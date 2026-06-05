Río Ucayali registra descenso en Pucallpa: vaciante dificulta embarques y reaviva alerta por riesgos en ríos amazónicos

La temporada de vaciante en la Amazonía peruana comienza a transformar el panorama de los principales puertos fluviales del país. En Pucallpa, capital de la región Ucayali, la disminución progresiva del caudal del río Ucayali modifica las condiciones habituales de transporte y obliga a pasajeros, comerciantes y trabajadores portuarios a adaptarse a nuevas dificultades para acceder a las embarcaciones.
La reducción del nivel del agua deja extensas áreas de terreno expuesto entre la orilla y las naves que cubren rutas hacia distintas localidades amazónicas. Esta situación impacta de forma directa en la movilidad de personas y mercancías, en una zona donde el transporte fluvial constituye una vía fundamental para la conexión entre comunidades.
PUBLICIDAD
Mientras las autoridades monitorean el comportamiento de los ríos amazónicos, los efectos del estiaje ya resultan visibles en las actividades diarias del puerto. A ello se suma la preocupación por los riesgos que enfrentan las embarcaciones durante esta época del año, marcada por la aparición de obstáculos naturales en los cauces.
El puerto de Pucallpa enfrenta nuevas dificultades operativas
El descenso del río Ucayali obliga a los pasajeros a recorrer cerca de 300 metros para llegar a las embarcaciones atracadas en el principal puerto de Pucallpa. La distancia surge debido a la aparición de amplias franjas de playa entre la zona de embarque y las naves.
PUBLICIDAD
La situación también afecta las labores de desembarque y el traslado de mercancías. En algunos sectores, el terreno conserva humedad y presenta zonas lodosas que dificultan el tránsito peatonal. Frente a este escenario, transportistas fluviales y comerciantes colocaron puentes de madera improvisados con el objetivo de facilitar el paso de las personas.
Los usuarios del transporte fluvial figuran entre los más afectados. Muchos deben caminar largas distancias cargando equipaje bajo las altas temperaturas características de la estación seca. Al mismo tiempo, la demanda de servicios de estibadores registra un incremento debido a la necesidad de transportar maletas, costales y otros bultos desde la orilla hasta las embarcaciones.
PUBLICIDAD
Reporte oficial confirma tendencia descendente del río
De acuerdo con el reporte hidrológico del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Ucayali, el río Ucayali registró el 3 de junio un nivel de 142.928 metros sobre el nivel del mar.
El informe señala que el comportamiento del río mantiene una tendencia descendente. Sin embargo, el caudal todavía permanece dentro del umbral verde, categoría considerada normal por las autoridades encargadas del monitoreo hidrológico.
La información oficial permite seguir la evolución de la temporada de vaciante, un fenómeno que suele modificar las condiciones de navegación en diversos puntos de la Amazonía peruana.
Naufragio en Loreto reaviva preocupación por la navegación durante el estiaje
La disminución del nivel de los ríos también aparece entre los factores que habrían contribuido al naufragio de la embarcación fluvial “Carlos Antonio”, ocurrido cerca de la comunidad de Sarayacu, en la provincia de Ucayali, región Loreto.
PUBLICIDAD
Según los informes preliminares, la nave impactó contra un banco de arena y troncos sumergidos presentes en el cauce. El choque provocó una vía de agua que terminó con el hundimiento de la embarcación.
El accidente ocurrió mientras el barco realizaba una ruta fluvial utilizada para el transporte de pasajeros y carga comercial. Entre los productos transportados figuraban cientos de pollos vivos destinados al abastecimiento de localidades ribereñas.
Tras el accidente, los ocupantes abandonaron rápidamente la embarcación. Botes menores que transitaban por la zona participaron en las labores de auxilio y permitieron evacuar a los pasajeros, además de recuperar parte de la mercadería.
Los reportes disponibles indican que no se registraron víctimas mortales ni heridos de gravedad. La intervención de otras embarcaciones civiles resultó clave para garantizar el rescate de todos los ocupantes.
Aunque las personas lograron ponerse a salvo, el siniestro dejó pérdidas materiales y daños en parte de la carga transportada.
Autoridades evalúan daños e investigan las causas
Equipos de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Ucayali se desplazaron al lugar para brindar asistencia y realizar una evaluación de los daños ocasionados por el hundimiento.
PUBLICIDAD
Por su parte, la Marina de Guerra del Perú inició acciones para trasladarse a la zona con el fin de efectuar las investigaciones técnicas correspondientes. Las diligencias buscan determinar con precisión las causas del accidente y verificar las condiciones de navegación presentes en el sector donde ocurrió el naufragio.
Mientras continúan las labores de recuperación de la estructura de la embarcación y de la carga afectada, la temporada de verano amazónico avanza con una previsión de nuevos descensos en los niveles de los ríos, situación que podría modificar aún más las operaciones portuarias y las rutas fluviales de la Amazonía peruana.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Cierre de campaña de Roberto Sánchez EN VIVO: minuto a minuto del último mitin de Juntos por el Perú en Lima
El candidato de Juntos por el Perú realiza hoy su último acto proselitista permitido por el JNE antes del balotaje del domingo. Sigue aquí todas las incidencias
UNALM presenta nuevo algodón “molinero extralargo” tras más de 15 años de investigación científica
El nuevo cultivar fue desarrollado con germoplasma de variedades tradicionales como Tangüis y Pima, base del mejoramiento genético del algodón peruano
Costa peruana enfrenta temperaturas altas durante la segunda vuelta 2026, según Senamhi
El Senamhi alerta sobre un incremento inusual de calor en la costa norte y centro, coincidiendo con la jornada electoral
Coraima Gómez explica su salida de Universitario tras vivir dura temporada: “Soy picona, me peleaba por ser suplente”
La voleibolista nacional reveló los factores que la llevaron a dejar el club ‘crema’ pese a tener opción de renovar y la exigente lucha mental que enfrentó al tener pocas oportunidades en el equipo
Doctor que operó a Cachay aclara financiamiento de la cirugía de comediante: “No existió un pago”
El doctor Luis Cotillo que operó a José Luis Cachay aclaró que la cirugía fue una ayuda y no hubo pago, aunque el cómico sí declaró que vendió su carpa.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD