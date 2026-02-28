Perú

Andrea Llosa regresa a Panamericana TV: 'La Verdad a Prueba' ya tiene fecha de estreno y promete revolucionar la pantalla

La periodista, experta en formatos de investigación, prepara una puesta que explorará emociones y reconciliación en la pantalla. Su visión humanista promete innovadoras maneras de encarar situaciones difíciles

Guardar
Andrea Llosa presenta 'La Verdad a Prueba', un programa donde un equipo de especialistas como psicólogos forenses, peritos informáticos y mentalistas se unen para descubrir lo que otros intentan ocultar. Cuando una explicación no basta, es momento de buscar la verdad. Video: Panamericana TV / La verdad a prueba

Andrea Llosa, una de las figuras más reconocidas del periodismo social y de investigación en la televisión peruana, vuelve a la pantalla chica con un formato renovado y una promesa clara: ayudar a las personas a descubrir la verdad en los momentos más complejos de su vida personal y familiar.

La Verdad a Prueba, su nuevo proyecto, ya tiene fecha de estreno confirmada: el lunes 9 de marzo por Panamericana Televisión, canal que la vio nacer profesionalmente y al que retorna después de dos décadas marcando hitos en ATV con programas emblemáticos como Nunca Más y Andrea.

Un formato de alto impacto: tecnología, expertos y público en vivo

En entrevista con el magazine Préndete, Llosa adelantó detalles de lo que será este esperado regreso. A diferencia de sus anteriores programas, La Verdad a Prueba integrará la presencia de un equipo multidisciplinario de psicólogos forenses, peritos, poligrafistas, expertos en microgestos y criminalística, además de mentalistas y detectives. El objetivo es someter a examen mentiras, secretos familiares, traiciones y dudas que ponen a prueba la confianza entre amigos, parejas o compañeros de trabajo.

“El valor central es la honestidad. Habrá un grupo de personas especializado, entre ellos psicólogos forenses que han trabajado en el Poder Judicial y la Policía, poligrafistas, expertos en detección de mentiras, analistas en microexpresiones y más”, explicó Llosa. El formato contará con público en el set y se apoyará en tecnología de punta, como el lie detector y el escáner de voz, para analizar las declaraciones de los participantes y ayudar a esclarecer situaciones límite.
Andrea Llosa regresa a Panamericana
Andrea Llosa regresa a Panamericana TV con 'La Verdad a Prueba', un programa que fusiona tecnología, ciencia y periodismo social para resolver casos complejos. (Captura de video)

La propuesta va más allá de la simple confrontación. Llosa subrayó la importancia de desenterrar secretos que, al permanecer ocultos, se convierten en una carga emocional para quienes los guardan. “Contar una verdad libera y el que la recibe también puede perdonar”, reflexionó, anunciando que ella misma compartirá un secreto personal durante la primera emisión del programa.

En redes sociales, el entusiasmo del público ha sido inmediato. Los comentarios expresados en las plataformas digitales de Panamericana y de la propia Andrea reflejan la expectativa que genera el regreso: “Que buena Panamericana se viene con todo”, “Se ve súper bueno... éxito asegurado”, “Exitos Andrea. Feliz de verte de tu nuevo proyecto. I can’t wait”, “Excelente Andrea”, “Amamossss”, “Este formato sí me interesa”, “Esperando el estreno”, “No me lo pierdooo” y hasta “Llegó el mejor colchón... Ya quisieran muchas tenerte antes de empezar su programa”.

De ‘Andrea’ y ‘Nunca Más’ al reto de una nueva televisión social

La expectativa por el regreso de Andrea Llosa a Panamericana TV se explica por el legado que dejó al frente de dos de los programas más influyentes de la última década. ‘Nunca Más’, emitido durante catorce años, y ‘Andrea’, que estuvo al aire seis años y cinco meses, revolucionaron el género del talk show de investigación en el país, combinando la denuncia social con el acompañamiento real a familias y protagonistas de historias límite.

Bajo su conducción, ‘Andrea’ llegó a realizar más de 800 pruebas de ADN, facilitó el reconocimiento legal de decenas de niños y resolvió cientos de disputas familiares.

Andrea Llosa se prepara para el lanzamiento de 'La Verdad a Prueba' en Panamericana Televisión. En esta entrevista con 'Préndete', la conductora explica cómo su nuevo show, que contará con público en vivo, buscará siempre la honestidad y la verdad por encima de todo. Video: Panamericana TV / Préndete
“Me voy con la satisfacción de haber logrado que muchos niños tengan apellido”, expresó Llosa al despedirse de su audiencia en diciembre pasado. La periodista también lideró la resolución de casos complejos en ‘Nunca Más’, donde la denuncia de violencia, infidelidad o abandono encontraba un espacio de escucha, contención y justicia mediática.

