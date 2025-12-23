La periodista agradeció la sintonía y resaltó sentir satisfacción por haber logrado que muchos niños tengan un apellido | ATV

Después de seis años y cinco meses al frente de “Andrea”, el programa que marcó la pantalla peruana desde su estreno el 23 de julio de 2019, Andrea Llosa condujo la última emisión este lunes 22 de diciembre. Con palabras de gratitud y emoción, la comunicadora cerró una etapa que transformó la vida de centenares de familias.

“Hoy termina ‘Andrea’, el programa que estrenamos el 23 de julio del 2019, hace exactamente 6 años y 5 meses. Un programa que empezamos con el propósito que niños sean reconocidos a través de un examen de ADN”, expresó la periodista durante la despedida, enfatizando el objetivo fundamental de la producción.

En estos años, el espacio televisivo se enfocó en investigaciones familiares y controversias que lograron captar la atención del público. Más de 800 historias fueron expuestas y acompañadas hasta su resolución, con un seguimiento posterior que permitió ver el impacto real en la vida de quienes participaron.

Andrea Llosa se despide de ‘Andrea’ y sus pruebas de ADN: “Me voy logrando que muchos niños tengan apellido”

No todas las experiencias terminaron con finales felices. Entre los casos más recordados, destaca el de “Robotín”, quien a través de las pruebas de ADN descubrió que no era el padre biológico de dos de sus hijas.

Las cifras del programa reflejan la magnitud del trabajo realizado. “Son 819 ADN y son 595, los que han dado positivo, cuántos negativos 224. ¿Cuántos niños han sido reconocidos gracias al programa? 50 niños que hoy tienen un apellido, no solo un apellido, sino que además tienen una pensión de alimentos, un régimen de visitas que además tienen un vínculo con el papá. ¿Cuántos casos han sido resueltos? Más del 50% de historias. 252 conciliaciones hemos tenido”, compartió Llosa al repasar el balance de la producción.

El programa también contó con el apoyo fundamental del doctor Roberto Miranda y el conciliador José Andrés Chumán, quienes aportaron asesoría legal y ayudaron a encaminar soluciones en escenarios de alta complejidad.

El legado de “Andrea” no solo se mide en cifras, sino en el impacto emocional y social que produjo al exponer verdades, confrontaciones y la búsqueda de justicia familiar en la televisión nacional. “Me voy con la satisfacción de haber logrado que muchos niños tengan apellido”, reflexionó la conductora al despedirse públicamente de la audiencia.

‘Nunca Más’ también llegó a su fin

Un día antes, el domingo 21 de diciembre, la sorpresa alcanzó a los seguidores de Andrea Llosa con el anuncio del cierre de “Nunca más”, otro de los espacios emblemáticos de la televisión peruana. Tras catorce años al aire, la periodista aprovechó los minutos finales para comunicar la noticia que nadie esperaba, poniendo fin a un ciclo que acompañó a miles de familias domingo tras domingo.

Durante más de una década, “Nunca más” se distinguió por abordar historias complejas de familias y parejas, combinando la denuncia social con la búsqueda de soluciones concretas. El formato habilitó la voz de los protagonistas y puso en pantalla conflictos que resonaron en la sociedad, consolidando al programa como punto de referencia dentro del género de los talk shows investigativos locales.

Tras la emisión, la propia Llosa utilizó sus redes sociales para confirmar la decisión y agradecer la confianza del público. “Me están enviando mensajes y preguntando si es verdad que ‘Nunca más’ hoy llegó a su fin y sí, es verdad. No es final de temporada, hoy terminó el programa. Mi equipo y yo estamos satisfechos y agradecidos con estos 14 años al aire. Muchas gracias por la confianza”, publicó en sus historias de Instagram.

La despedida de ambos programas marca el cierre de una etapa para la periodista y para la televisión peruana, con una audiencia que siguió de cerca cada historia y cada desenlace durante años.