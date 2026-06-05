Pamela López encara a la abuela de Paul Michael tras polémica frase en vivo ‘te quiero ahorcar’: “¿Por qué a mí y no a su nieto?”

Las declaraciones de la familiar del concursante se viralizaron rápidamente y generaron debate entre los seguidores del reality de Panamericana TV. Q` bonchinche.

Lo que debía ser una noche de celebración para Paul Michael y Pamela López terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la reciente emisión de La Granja VIP. La pareja quedó nuevamente en el centro de la atención mediática luego de que la abuela del participante protagonizara una inesperada intervención en plena transmisión en vivo, dejando al descubierto lo que parecería ser un profundo desacuerdo con la relación sentimental que mantiene su nieto.

El episodio ocurrió durante una de las galas más importantes del reality de Panamericana TV. Luego de atravesar momentos de incertidumbre dentro de la competencia, Paul logró salvarse de la eliminación, motivo por el cual celebró emocionado junto a Pamela, quien se encontraba presente en el set para acompañarlo.

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Las cámaras registraban el momento de felicidad de la pareja cuando la situación dio un giro inesperado. La abuela del concursante, identificada como Ada, tomó la palabra y sorprendió a todos con una frase que rápidamente generó incomodidad entre los presentes.

Tito Vega expone el rechazo de la abuela de Paul Michael hacia Pamela López: “Lo humilla”. Captura: La Granja VIP.

¿La abuela de Paul Michael no tolera a Pamela López?

“Te quiero ahorcar”, expresó la mujer frente a las cámaras, provocando una inmediata reacción de sorpresa. Aunque el comentario pudo interpretarse como una expresión coloquial, el gesto de Pamela López dejó entrever que la frase no fue recibida con agrado.

La tensión se hizo evidente en cuestión de segundos. Mientras algunos intentaban restarle dramatismo al momento, otros percibieron que detrás de esas palabras existía un malestar más profundo relacionado con la relación sentimental entre el joven empresario y la expareja de Christian Cueva.

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Tras la emisión del programa, el episodio comenzó a circular ampliamente en redes sociales. Los usuarios compartieron fragmentos del momento y debatieron sobre la postura de la familiar de Paul Michael, generando múltiples interpretaciones sobre lo ocurrido.

Tito Vega expone el rechazo de la abuela de Paul Michael hacia Pamela López: “Lo humilla”. Captura: La Granja VIP.

Tito Vega expone el rechazo de la abuela de Paul Michael hacia Pamela López: “Lo humilla”

Sin embargo, la polémica no terminó allí. Horas después, el actor Tito Vega decidió pronunciarse sobre el tema durante una transmisión en vivo y reveló detalles de una conversación que sostuvo personalmente con la abuela del participante.

Según contó, tras observar la escena decidió acercarse para conocer qué pensaba realmente la mujer sobre la relación de su nieto con Pamela López. La respuesta que recibió, según su relato, fue contundente y dejó en evidencia que el comentario realizado en televisión no habría sido un hecho aislado.

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“No, ella no es mujer para mi nieto”, recordó Tito Vega que le respondió la señora Ada cuando le consultó directamente por Pamela López. De acuerdo con la versión del actor, la familiar de Paul Michael no mostró dudas ni intentó suavizar su postura. Por el contrario, habría dejado claro que no aprueba el romance y que considera que su nieto merece una pareja diferente.

Tito Vega expone el rechazo de la abuela de Paul Michael hacia Pamela López: “Lo humilla”. Captura: La Granja VIP.

Las declaraciones llamaron la atención porque evidenciarían una distancia importante entre Pamela López y parte del entorno familiar de Paul Michael. Si bien hasta ahora ninguno de los protagonistas había confirmado conflictos internos, los comentarios difundidos por Tito Vega alimentaron las especulaciones sobre una posible tensión que venía gestándose desde hace algún tiempo.

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El actor explicó que continuó conversando con la mujer para entender las razones detrás de su rechazo. Fue entonces cuando la señora habría profundizado en los argumentos que sustentan su opinión sobre la relación. Según relató Vega, la abuela del concursante considera que Pamela López no trata adecuadamente a su nieto y que existen comportamientos que le generan preocupación.

Tito Vega expone el rechazo de la abuela de Paul Michael hacia Pamela López: “Lo humilla”. Captura: La Granja VIP.

“Lo grita, lo insulta, lo humilla”, habrían sido algunas de las expresiones utilizadas por la familiar durante esa conversación privada, de acuerdo con el testimonio del artista.

Hasta el momento, ni Pamela López ni Paul Michael han emitido declaraciones públicas para responder a las palabras atribuidas a la abuela del empresario. Tampoco se ha conocido una versión oficial de la familiar respecto a las afirmaciones difundidas por Tito Vega.

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Tito Vega expone el rechazo de la abuela de Paul Michael hacia Pamela López: “Lo humilla”. Captura: La Granja VIP.