismo equipo con el que he trabajado antes (en En boca de todos), conocen mi historia, la forma en que trabajo y jodo, ja, ja, ja. Las cifras nos están acompañando, tengo química con Laura y con Vílchez estoy volviendo a trabajar. Me encanta ocupar mi tiempo en trabajar, producir junto a mi familia (el equipo de producción)”, manifestó Rodríguez al referirse al momento que vive actualmente en la pantalla chica para el diario Trome.

PUBLICIDAD

Las declaraciones reflejan el entusiasmo con el que ha asumido este nuevo reto profesional. Tras varios años de experiencia en la conducción de programas de entretenimiento, Tula considera que el regreso a la televisión representa una oportunidad para seguir creciendo y mantenerse vigente frente al público.

Asimismo, explicó que por ahora su prioridad está enfocada en la conducción y en los proyectos digitales que desarrolla a través de sus plataformas. Incluso, descartó volver a la actuación durante este año, aunque no cerró completamente esa posibilidad para el futuro. “Veamos qué pasa el otro año; si todavía aquí me requieren, bien, si no, Michelle Alexander siempre me tiene las puertas abiertas y continúo con el contenido en mis redes sociales”, comentó.

Tula Rodríguez en blazer rojo posa al lado izquierdo; el logo morado de "Mande Quien Mande" con botón de encendido se ve a la derecha
La presentadora Tula Rodríguez aparece junto al logo de "Mande Quien Mande", tras sus declaraciones sobre la posibilidad de unirse al programa.

Sin problemas

Sin embargo, pese al buen momento laboral que atraviesa, su nombre volvió a aparecer en los titulares luego de que el programa de Magaly Medina emitiera un informe especial sobre uno de los capítulos más comentados de su vida personal. El reportaje repasó detalles de la relación que mantuvo con Javier Carmona, así como las controversias que surgieron en aquella época con Gisela Valcárcel, una historia que durante años ocupó numerosas portadas en la prensa de espectáculos.

Consultada sobre el contenido del informe, la conductora reconoció que, aunque no siguió la emisión en vivo, sí tuvo conocimiento de lo que se difundió posteriormente. “No lo vi, pero me lo pasaron, no te voy a mentir. Lo cierto es que no me afecta, cada uno tiene su opinión y cada uno tiene su verdad. Igual, que todos seamos felices, que nos vaya bien”, expresó.

Con estas palabras, Rodríguez dejó entrever que no tiene intención de entrar nuevamente en debates relacionados con acontecimientos que ocurrieron hace varios años. Su respuesta estuvo marcada por un tono conciliador y por el deseo de mantenerse al margen de enfrentamientos mediáticos.

Tula Rodríguez sonríe mirando a la derecha, con manos en la cintura, contra un fondo floral oscuro; a su lado, dos imágenes de bodas con Javier Carmona.
La presentadora Tula Rodríguez responde a un informe televisivo, mientras se visualizan imágenes de su matrimonio con Javier Carmona y el de él con Gisela Valcárcel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la conductora también fue consultada sobre una percepción que ha surgido entre algunos seguidores de la televisión de espectáculos: la posibilidad de que ciertas personas intenten revivir episodios de su pasado con la intención de perjudicarla en un momento en que vuelve a ganar protagonismo en la pantalla.

Ante esa interrogante, Tula respondió con una reflexión sobre el aprendizaje que le han dejado las experiencias difíciles que enfrentó a lo largo de su vida. “No me detengo ni siquiera a pensar, vivo el hoy. Primero agradezco a Dios por un día más de vida. Lo primero que hago es pensar qué voy a hacer para prepararme mañana; soy una mujer hecha por todo lo de atrás. No he cometido uno sino mil errores, y lo que quiero hoy en la vida es ser mejor cada día porque soy el ejemplo para Valentina (su hija). No me detengo, continúo y me reinvento”, afirmó.

Uno de los aspectos que más resaltó durante sus declaraciones fue la importancia que tiene su hija Valentina en cada una de las decisiones que toma. Para Rodríguez, convertirse en un buen ejemplo para ella representa una motivación constante para seguir adelante y afrontar los desafíos con fortaleza.

Tula Rodríguez, una mujer de cabello oscuro y blusa negra con tiras, sentada en un sofá, gesticulando mientras habla con una persona fuera de cámara.
La presentadora de televisión Tula Rodríguez durante una entrevista, donde abordó el polémico informe de Magaly TV, asegurando que "no hay drama" y "todo está bien". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tula Rodríguez enfocada en la educación de su hija Valentina

Por ello, cuando se le preguntó si las especulaciones o comentarios sobre su pasado todavía tienen la capacidad de afectarla emocionalmente, respondió con la misma tranquilidad que mostró durante toda la entrevista.

