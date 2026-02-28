Andrea Llosa regresa a Panamericana TV: 'La Verdad a Prueba' ya tiene fecha de estreno y promete revolucionar la pantalla

Andrea Llosa presenta 'La Verdad a Prueba', un programa donde un equipo de especialistas como psicólogos forenses, peritos informáticos y mentalistas se unen para descubrir lo que otros intentan ocultar. Cuando una explicación no basta, es momento de buscar la verdad. Video: Panamericana TV / La verdad a prueba

Andrea Llosa, una de las figuras más reconocidas del periodismo social y de investigación en la televisión peruana, vuelve a la pantalla chica con un formato renovado y una promesa clara: ayudar a las personas a descubrir la verdad en los momentos más complejos de su vida personal y familiar.

La Verdad a Prueba, su nuevo proyecto, ya tiene fecha de estreno confirmada: el lunes 9 de marzo por Panamericana Televisión, canal que la vio nacer profesionalmente y al que retorna después de dos décadas marcando hitos en ATV con programas emblemáticos como Nunca Más y Andrea.

Un formato de alto impacto: tecnología, expertos y público en vivo

En entrevista con el magazine Préndete, Llosa adelantó detalles de lo que será este esperado regreso. A diferencia de sus anteriores programas, La Verdad a Prueba integrará la presencia de un equipo multidisciplinario de psicólogos forenses, peritos, poligrafistas, expertos en microgestos y criminalística, además de mentalistas y detectives. El objetivo es someter a examen mentiras, secretos familiares, traiciones y dudas que ponen a prueba la confianza entre amigos, parejas o compañeros de trabajo.

“El valor central es la honestidad. Habrá un grupo de personas especializado, entre ellos psicólogos forenses que han trabajado en el Poder Judicial y la Policía, poligrafistas, expertos en detección de mentiras, analistas en microexpresiones y más”, explicó Llosa. El formato contará con público en el set y se apoyará en tecnología de punta, como el lie detector y el escáner de voz, para analizar las declaraciones de los participantes y ayudar a esclarecer situaciones límite.

La propuesta va más allá de la simple confrontación. Llosa subrayó la importancia de desenterrar secretos que, al permanecer ocultos, se convierten en una carga emocional para quienes los guardan. “Contar una verdad libera y el que la recibe también puede perdonar”, reflexionó, anunciando que ella misma compartirá un secreto personal durante la primera emisión del programa.

De ‘Andrea’ y ‘Nunca Más’ al reto de una nueva televisión social

La expectativa por el regreso de Andrea Llosa a Panamericana TV se explica por el legado que dejó al frente de dos de los programas más influyentes de la última década. ‘Nunca Más’, emitido durante catorce años, y ‘Andrea’, que estuvo al aire seis años y cinco meses, revolucionaron el género del talk show de investigación en el país, combinando la denuncia social con el acompañamiento real a familias y protagonistas de historias límite.

Bajo su conducción, ‘Andrea’ llegó a realizar más de 800 pruebas de ADN, facilitó el reconocimiento legal de decenas de niños y resolvió cientos de disputas familiares.

“Me voy con la satisfacción de haber logrado que muchos niños tengan apellido”, expresó Llosa al despedirse de su audiencia en diciembre pasado. La periodista también lideró la resolución de casos complejos en ‘Nunca Más’, donde la denuncia de violencia, infidelidad o abandono encontraba un espacio de escucha, contención y justicia mediática.

Tras el cierre de ambos ciclos, Llosa tomó un periodo de reflexión y, fiel a su estilo, apostó por un nuevo formato que no pierde la esencia de servicio, pero suma componentes tecnológicos, científicos y de interacción con el público en estudio. La Verdad a Prueba retoma el espíritu de sus programas anteriores, pero lo potencia con la participación directa de la audiencia y herramientas de investigación que permitirán ir más allá del testimonio verbal.

Un regreso estratégico en la reconfiguración televisiva del 2026

La vuelta de Andrea Llosa a Panamericana Televisión llega en un momento de cambios y competencia renovada en la televisión peruana. El canal apuesta por recuperar espacios de intervención social y formatos de acompañamiento, mientras Llosa retoma el desafío de volver a conectar con una audiencia fiel, pero también con nuevas generaciones que buscan contenidos útiles, honestos y participativos.

La Verdad a Prueba propone un espacio donde los espectadores podrán enviar sus casos a través de WhatsApp y redes sociales, recibir asesoría y, si corresponde, ser parte del programa para descubrir la verdad sobre situaciones que afectan su entorno. La campaña promocional ha reforzado el tono de misterio y autenticidad que caracteriza a la periodista: “Hay momentos en los que una explicación no basta. Cuando la confianza se quiebra, cuando algo no encaja, llega el momento de poner a prueba la verdad”, se escucha en el adelanto.