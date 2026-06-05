Tula Rodríguez responde a informe de Magaly TV La Firme sobre relación con Javier Carmona: “No hay drama, todo está bien”

Tula Rodríguez relata el difícil instante con Javier Carmona al perder el conocimiento: “Me dijo, no me toques” | ATV

Tula Rodríguez atraviesa uno de los momentos más estables de su carrera profesional. A poco más de un mes de haber asumido la conducción de “Mande quien mande”, la conductora se muestra enfocada en su trabajo, agradecida por las oportunidades que ha recibido y convencida de que el pasado ya no tiene el poder de afectar la tranquilidad que ha construido en los últimos años.

Por ello, cuando volvió a ser consultada sobre el reciente informe difundido por “Magaly TV La Firme”, que repasó episodios de su relación con el fallecido empresario Javier Carmona y el recordado enfrentamiento mediático con Gisela Valcárcel, Rodríguez optó por responder con serenidad y sin alimentar nuevas controversias.

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Lejos de mostrarse incómoda por el tema, la conductora dejó claro que actualmente su atención está centrada en su presente profesional y familiar. Según explicó, vive una etapa marcada por la gratitud y la satisfacción de haber regresado a la televisión con un proyecto que le permite reencontrarse con compañeros con los que trabajó durante años.

Tula Rodríguez sonríe mientras se sienta en un sofá en su casa, abordando la polémica generada por el informe de Magaly TV y afirmando que "todo está bien". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Feliz por su retorno a la TV

“Estoy muy contenta y agradecida con Dios porque estoy con trabajo nuevamente. Es el mismo equipo con el que he trabajado antes (en En boca de todos), conocen mi historia, la forma en que trabajo y jodo, ja, ja, ja. Las cifras nos están acompañando, tengo química con Laura y con Vílchez estoy volviendo a trabajar. Me encanta ocupar mi tiempo en trabajar, producir junto a mi familia (el equipo de producción)”, manifestó Rodríguez al referirse al momento que vive actualmente en la pantalla chica para el diario Trome.

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Las declaraciones reflejan el entusiasmo con el que ha asumido este nuevo reto profesional. Tras varios años de experiencia en la conducción de programas de entretenimiento, Tula considera que el regreso a la televisión representa una oportunidad para seguir creciendo y mantenerse vigente frente al público.

Asimismo, explicó que por ahora su prioridad está enfocada en la conducción y en los proyectos digitales que desarrolla a través de sus plataformas. Incluso, descartó volver a la actuación durante este año, aunque no cerró completamente esa posibilidad para el futuro. “Veamos qué pasa el otro año; si todavía aquí me requieren, bien, si no, Michelle Alexander siempre me tiene las puertas abiertas y continúo con el contenido en mis redes sociales”, comentó.

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La presentadora Tula Rodríguez aparece junto al logo de "Mande Quien Mande", tras sus declaraciones sobre la posibilidad de unirse al programa.

Sin problemas

Sin embargo, pese al buen momento laboral que atraviesa, su nombre volvió a aparecer en los titulares luego de que el programa de Magaly Medina emitiera un informe especial sobre uno de los capítulos más comentados de su vida personal. El reportaje repasó detalles de la relación que mantuvo con Javier Carmona, así como las controversias que surgieron en aquella época con Gisela Valcárcel, una historia que durante años ocupó numerosas portadas en la prensa de espectáculos.

Consultada sobre el contenido del informe, la conductora reconoció que, aunque no siguió la emisión en vivo, sí tuvo conocimiento de lo que se difundió posteriormente. “No lo vi, pero me lo pasaron, no te voy a mentir. Lo cierto es que no me afecta, cada uno tiene su opinión y cada uno tiene su verdad. Igual, que todos seamos felices, que nos vaya bien”, expresó.

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Con estas palabras, Rodríguez dejó entrever que no tiene intención de entrar nuevamente en debates relacionados con acontecimientos que ocurrieron hace varios años. Su respuesta estuvo marcada por un tono conciliador y por el deseo de mantenerse al margen de enfrentamientos mediáticos.

La presentadora Tula Rodríguez responde a un informe televisivo, mientras se visualizan imágenes de su matrimonio con Javier Carmona y el de él con Gisela Valcárcel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la conductora también fue consultada sobre una percepción que ha surgido entre algunos seguidores de la televisión de espectáculos: la posibilidad de que ciertas personas intenten revivir episodios de su pasado con la intención de perjudicarla en un momento en que vuelve a ganar protagonismo en la pantalla.

Ante esa interrogante, Tula respondió con una reflexión sobre el aprendizaje que le han dejado las experiencias difíciles que enfrentó a lo largo de su vida. “No me detengo ni siquiera a pensar, vivo el hoy. Primero agradezco a Dios por un día más de vida. Lo primero que hago es pensar qué voy a hacer para prepararme mañana; soy una mujer hecha por todo lo de atrás. No he cometido uno sino mil errores, y lo que quiero hoy en la vida es ser mejor cada día porque soy el ejemplo para Valentina (su hija). No me detengo, continúo y me reinvento”, afirmó.

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Uno de los aspectos que más resaltó durante sus declaraciones fue la importancia que tiene su hija Valentina en cada una de las decisiones que toma. Para Rodríguez, convertirse en un buen ejemplo para ella representa una motivación constante para seguir adelante y afrontar los desafíos con fortaleza.

La presentadora de televisión Tula Rodríguez durante una entrevista, donde abordó el polémico informe de Magaly TV, asegurando que "no hay drama" y "todo está bien". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tula Rodríguez enfocada en la educación de su hija Valentina

Por ello, cuando se le preguntó si las especulaciones o comentarios sobre su pasado todavía tienen la capacidad de afectarla emocionalmente, respondió con la misma tranquilidad que mostró durante toda la entrevista.

“Todo está perfecto, estoy en una etapa en la que te afectan pocas cosas. La vida no es fácil, pero hay dos opciones: o te echas y te deprimes, o tomas acción para continuar. Yo decidí continuar. No hay drama, todo está bien”, sostuvo.

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La presentadora Tula Rodríguez aparece sonriente en un retrato y luego en un momento íntimo con su hija, quien le da un beso en la frente, reflejando su profunda conexión en este Día de la Madre.