Todo está perfecto, estoy en una etapa en la que te afectan pocas cosas. La vida no es fácil, pero hay dos opciones: o te echas y te deprimes, o tomas acción para continuar. Yo decidí continuar. No hay drama, todo está bien”, sostuvo.

Composición dividida: Izquierda, Tula Rodríguez sonriendo; derecha, su hija besa su frente mientras ella sostiene un teléfono. Ambas tienen cabello oscuro
La presentadora Tula Rodríguez aparece sonriente en un retrato y luego en un momento íntimo con su hija, quien le da un beso en la frente, reflejando su profunda conexión en este Día de la Madre.

Temas Relacionados

Tula RodríguezMagaly MedinaMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

Pamela López encara a la abuela de Paul Michael tras polémica frase en vivo ‘te quiero ahorcar’: “¿Por qué a mí y no a su nieto?”

La influencer reaccionó de inmediato cuando doña Ada le dijo que la quería “ahorcar” durante una transmisión televisiva, generando un incómodo momento

Pamela López encara a la abuela de Paul Michael tras polémica frase en vivo ‘te quiero ahorcar’: “¿Por qué a mí y no a su nieto?”

Qué se celebra el 5 de junio en el Perú: memoria, identidad y fracturas de una nación en transformación

Esta fecha reúne episodios dispares que, desde la educación hasta el conflicto social, evidencian la persistente tensión entre progreso, reconocimiento y los dilemas irresueltos del desarrollo en la sociedad peruana contemporánea

Qué se celebra el 5 de junio en el Perú: memoria, identidad y fracturas de una nación en transformación

Cierre de campaña de Roberto Sánchez: así se vivió la última jornada proselitista antes del balotaje

El candidato de Juntos por el Perú reunió a simpatizantes en el Campo de Marte, donde presentó sus principales propuestas y agradeció el respaldo de excandidatos

Cierre de campaña de Roberto Sánchez: así se vivió la última jornada proselitista antes del balotaje

Ganadores de la Kábala este jueves 4 de junio

<p>La Kábala celebra tres sorteos a la semana, cada martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Revise si se rompió el pozo millonario </p>

Ganadores de la Kábala este jueves 4 de junio

Mano Menezes advierte que probará un plantel inédito en Perú vs España: “Planeamos hacer once cambios”

El director técnico de la ‘bicolor’ planea regular los minutos de sus principales puntuales, a fin de darle entrada a aquellos que son considerados como futbolistas de apoyo para la regeneración

Mano Menezes advierte que probará un plantel inédito en Perú vs España: “Planeamos hacer once cambios”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Cierre de campaña de Roberto Sánchez: así se vivió la última jornada proselitista antes del balotaje

Cierre de campaña de Roberto Sánchez: así se vivió la última jornada proselitista antes del balotaje

Cierre de campaña de Keiko Fujimori: así fue el último mitin de Fuerza Popular en Lima antes de las elecciones

Ricardo Belmont firmó compromiso con Roberto Sánchez para tener un canal de TV junto a Ahora Nación tras anunciar respaldo

Rafael López Aliaga da un giro: pide públicamente votar por Keiko Fujimori en segunda vuelta y le cede sus personeros

Keiko Fujimori agradece a Rafael López Aliaga por llamar a votar por ella y “sanar heridas” para “trabajar juntos” si resulta electa

ENTRETENIMIENTO

Pamela López encara a la abuela de Paul Michael tras polémica frase en vivo ‘te quiero ahorcar’: “¿Por qué a mí y no a su nieto?”

Pamela López encara a la abuela de Paul Michael tras polémica frase en vivo ‘te quiero ahorcar’: “¿Por qué a mí y no a su nieto?”

Así fue el ingreso de Milett Figueroa a ‘Valentina Valiente’: interpreta a Bárbara y sacude la historia de Alejandro

Karla Tarazona responde a las ex de Christian Domínguez: "Soy feliz, lo que piensen los demás, poco o nada me importa"

Doctor que operó a Cachay aclara financiamiento de la cirugía de comediante: “No existió un pago”

Melanie Martínez revela que Christian Domínguez fue a su casa para pedirle volver: “Nos vimos un tiempo”

DEPORTES

Qué se celebra el 5 de junio en el Perú: memoria, identidad y fracturas de una nación en transformación

Qué se celebra el 5 de junio en el Perú: memoria, identidad y fracturas de una nación en transformación

Mano Menezes advierte que probará un plantel inédito en Perú vs España: “Planeamos hacer once cambios”

Antonio Spinelli aseguró que Perú puede competir de igual a igual en Argentina y apuntó al repechaje: “Queremos ser un rival antipático”

Diego Elías firmó su pase a semifinales del British Open tras imponerse al egipcio Mohamed Zakaria

Maricarmen Guerrero no esquiva críticas de los hinchas de Universitario por su pasado en Alianza Lima: “Mi respuesta será dentro del campo”