Ricardo Belmont firmó compromiso con Roberto Sánchez para tener un canal de TV junto a Ahora Nación tras anunciar respaldo

Roberto Sánchez recibe el respaldo de Ricardo Belmont en una nueva alianza electoral. El anuncio más destacado fue la promesa de crear un canal de televisión estatal para difundir las actividades del ejecutivo, una propuesta que generó diversas reacciones. (Crédito: Canal N)

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, presentó a sus nuevos aliados políticos, entre ellos el excandidato presidencial Ricardo Belmont Cassinelli, líder del Partido Cívico Obras. Sin embargo, durante la actividad, Belmont Casinelli reveló la firma de un compromiso con Sánchez que contempla la creación de un canal de televisión nacional en coordinación con Ahora Nación.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa organizada por el aspirante presidencial en el marco de sus últimas actividades proselitistas antes del inicio del silencio electoral. En el evento también participaron el excandidato George Forsyth y representantes de la agrupación Ahora Nación, liderada por Alfonso López Chau, quien ya había expresado previamente su respaldo a la candidatura de Sánchez.

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Ricardo Belmont anuncia acuerdo con Roberto Sánchez para crear un canal de televisión nacional. (Captura video: Canal N)

Canal junto a Ahora Nación

Durante su intervención, Belmont informó que la mañana del mismo día suscribió un compromiso político con el candidato de Juntos por el Perú. Según explicó, uno de los acuerdos alcanzados contempla la implementación de un canal de televisión de alcance nacional.

“Juntos con Ahora Nación y Obras vamos a transparentar, vamos a tener un canal de televisión nacional”, afirmó Belmont ante los asistentes. Asimismo, señaló que la iniciativa buscaría difundir información relacionada con la gestión gubernamental y promover mecanismos de comunicación directa con la ciudadanía.

El exalcalde de Lima agregó que el proyecto incluiría espacios informativos diarios inspirados en las denominadas “mañaneras”. “Vamos a hacer las mañaneras para que la gente esté informada todas las mañanas de la transparencia de los actos de gobierno”, sostuvo durante la conferencia realizada en el Hotel Bolívar, en el Centro de Lima.

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Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez reacts as former presidential candidates Ricardo Belmont and Alfonso Lopez Chau shake hands during the press conference "Political Leaders for Governability and the Restoration of Democracy", ahead of the June 7 runoff election, in Lima, Peru, June 4, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Obras no descarta integrar el gabinete

Además del respaldo electoral, representantes del Partido Cívico Obras dejaron abierta la posibilidad de participar en un eventual gobierno encabezado por Roberto Sánchez. El senador electo por dicha agrupación, Daniel Barragán, fue consultado sobre una posible presencia de miembros de su partido en el gabinete ministerial.

“No descartamos nada, pero nuestra alianza es para buscar la gobernabilidad, que regrese el estado de derecho y la democracia”, declaró ante la prensa. Sus declaraciones se produjeron luego de la presentación pública de los nuevos respaldos políticos obtenidos por el candidato de izquierda.

Por su parte, Belmont también se refirió al papel que tendría su agrupación en el Congreso en caso de que Sánchez resulte elegido presidente. “Si las cosas se hacen bien, sí”, respondió al ser consultado sobre una eventual alianza entre el Ejecutivo y la bancada de Obras, adelantando así la disposición de su bloque a respaldar determinadas iniciativas de un futuro gobierno.

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Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez holds hands with former presidential candidates Ricardo Belmont and Alfonso Lopez Chau during the press conference "Political Leaders for Governability and the Restoration of Democracy", ahead of the June 7 runoff election, in Lima, Peru, June 4, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

¿Cuánto es la segunda vuelta electoral?

La segunda vuelta electoral en Perú se realizará el domingo 7 de junio de 2026. En esta jornada, más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para votar y elegir al próximo presidente entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Las mesas de sufragio operarán de 7:00 a 17:00 horas en todo el país, siendo obligatorio el voto para quienes tienen entre 18 y 70 años; para los mayores de esa edad, el voto es facultativo.

Para esta elección, el padrón electoral mantiene la cifra utilizada en la primera vuelta, con 26,1 millones de votantes en territorio nacional y más de 1,2 millones en el extranjero. La mayor concentración de electores se encuentra en Lima Metropolitana y Callao, donde reside casi el 30% del total nacional. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma digital para que los ciudadanos verifiquen su local y mesa de votación antes de acudir.

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DNI azul o electrónico: conoce las diferencias y cuál podrás usar en la segunda vuelta electoral. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Quienes no cumplan con su deber cívico enfrentarán multas diferenciadas según la clasificación socioeconómica del distrito, y los miembros de mesa que no se presenten sin justificación recibirán una sanción de S/ 275. Además, estará vigente la ley seca desde el sábado 6 de junio a las 8:00 hasta el lunes 8 de junio a la misma hora, prohibiendo la venta de bebidas alcohólicas en todo el país durante el proceso electoral.