Maricarmen Guerrero no esquiva críticas de los hinchas de Universitario por su pasado en Alianza Lima: “Mi respuesta será dentro del campo”

Maricarmen Guerrero se dirigió a los hinchas de Universitario por los cuestionamientos sobre su reciente paso por Alianza Lima. Crédito: X Universitario.

La llegada de Maricarmen Guerrero a Universitario de Deportes no ha pasado desapercibida. La experimentada central nacional fue una de las protagonistas del reciente tricampeonato de Alianza Lima y ahora defenderá los colores de uno de los principales rivales deportivos de la institución ’blanquiazul’.

Su incorporación generó reacciones diversas entre los aficionados ’cremas’. Mientras un sector celebró la llegada de una jugadora con experiencia y recorrido en la Liga Peruana de Vóley, otro cuestionó su pasado reciente en La Victoria. Sin embargo, la voleibolista de 27 años no evitó el tema y decidió responder directamente a quienes pusieron en duda su compromiso con la nueva camiseta.

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A través de las redes sociales, Guerrero dejó un mensaje breve pero contundente. “Sé lo que se dice. Mi respuesta será dentro del campo, vamos ‘pumas’”, escribió en la publicación que oficializó su incorporación al conjunto de Odriozola.

Universitario hizo oficial el fichaje de Maricarmen Guerrero, exfigura de Alianza Lima. Crédito: Prensa U

La central afronta así uno de los desafíos más importantes de su carrera. Después de conquistar títulos con Alianza Lima, ahora tendrá la misión de ayudar a Universitario a seguir creciendo dentro del voleibol nacional.

Su llegada también representa una muestra de las ambiciones del cuadro ’crema’ para la próxima temporada. La dirigencia ha apostado por reforzar posiciones clave con el objetivo de reducir la distancia respecto a los equipos que pelearon el campeonato y dar un salto competitivo definitivo.

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Dura competencia por el puesto

La presencia de Maricarmen Guerrero obligará al entrenador Francisco Hervás a tomar decisiones importantes dentro de la plantilla. El estratega español, que fue ratificado por la directiva para encabezar el nuevo proyecto deportivo, contará con varias alternativas de nivel en la posición de central.

Guerrero se suma a un grupo que también integran Claudia Palza y Sarah Evaristo, dos de las incorporaciones más relevantes realizadas por Universitario en este mercado de fichajes. Las tres llegan con la intención de ganarse un lugar en el equipo titular y aportar jerarquía en una zona fundamental del juego.

El club 'crema' hizo oficial la incorporación de la excentral de Alianza Lima para la temporada 2026/27. (Video: Prensa U)

La competencia será intensa. Más aún si se considera que todas intentarán llenar el vacío que dejó la brasileña Mara Leao, una de las figuras más determinantes de las ‘pumas’ durante la campaña pasada.

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Leao fue pieza clave para que Universitario alcanzara el mejor resultado de su historia en la máxima categoría. Su influencia en ataque, bloqueo y liderazgo convirtió su salida en un reto importante para el comando técnico.

Universitario apunta a subirse nuevamente al podio

Desde su regreso a la élite del voleibol peruano, Universitario ha mostrado una evolución constante. Año tras año, el equipo ha logrado mejorar sus resultados y posicionarse como uno de los proyectos deportivos con mayor crecimiento dentro de la Liga Peruana.

En su primera campaña en la máxima división, las ’cremas’ finalizaron en la quinta posición. Posteriormente avanzaron hasta el cuarto lugar, demostrando una progresión sostenida que ilusionó a su hinchada.

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Revive los momentos más emocionantes de la ceremonia de premiación de la Liga Peruana de Vóley, donde el equipo de Universitario de Deportes levantó el trofeo del tercer lugar

La temporada pasada marcaría un nuevo hito. Universitario consiguió el primer podio de su historia en la Liga Peruana de Vóley, consolidándose entre los equipos más competitivos del certamen.

Para ello han apostado por reforzar la plantilla con nombres de experiencia comprobada, entre ellos Maricarmen Guerrero. La central llega con el respaldo de una trayectoria exitosa y con la intención de responder dentro de la cancha a cualquier cuestionamiento.

Las expectativas son elevadas. Universitario quiere seguir escalando posiciones y acercarse a una meta que hasta hace algunos años parecía lejana: disputar la primera final de su historia y luchar por el campeonato nacional. Guerrero, consciente del desafío, ya dejó claro dónde pretende hablar. No será en redes sociales ni en conferencias. Será sobre la cancha.

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