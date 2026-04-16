Parque de las Leyendas anunció cronograma de actividades para este 17 y 19 de abril

Visitantes de todas las edades podrán presenciar exhibiciones ecuestres y presentaciones artísticas que celebran la diversidad cultural peruana - Créditos: Parque de las Leyendas.

El Parque de las Leyendas presenta una agenda especial para esta semana para conmemorar el Día Internacional de los Monumentos y Sitios y el Día del Caballo Peruano de Paso. Ambas fechas, de gran relevancia cultural, se celebrarán con actividades que buscan acercar al público a las raíces patrimoniales y a una de las tradiciones ecuestres más emblemáticas del país.

Las celebraciones inician el viernes 17 de abril con “Descifrando la Huaca: Arquitectura Ancestral”, un recorrido educativo que tendrá lugar a las 11:30 a.m. en la Huaca San Miguel.

Durante esta experiencia guiada, los asistentes podrán descubrir detalles sobre las técnicas empleadas en la construcción de monumentos prehispánicos y comprender el significado histórico de estas edificaciones. El evento busca revalorizar el legado arquitectónico dejado por las antiguas culturas y fomentar la protección de los sitios arqueológicos existentes en el recinto.

Las familias disfrutarán de espacios dedicados al aprendizaje sobre el bienestar animal y la conservación de especies nativas - Créditos: Parque de las Leyendas.

Por otra parte, el domingo 19 de abril se rendirá homenaje al caballo peruano de paso, especie reconocida como patrimonio cultural desde 1992 y símbolo de la identidad nacional.

Desde las 11:00 a.m., la zona costa de la sede San Miguel será el escenario de una charla educativa sobre las características de esta raza, destacando su temperamento dócil, la resistencia física y el peculiar andar que lo distingue de otros caballos sudamericanos. Especialistas compartirán información relevante sobre el cuidado y bienestar de los ejemplares, promoviendo la valoración de esta tradición ecuestre.

El público tendrá la oportunidad de observar diversas actividades de enriquecimiento dirigidas al bienestar animal, reforzando el compromiso del parque con la conservación y el trato ético hacia los animales bajo su resguardo.

Durante la tarde, a las 3 p.m., se desarrollará una exhibición de caballos de paso, acompañada de una presentación de marinera norteña. Este espectáculo reunirá dos manifestaciones culturales peruanas, fusionando la elegancia del paso y la destreza de la danza típica del norte.

El domingo 19 de abril, el parque rendirá homenaje al caballo peruano de paso, declarado patrimonio cultural y símbolo nacional desde 1992 (Créditos: Parque de las Leyendas).

¿Cuál es el precio de las entradas al Parque de Las Leyendas?

Entrada general: S/20.00

Niños (de 3 a 12 años): S/10.00

Adultos mayores (de 60 años a más): S/4.00

Hay ciertos grupos que tienen entrada gratuita. Entre los principales beneficiarios figuran las personas con discapacidad, quienes podrán ingresar sin costo junto a un acompañante, siempre y cuando presenten el carné emitido por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), garantizando así una experiencia accesible y segura.

El parque también extiende este beneficio a los guías oficiales que lideran recorridos y actividades turísticas. Para acceder a la exoneración del pago, los guías deberán acreditar su condición mediante la credencial vigente otorgada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) o por las autoridades regionales competentes.

Asimismo, el programa incluye a losveteranos de guerra y de la Pacificación Nacional, quienes tendrán pase libre presentando el carné correspondiente junto con su documento de identidad. Este grupo podrá disfrutar de todas las actividades y propuestas del Parque de las Leyendas, en reconocimiento a su servicio al país.