Tras el cierre de ambos ciclos, Llosa tomó un periodo de reflexión y, fiel a su estilo, apostó por un nuevo formato que no pierde la esencia de servicio, pero suma componentes tecnológicos, científicos y de interacción con el público en estudio. La Verdad a Prueba retoma el espíritu de sus programas anteriores, pero lo potencia con la participación directa de la audiencia y herramientas de investigación que permitirán ir más allá del testimonio verbal.

Un regreso estratégico en la reconfiguración televisiva del 2026

La vuelta de Andrea Llosa a Panamericana Televisión llega en un momento de cambios y competencia renovada en la televisión peruana. El canal apuesta por recuperar espacios de intervención social y formatos de acompañamiento, mientras Llosa retoma el desafío de volver a conectar con una audiencia fiel, pero también con nuevas generaciones que buscan contenidos útiles, honestos y participativos.

La Verdad a Prueba propone un espacio donde los espectadores podrán enviar sus casos a través de WhatsApp y redes sociales, recibir asesoría y, si corresponde, ser parte del programa para descubrir la verdad sobre situaciones que afectan su entorno. La campaña promocional ha reforzado el tono de misterio y autenticidad que caracteriza a la periodista: “Hay momentos en los que una explicación no basta. Cuando la confianza se quiebra, cuando algo no encaja, llega el momento de poner a prueba la verdad”, se escucha en el adelanto.

Temas Relacionados

Andrea LlosaPanamericana TelevisiónLa verdad a pruebaperu-entretenimiento

Más Noticias

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo tienen un mes de relación, según Jordi Martín

El periodista español aseguró que Sanz y Cayo llevan un mes de novios y que el cantante está “muy ilusionado” con la relación.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo

Gana Diario del viernes 27 de febrero: todos los ganadores del último sorteo

Como cada viernes, La Tinka informa los números ganadores del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los ganadores del sorteo 4505

Gana Diario del viernes 27

Perú pide cese inmediato de hostilidades tras declaración de “guerra abierta” entre Pakistán y Afganistán

La Cancillería reiteró el compromiso del país con el respeto de la Carta de la ONU y del derecho internacional humanitario

Perú pide cese inmediato de

Melgar volvió a sufrir remontada: Los Chankas ganaron con doblete de Abdiel Ayarza y son líderes de la Liga 1 2026

Los ‘guerreros’ solo necesitaron ocho minutos para darle vuelta al marcador en el estadio Monumental de la UNSA. Juan Reynoso y compañía sumaron su segunda derrota consecutiva

Melgar volvió a sufrir remontada:

Delia Espinoza: “Tendría que hacerse una nueva Constitución (...); la del 93 tuvo un espíritu, pero el Congreso la desarticuló”

En entrevista con Infobae, la exfiscal de la Nación se muestra a favor de que se reforme totalmente la carta magna, critica su cuestionada destitución, considera que el capitalismo “es el mejor modelo económico que puede existir” y habla de sus planes de llegar a ser decana del Colegio de Abogados de Lima

Delia Espinoza: “Tendría que hacerse
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza: “Tendría que hacerse

Delia Espinoza: “Tendría que hacerse una nueva Constitución (...); la del 93 tuvo un espíritu, pero el Congreso la desarticuló”

Alfonso López Chau habría dado información falsa en su hoja de vida

Keiko Fujimori casi sufre accidente: escenario estuvo a punto de caer cuando iba a dar mensaje en comunidad de Pampa Michi

“Ya conversaremos”: filtran chats de César Acuña a Hernando De Soto antes de frustrarse su designación como primer ministro

Ministerio Público podría quedar inoperativo por falta de presupuesto: advierten despidos y falta de pago de sueldos

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo tienen un mes de relación, según Jordi Martín

Ricardo Mendoza confiesa que Katya Mosquera le dio ultimátun y le pidió definir su relación: “No la podía perder”

Francesca Montenegro, la influencer que quiso desligarse del crimen de Lizeth Marzano, pero terminó perdiendo todo

Hugo García responde con humor al challenge que pone en duda su paternidad: “Su hvn favorito”

La curiosa manera en que Hugo García e Isabella dieron a conocer el género de su bebé

DEPORTES

Melgar volvió a sufrir remontada:

Melgar volvió a sufrir remontada: Los Chankas ganaron con doblete de Abdiel Ayarza y son líderes de la Liga 1 2026

Resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos

Arturo Vidal y Jefferson Farfán protagonizaron divertido momento al recordar a los ‘4 fantásticos’ de Perú: “No ganamos nada”

Ignacio Buse debutará como primera siembra en la clasificación de Indian Wells, su estreno en un ATP Masters 1000

Ucrania acelera la organización del repechaje mundialista ante Suecia y ofrece entradas en Valencia sin contrato sellado